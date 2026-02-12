Aznar responde al ataque de Albares y advierte de que acudirá a la Justicia si el Gobierno lo vincula con Epstein

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, el pasado 10 de diciembre durante la presentación de su último libro ‘Orden y libertad’, en Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA José María Aznar advierte que acudirá a la Justicia si el Gobierno insiste en vincularle con Jeffrey Epstein. El expresidente responde a unas declaraciones del ministro José Manuel Albares, quien mencionó a Aznar en relación con los papeles de Epstein. Aznar, a través de la fundación Faes, acusa al Gobierno de lanzar insinuaciones calumniosas amparándose en la inmunidad parlamentaria. El expresidente reprocha a Albares su gestión diplomática y acusa al Gobierno de anteponer intereses partidistas en política exterior.

El expresidente José María Aznar ha advertido este jueves de que acudirá a los tribunales si el Gobierno insiste en vincularle con las actividades de Jeffrey Epstein, depredador sexual y pederasta que murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio.

Aznar ha respondido así, a través de una nota difundida por su fundación Faes, a los ataques del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Al ser preguntado por el PP sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Albares replicó, el pasado 3 de febrero en el Senado: "Sobre expresidentes, yo no conozco lo que hacen ni traigo insinuaciones. El presidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer insinuaciones".

#EnDirecto | Albares responde al PP tras sus críticas por Zapatero y sus vínculos con la "dictadura sanguinaria" de Venezuela: "El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones" pic.twitter.com/68z6UtcyQb — Europa Press (@europapress) February 3, 2026

También lanzó una insinuación similar el diputado de ERC Gabriel Rufián, este miércoles durante el Pleno del Congreso.

A través de la fundación Faes, Aznar ha advertido este jueves a Albares de que "esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller".

Si Albares está convencido de que "la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho", añade Aznar.

"Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España", agrega.

De este modo, Aznar indica que está dispuesto a llevar a los tribunales a cualquier miembro del Gobierno que insista en vincularle con las actividades de Epstein.

La nota difundida por Faes este jueves indica que la contribución del ministro Albares a la política española ha consistido "el uso del Falcon como atrezzo, para retratarse fingiendo despachar con un Sánchez disfrazado de icono con gafas" y "la práctica intensiva de una diplomacia de pasarela que subordina el interés nacional a la imagen partidista".

Alude al respecto al oportunismo de la política internacional de Pedro Sánchez, que ha pasado de ser el anfitrión de la Cumbre de la OTAN en el Museo del Prado en Madrid, en junio de 2022, a ponerse en una esquina de la foto de sus mandatarios, para mostrar su rechazo al incremento del gasto militar.

Aznar también reprocha al ministro Albares "la desconcertada confusión, entre la adolescencia tiktokera, de diplomáticos con mayordomos" y "la invocación del derecho internacional según criterios desvergonzadamente oportunistas" y dispares en Gaza y en el Sáhara.

El expresidente del Gobierno también ironiza sobre el "frenesí babélico" mostrado por Albares para intentar que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE, para "satisfacer chantajes secesionistas".