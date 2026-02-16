El CIS de Tezanos sube a 10 puntos la ventaja de Sánchez a Feijóo con un PSOE en llamas por los batacazos electorales

Estimación de voto según el barómetro de febrero del CIS de José Félix Tezanos. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El CIS de Tezanos otorga al PSOE de Pedro Sánchez una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP de Feijóo, situando a los socialistas en el 32,6% del voto. Sumar, el socio a la izquierda del PSOE, cae dos décimas hasta el 7%, mientras que Podemos sube ligeramente al 3,9%. Vox alcanza su mejor dato en el barómetro del CIS con un 18,9% del voto estimado. El resultado del CIS contrasta con otras encuestas como la de SocioMétrica, que sitúan al PSOE en su peor registro de la legislatura y al PP como ganador de las elecciones.

El CIS de José Félix Tezanos vuelve a situar al PSOE de Pedro Sánchez en primera posición en el caso de que hoy se celebrasen las elecciones generales.

El barómetro de febrero sitúa, en concreto, a los socialistas en el 32,6% del voto, nueve décimas más que el anterior sondeo de enero, en plena guerra en el partido por los batacazos electorales.

El CIS de Tezanos realizó el sondeo entre el 2 y el 6 de febrero, en vísperas a las elecciones de Aragón, en un momento en que todas las encuestas hablaban del peor resultado del PSOE en la región, tal y como se confirmó.

El organismo atribuye el crecimiento del PSOE a la ligera caída de su socio a la izquierda, Sumar. En concreto, el partido liderado por Yolanda Díaz ha caído dos décimas, del 7,2% al 7%. Es la formación que más ha retrocedido con respecto al barómetro de enero.

Sin embargo, Podemos ha ascendido hasta 0,4 puntos, pasando del 3,5% del voto al 3,9%.

Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo aparece como segunda fuerza política con un 22,9% del voto, pero con una amplia distancia del PSOE, de casi diez puntos porcentuales. Es decir, ha bajado 0,1 puntos respecto al anterior sondeo.

Vox aumenta el voto batiendo récord en línea con sus resultados en los comicios autonómicos, donde ha duplicado. Los de Santiago Abascal alcanzarían el 18,9%, algo más de una décima que en el barómetro anterior, siendo este su mejor dato en el barómetro del CIS de Tezanos.

En el último barómetro de enero, el organismo volvió a colocar al PSOE de Pedro Sánchez en primera posición con un 31,7% del voto, pese a los casos de corrupción y de acoso sexual y sin tener en cuenta el batacazo electoral de Extremadura. El PP de Feijóo aparecía entonces como segunda fuerza con el 23% de los votos.

Entre las formaciones nacionalistas e independentistas, ERC lograría un 2,5%, Junts un 1,2% y EH Bildu un 1,0%. El BNG y el PNV empatarían con un 0,8% cada uno.

Por su parte, la agrupación Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez obtendría un 2,4% del voto estimado, volviendo así a una marca récord del sondeo de diciembre.

Es la primera encuesta del CIS de Tezanos después de los comicios autonómicos de Aragón, en las que el PSOE obtuvo uno de sus peores resultados en la historia de la región: consiguió apenas 18 escaños.

El resultado del CIS contrasta ampliamente con el resto de encuestas publicadas por las principales demoscópicos privadas. Dista, sobre todo, de la elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que se considera como la más fiable del resto de sondeos.

Según su última encuesta, publicada este pasado domingo 15 de febrero, el PSOE de Sánchez caería hasta su peor registro de la legislatura y se quedaría con sólo 98 escaños.

En concreto, el conjunto de todos los partidos de la izquierda no nacionalista (PSOE, Sumar, Podemos, Más País e Izquierda Unida) se hundiría hasta su peor resultado en 50 años de democracia: sumarían sólo 113 escaños.

Por el contrario, el PP de Feijóo ganaría los comicios con 140 escaños, tres más de los que tiene en la actualidad, y Vox obtendría 66 escaños, doblando así su representación actual en el Congreso, donde tiene 33 diputados.