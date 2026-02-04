Sánchez acusa a Elon Musk de "desinformar" sobre su política migratoria y el dueño de X le llama "tirano y traidor a España"

El Gobierno español anuncia medidas para limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales y sancionar la manipulación de algoritmos.

Musk responde con insultos, llamando a Sánchez "tirano y traidor al pueblo de España", intensificando la confrontación pública.

El presidente del Gobierno acusa a Musk de "desinformar" sobre la regularización de 500.000 inmigrantes en España.

Pedro Sánchez y Elon Musk protagonizan un cruce de acusaciones en X a raíz de la política migratoria del Gobierno español.

Guerra a golpe de tuits. Pedro Sánchez ha encontrado un nuevo enemigo: el hombre más rico del planeta, Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX.

Hace dos semanas empezaron a cruzar mensajes, pero este martes Musk ha llegado a la descalificación personal, llamando "sucio" y "traidor" a Sánchez, después de que el presidente del Gobierno le acusara de "desinformar".

Todo comenzó con la decisión del Gobierno de regularizar a 500.000 inmigrantes en situación irregular. Esta medida ha tenido un impacto global, en un momento en el que casi todos los países apuestan por medidas restrictivas.

La noticia fue recogida por los principales medios. El propietario de Tesla se hizo eco de una información en la que se criticaba la regularización. Y reaccionó con un escueto "Wow".

El mensaje original sostenía que Sánchez había recurrido a la regularización para asegurarse su voto durante los próximos dos años.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

Poco después, Sánchez le respondía: "Marte puede esperar. La humanidad no”, en referencia a que una de las compañías de Musk, SpaceX, planea llevar humanos al planeta rojo en los próximos años.

El que fue asesor de Donald Trump ignoró el comentario, pero este martes, desde la Cumbre de Gobiernos en Dubái, Sánchez volvió a mencionarlo.

El presidente recordó que Musk nació en Sudáfrica y lo tildó de "inmigrante", para luego acusarle de "utilizar su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre la decisión soberana de mi Gobierno".

A continuación, Sánchez anunció una batería de medidas que incluye prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, "tipificar como delito la manipulación de los algoritmos" y "poner fin a la impunidad de los directivos para que sean responsables de las infracciones cometidas en las plataformas digitales".

Esto irritó a Musk, que esta vez optó por descalificar a Sánchez. "Es un tirano y un traidor al pueblo de España", afirmó en X.

No es la primera vez que Sánchez se fija en Musk. Hace un año ya animaba a "rebelarse" contra "la tecnocasta". "Lo hacen todo por la pasta", afirmaba.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

En ese momento, Musk —recién estrenado al frente de DOGE y con planes de recortar la Administración norteamericana— ignoró al presidente español.

Ahora ya ha entrado en el cuerpo a cuerpo. Y no es la primera vez que ataca a un líder político europeo.

A Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, le ha cuestionado por su manejo de casos de abuso sexual infantil cuando era fiscal general y por diversos disturbios.

También el canciller alemán, Olaf Scholz, ha sido objeto de sus críticas. Musk nunca ha ocultado su simpatía por AfD.

El pasado fin de semana, Musk calificó de "despreciables" unas palabras de Irene Montero en las que la dirigente de Podemos afirmaba que quería "reemplazar a los fachas y racistas en este país con gente migrante y trabajadora".

El propietario de Tesla y X acusó a la líder de Podemos de "abogar por el genocidio", a lo que la exministra de Igualdad replicó: "La gente decente debe reemplazarte".

She is advocating genocide. Utterly contemptible. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Aunque ha criticado a otros líderes, Musk ha llegado con Sánchez a un nivel de confrontación inédito, incluyendo descalificaciones y un emoticono de defecación.

¿Una estrategia?

De ahí que el PSOE buscara una reacción contundente.

A la media hora del tuit de Musk, la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, afirmaba: "Musk y sus lacayos nunca podrán comprar con su dinero el poder de los españoles con su voto".

El mensaje enlazaba con la defensa de Sánchez de "la soberanía" de su Gobierno frente al propietario de X.

Elon Musk y sus lacayos en España podrán insultar y controlar todos los algoritmos del mundo. Pero hay algo que nunca podrán comprar con su dinero: el poder de los españoles con su voto.



Si lo que hacemos les incomoda, es que vamos por buen camino. https://t.co/3l3wSmDkNn — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) February 3, 2026

No es la primera vez que un mandatario defiende la soberanía de su país ante "injerencias" a golpe de tuit: el actual primer ministro canadiense, Mark Carney, lo hizo con éxito.

Tras suceder a Justin Trudeau, al frente del Partido Liberal, todo apuntaba a una derrota ante el partido Conservador, pero Carney, que había gobernado el Banco de Inglaterra y de Canadá, logró ganar las elecciones, en parte gracias a su defensa de la "soberanía" frente a los ataques de Trump.

En la actualidad, tiene una popularidad que sobrepasa el 60%.

Sánchez busca imitar esa fórmula frente a Musk, uno de los personajes más polémicos del planeta, famoso por su constante tuiteo y sus descalificaciones.