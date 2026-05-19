Imputación de Zapatero, en directo | La Policía registra también la empresa de las hijas del expresidente
La UDEF está registrando el despacho del expresidente del Gobierno. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 4 le ha citado a declarar el próximo 2 de junio.
La Audiencia Nacional imputa a Zapatero por un presunto blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra
Zapatero, amenazado por el informe que la UDEF prepara sobre Plus Ultra y el dinero en Miami de su amigo y pagador
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La Policía Nacional acude al despacho de Zapatero en frente de la sede de Ferraz
El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional ha acudido a las 09:43 horas al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en frente de la sede del Partido Socialista en Ferraz.
Este operativo tiene lugar después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno por presunto blanqueo de capitales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En estos momentos, llegan más agentes de la Policía Nacional para registrar el despacho de Zapatero.
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Zapatero imputado, en directo | Page declara que la noticia "le ha dejado de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado durante una entrevista esta mañana en Onda Cero a la noticia de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales.
"Me ha dejado de piedra", ha confesado durante su entrevista con Carlos Alsina.
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La Policía registra las empresas de las hijas del expresidente
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL precisan que las dos hijas del expresidente del Gobierno no están siendo investigadas. Ahora bien, la empresa de ambas, con sede en Madrid en la calle San German 12, es una de las mercantiles que están siendo registradas por la Policía.
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Zapatero, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales y por tráfico de influencias, relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ya le ha citado a declarar para el próximo 2 de junio.
El magistrado investiga en esta causa —hasta hoy, bajo secreto de sumario— una red internacional que, supuestamente, blanqueó dinero a través del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la compañía aérea.