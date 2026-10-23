Feijóo "garantiza" las pensiones, "no como Cuerpo", llama "tóxico" a Sánchez y le culpa de la "mayor crisis social, la vivienda"

En su crítica social, el presidente de los populares denuncia el deterioro de los servicios públicos y señala al Gobierno como responsable de la crisis de la vivienda.

Feijóo inicia una ronda de entrevistas en medios con líneas editoriales alejadas del PP para confrontar sus propuestas con públicos menos próximos.

El líder del PP contrapone su compromiso firmado con las declaraciones del vicepresidente Carlos Cuerpo, a quien acusa de admitir problemas de sostenibilidad en el sistema a dos años vista.

Alberto Núñez Feijóo garantiza la revalorización de las pensiones conforme al IPC y propone reactivar el Pacto de Toledo para asegurar las prestaciones futuras.

Alberto Núñez Feijóo ha ido a la Cadena SER a ser entrevistado, donde ha sido interrogado, esencialmente, sobre cuestiones sociales: pensiones, aborto, eutanasia, salario mínimo...

El candidato del PP ha contrapuesto su compromiso de "garantizarlas y actualizarlas anualmente conforme al IPC" con las declaraciones del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, "admitiendo un problema de sostenibilidad dentro de dos años".

Para Feijóo, la pregunta sobre la viabilidad del sistema de pensiones "se hace porque quien tiene más información de cómo están las cuentas es quien reconoce que no son sostenibles", más allá de que su portavoz, Ester Muñoz dijera hace una semana que "el modelo va a petar".

Por eso, ha sentenciado: "Mire, yo le digo que el modelo está garantizado, y Cuerpo dice que no. Es sorprendente, él está en el Gobierno y me lo preguntan a mí, que lo he comprometido con mi firma", ha sostenido.

La cita en la Cadena Ser es la primera de la precampaña en un medio que no comulga con las posiciones del PP. Y forma parte, según fuentes de su entorno, de una estrategia de exposición en medios con líneas editoriales alejadas de la del partido.

Según estas fuentes, Feijóo acudirá próximamente también a entrevistas en El País y La Vanguardia, con el propósito de confrontar sus propuestas ante públicos menos próximos al PP. Mientras, "la agenda del presidente Pedro Sánchez es ir a 'su' Revuelta a que le hagan la ola".

Durante la entrevista, Feijóo ha defendido que las dudas sobre las pensiones no las ha abierto la oposición, sino el propio Ejecutivo. "Valentía fue la que tuvo Cuerpo en Onda Cero, que reconoció que en dos años habrá un problema con el modelo. ¡Oiga, el vicepresidente del Gobierno!".

Según el líder gallego, "eso acredita nuestra preocupación". A su juicio, el debate existe porque "el Gobierno no ha sido capaz de elaborar un plan para asegurarlas", y ha emplazado a Sánchez a aclarar si considera que su vicepresidente se equivocó.

Frente a ese diagnóstico, el líder del PP ha reivindicado su compromiso personal de preservar las prestaciones y "garantizar también las de los jóvenes".

Para ello, ha propuesto "reactivar el Pacto de Toledo y acordar las medidas con los partidos y los agentes sociales", en lugar de actuar por decreto.

Feijóo ha enmarcado esa revisión en una crítica más amplia al estado de los servicios públicos, con referencias a las incidencias del AVE, las Cercanías y Rodalies, el "deterioro del mantenimiento de las carreteras" y las listas de espera sanitarias: "Llevamos un año y medio de huelga de médicos y aquí nadie se responsabiliza".

Pero ha querido recordar que él nunca ha votado a favor de congelarlas, en contaste con "el diputado Sánchez", cuando apoyó las medidas de recortes de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

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