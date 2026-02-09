El fracaso de Pilar Alegría: la portavoz de Sánchez no puede frenar la sangría que empezó para el PSOE en Extremadura

Pilar Alegría, anoche, durante su comparecencia para analizar el resultado de las elecciones. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Pilar Alegría consiguió el peor resultado histórico del PSOE en Aragón, perdiendo cinco escaños y 40.000 votos respecto a 2023. El PSOE quedó a solo cuatro escaños de Vox y a ocho del PP de Jorge Azcón, situándose como segunda fuerza pero con una distancia preocupante. La derrota de Alegría se interpreta como un voto de castigo al Gobierno de Pedro Sánchez y anticipa dificultades para otros candidatos socialistas autonómicos. Vox se fortaleció en Aragón, quedando por delante del PSOE en Teruel capital y casi alcanzándolo en Calatayud.

Pilar Alegría no logró frenar la debacle. La candidata socialista y exportavoz del Gobierno hundió al PSOE hasta el peor resultado de su historia en Aragón (igualó los 18 escaños que Javier Lambán obtuvo en 2015), en una derrota sin paliativos.

Pese a contar con la implicación personal del presidente Pedro Sánchez y el respaldo de la maquinaria nacional de Ferraz, Alegría perdió cinco escaños y 40.000 votos respecto al resultado de los comicios de 2023.

Ella es la primera del repóker de ministros-candidatos autonómicos de Sánchez en besar la lona. Su caída es un aviso a los que la seguirán: María Jesús Montero en Andalucía, Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Ángel Víctor Torres en Canarias y Óscar López en Madrid.

Y el dato más inquietante para los socialistas es que la segunda posición de Alegría en Aragón deja al partido mucho más cerca de Vox (a cuatro escaños) que del PP de Jorge Azcón (que le saca ocho).

Poco antes de las 11 de la noche, Alegría comparecía junto a los miembros de su candidatura para reconocer que el suyo "no es un buen resultado". Pero no dimitirá.

Anoche anunció su determinación de encabezar, frente a Azcón, "una oposición seria y responsable, que va a seguir velando por la defensa de los servicios públicos, el respeto y la convivencia, como valores fundamentales".

Alegría, que telefoneó a Azcón para felicitarle por su victoria, inició de inmediato su papel de jefa de la oposición, acusando al presidente en funciones de poner a Aragón al servicio de sus "ambiciones personales y partidistas".

"Los socialistas seguimos siendo la alternativa progresista en esta tierra", indicó, en los mismos términos que usó minutos después el presidente Pedro Sánchez en las redes sociales.

El único consuelo que quedó a la candidata socialista en la noche electoral es que el PP de Jorge Azcón pierde dos escaños, mientras que Vox sale fortalecido, con siete diputados más de los que tenía.

Enhorabuena a @Jorge_Azcon por su resultado en las elecciones en Aragón.



Mi felicitación también a @Pilar_Alegria y al @aragonpsoe por su gran trabajo y compromiso por y para los aragoneses y aragonesas.



Nuestro partido seguirá siendo la única alternativa progresista. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 8, 2026

Según sostuvo, Azcón convocó las elecciones "atendiendo al mandato de Feijóo", pero tras las votaciones, "el resultado es que el PP hoy es aún más rehén de la ultraderecha en esta comunidad".

De cualquier forma, también los socialistas sienten la dentellada del partido de Abascal. En Teruel capital, Vox ha quedado en segunda posición, con seis puntos de intención de voto por delante del PSOE.

Y en la cuarta mayor ciudad de la comunidad, Calatayud, Vox se ha quedado a sólo 150 votos del PSOE.

Dada la proyección pública que le otorgó durante los dos últimos años su cargo de ministra portavoz, con comparecencias todos los martes tras el Consejo de Ministros, es difícil no interpretar la derrota de Alegría como un voto de castigo al Gobierno de Pedro Sánchez.

La líder aragonesa sigue la estela de Miguel Ángel Gallardo, que el pasado mes de diciembre sufrió una derrota de similares dimensiones en las elecciones de Extremadura. Con una diferencia: Gallardo decidió dimitir como secretario general del PSOE de Extremadura y renunció al acta.

En las próximas semanas se sentará en el banquillo, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, junto al músico David Sánchez, hermano del presidente Sánchez.

El resultado de este 8-F es un mal augurio para el candidato socialista Carlos Martínez, que el 15 de marzo se enfrentará a Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de Castilla y León.

Y, sobre todo, para la aún vicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero, que en mayo o junio se enfrentará en Andalucía a Juanma Moreno.

Si a Alegría le ha lastrado en esta campaña su apoyo a la financiación privilegiada que el Gobierno ha otorgado a Cataluña para cumplir las exigencias de ERC, con más motivo María Jesús Montero puede tropezar con este obstáculo en Andalucía.

En estos comicios, el PP explotó contra Pilar Alegría la revelación de que había comido con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, después de que éste tuviera que dimitir de todos sus cargos tras ser acusado de acoso sexual con varias mujeres.

La última polémica de la campaña fue la operación de marketing desarrollada por el PSOE: utilizó una grabación del expresidente Marcelino Iglesias para llamar a los jubilados de la comunidad, acusando al PP de quitarles la subida de la pensión.

Frente a la campaña de proximidad diseñada por Pilar Alegría, el presidente Sánchez se obstinó en llevar a Aragón la disputa en la que se ha enzarzado con Elon Musk, propietario de Tesla y de la red social X.

En el acto de cierre de campaña celebrado en Zaragoza, Sánchez exigió a los "tecnoligarcas" que "saquen sus sucias manos de los móviles de nuestros chavales". Los aragoneses no han premiado esta lucha titánica.