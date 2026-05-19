Imputación de Zapatero, en directo | La Policía registra también la empresa de las hijas del expresidente

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional ha acudido a las 09:43 horas al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en frente de la sede del Partido Socialista en Ferraz.

Este operativo tiene lugar después de que la Audiencia Nacional haya imputado al expresidente del Gobierno por presunto blanqueo de capitales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Despacho de Zapatero en frente de Ferraz

Despacho de Zapatero en frente de Ferraz.

En estos momentos, llegan más agentes de la Policía Nacional para registrar el despacho de Zapatero.