El PP dice que Marlaska se "niega a localizar" al socio de Zapatero en Plus Ultra para ir a la comisión del 'caso Koldo'

Las claves nuevo Generado con IA El PP acusa al Ministerio del Interior de negarse a localizar a Julio Martínez Martínez, citado en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado por su relación con Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Según el PP, la negativa a localizar al empresario responde a una instrucción clara para boicotear su comparecencia en la comisión de investigación. El Senado ha citado a comparecer al presidente de Plus Ultra, a Martínez Martínez y al expresidente Zapatero en las sesiones de la comisión de investigación. El PP anuncia una auditoría sobre la gestión de Marlaska en el Ministerio del Interior y critica su política penitenciaria y su supuesta protección de intereses políticos.

El PP ha acusado al Ministerio del Interior de "negarse a localizar de manera injustificada" a Julio Martínez Martínez, empresario que ha citado en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado para indagar sobre su relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de la aerolínea Plus Ultra.



Los populares sostienen que esto es una decisión que solo puede tomarla el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Para los miembros de esta formación en el Senado se trata de "una instrucción clara para boicotear la comparecencia del posible testaferro de Zapatero o que algún destacado dirigente sanchista esté intentando torpedear por todos los medios que se pueda producir esa comparecencia por el temor de lo que pudiera decir".





Un escenario que se da justo antes de que se inicie la Comisión de Investigación que empieza el próximo miércoles 25 y en la que comparecerá el presidente de Plus Ultra; el empresario, Julio Martínez Martínez; y el expresidente Zapatero que acudirá el último, el próximo 2 de marzo.



El cauce habitual es trasladar estas citaciones al departamento que dirige Marlaska pero, según los populares, de forma "inaudita" en la historia de las comisiones de investigación, el ministro respondió que era imposible localizar a Julio Martínez Martínez porque con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España.



Para el PP se trata de "una excusa ridícula", teniendo en cuenta que fue detenido en el marco de la investigación judicial abierta en torno a Plus Ultra y que está imputado.



Además denuncian que no es la primera vez que Interior "pone palos en la rueda" a la comisión de investigación que trabaja en el Senado y aseguran que, si finalmente no se le entrega la citación para comparecer el jueves 26, volverán a convocarlo y buscarán fórmulas para "superar cualquier veto del Gobierno".

Una auditoría a Marlaska

El PP no va a quedarse de brazos cruzados y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha asegurado que van a poner en marcha una auditoría a la "nefasta gestión" de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior.

"Lo vamos a hacer en la Comisión de Interior del Senado, impulsando una ponencia para auditar y evaluar la nefasta gestión que está llevando a cabo Marlaska, uno de los ministros más longevos de Pedro Sánchez y por lo tanto el que acumula más escándalos", ha asegurado.

Gamarra ha criticado la "degradación" de la actuación del ministro del Interior, que a su juicio "parece no tener límites" y ha señalado que "los mayores beneficiados por la acción de Marlaska son los condenados por delitos de terrorismo".

"Viven mejor que cuando Marlaska llegó al Ministerio. Seguramente en España sean los únicos", ha ironizado Gamarra, quien ha acusado al ministro de responder "a los intereses políticos de Sánchez y Otegui" en su política penitenciaria.