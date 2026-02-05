Salazar admite en el Senado que cobró en "sobres" del PSOE y que "nadie" le pidió dimitir tras las denuncias por acoso sexual

El exasesor de Moncloa Paco Salazar, este jueves durante su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado.

El exasesor de Moncloa Paco Salazar ha confirmado este jueves en el Senado que cobró gastos de representación del PSOE en sobres y ha sostenido que "nadie" le pidió que renunciara a sus cargos, cuando salieron a la luz los testimonios de varias mujeres que le acusan de acoso sexual.

Ante la comisión del caso Koldo en el Senado, Salazar ha indicado que renunció entonces a sus cargos, tanto en la Moncloa como en el partido, "por una sola razón, por mi familia".

Al respecto, ha asegurado que "a todas las compañeras con las que he trabajado, siempre las he respetado como profesionales y como mujeres".

Salazar ha sido director de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno de la Moncloa, como hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, diputado socialista y presidente del Hipódromo de la Zarzuela.

El pasado mes de julio, Pedro Sánchez tuvo que renunciar a designar a Paco Salazar adjunto a la secretaría de Organización del PSOE; después de que salieran a la luz los testimonios de varias mujeres que le acusaban de acoso sexual, tanto en la Moncloa como en el partido.

El partido metió en un cajón durante cuatro meses las denuncias que habían presentado en los canales internos contra él, y finalmente decidió no trasladarlas a la Fiscalía.

A preguntas de la senadora de UPN Mari Mar Caballero, ha confirmado que participó activamente en la campaña de Pedro Sánchez para las primarias del PSOE de 2017.

Pero ha asegurado que no tuvo ninguna participación en la asociación Bancal de Rosas, que se puso en marcha para financiar la campaña mediante una operación de crowdfunding, ni pidió los recibos de las aportaciones económicas.

Por tanto, ha dicho, no puede confirmar si hubo aportaciones de personas jurídicas y "no puede saber" si la campaña contó con financiación del negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Aunque esta afirmación choca con lo sostenido por el propio Sánchez, quien en su libro Manual de resistencia sostiene que, cuando la dirección federal del PSOE le pidió que aclarara esa fórmula de financiación, Santos Cerdán y Paco Salazar fueron los encargados de ofrecer toda la información al partido.

Durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo del Senado, Salazar ha confirmado que ha cobrado gastos de representación del partido en sobres y que llegó a compartir piso de alquiler con Santos Cerdán, antes de que éste se convirtiera en secretario de Organización del PSOE.

A preguntas de la senadora del PP Mari Mar Caballero, Salazar ha asegurado que no mantiene contacto con dirigentes del PSOE desde que, hace ocho meses, abandonó todos sus cargos.

Sí ha reconocido la comida que celebró con Pilar Alegría meses después de abandonar la Moncloa.

Pero de ese encuentro sólo recuerda que la entonces ministra portavoz le preguntó "por mi familia, por mi mujer y mi madre", como un gesto de "humanidad".

Y ha añadido que la última vez que habló con Santos Cerdán fue probablemente antes de que éste entrara en prisión, el pasado mes de julio.

También ha negado que haya realizado cualquier trabajo como asesor para la campaña de Pilar Alegría a las elecciones de Aragón del próximo domingo, o para cualquier otra campaña del partido desde el pasado verano.

Su nueva empresa de consultoría política, ha dicho, en la actualidad sólo trabaja para países de América Latina.

La UCO investiga a Paco Salazar por cobrar presuntamente una asignación de 2.000 euros al mes del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), sin ir a trabajar.

