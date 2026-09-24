El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este jueves en Ceuta tras una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma. Efe

Torres pide regular los regalos a cargos públicos y compara las joyas de Zapatero con recibir una "caja de productos típicos"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Ángel Víctor Torres propone regular los regalos a cargos públicos para garantizar transparencia y evitar desigualdades entre administraciones. Torres compara las joyas recibidas por Zapatero del rey saudí con una "caja de productos típicos", subrayando la necesidad de establecer normas claras sobre este tipo de obsequios. Zapatero está siendo investigado por el hallazgo de más de 60 piezas de joyería, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, en su despacho. El expresidente alega que las joyas eran un regalo personal y que desconocía su valor real, mientras su defensa cuestiona la imparcialidad de los peritos encargados de valorar las piezas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha planteado este jueves la necesidad de regular los regalos a los cargos públicos y ha comparado las joyas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con una "caja de productos típicos".

"Se ha abierto un debate sobre los regalos que se le dan a cargos públicos", ha señalado al ser preguntado en una entrevista en La Radio Canaria por la respuesta de Zapatero al juez en la que afirma que algunas de estas joyas, las más valiosas, fueron un "obsequio" del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, fallecido en 2015, ya fallecido, en una visita que realizó a España en 2007.

Zapatero está investigado en una pieza separada del 'caso Plus Ultra' por un presunto delito fiscal y otro de contrabando por el hallazgo de más de 60 piezas de joyería en una caja fuerte en su despacho.

El ministro sostiene ahora que hay que "regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos".

Y a continuación es cuando el expresidente canario ha comparado las joyas de Zapatero con "una caja de productos típicos", preguntándose qué ocurre si se regalan a un "representante público para que los deguste".

"¿Qué hay que hacer al respecto?", ha preguntado retóricamente al tiempo que insistía en la necesidad de "arbitrar entre todos, sin populismo".

No obstante, ha eludido responder a la pregunta de si él se habría quedado con las joyas que tenía el expresidente del Gobierno si se las hubieran regalado, limitándose a señalar que hay que regularlo.

Según Torres hay que esperar a que culmine el proceso judicial "para que haya cosas que no se tengan que repetir". "Eso también creo que es bueno en cualquier proceso judicial", ha concluido.

Un regalo del Rey saudí

Este jueves Zapatero recusó a la joyería Yanes y pidió al juez que no sea esta empresa la encargada de realizar un informe pericial sobre las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros por parte de otra joyería, Ansorena.

A través de un escrito, la defensa del exlíder del PSOE pide que esta joyería no ejerza como perito debido a las declaraciones que hizo su director general, que en La Sexta apuntó a que el conjunto podía valer "un par de millones" de euros, lo que a juicio de Zapatero supone una "aparente falta de imparcialidad y objetividad del perito judicialmente designado".

El expresidente , quien sostiene que tres juegos de joyería, los de mayor valor, fueron un regalo que el rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud -ya fallecido- le hizo en 2007, apunta en este escrito que estas joyas son "bienes singulares", sin un valor de mercado prefijado como puede tener por ejemplo un teléfono móvil.

Zapatero apuntó que aceptó por "deferencia" las joyas regaladas por el monarca saudí y que las guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

Por ello, más allá de las cuestiones técnicas sobre las gemas, como su pureza o talla, a la hora de establecer el valor de reposición o el valor conjunto del lote intervenido influye el conocimiento y la apreciación personal del perito designado, argumenta.

"Prueba evidente de la disparidad de criterios" es para Zapatero la diferencia de valor entre lo tasado por Ansorena y lo que manifestó públicamente el director general de Yanes.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el pasado lunes un nuevo informe pericial sobre estas joyas, como le pidió el pasado mes de julio la fiscal del caso, que pretendía averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería, ante la sospecha de que su precio sea muy superior a la cifra dada por Ansorena.

Este nuevo informe deberá describir cada pieza, identificando si es posible el área geográfica de fabricación, los metales y gemas, la existencia, de haberlas, de marcas de fabricante, numeraciones o elementos identificativos y determinar, en su caso, la "antigüedad aproximada de las piezas", además de calcular su valor individual y de conjunto.

La defensa de Zapatero ha defendido hasta ahora, sin aportar pruebas, que el valor de las joyas halladas en la caja fuerte es inferior al que calculó Ansorena.