Los 'cursos fantasma' contra el acoso en Moncloa tras el 'caso Salazar': son "voluntarios" y no constan docentes ni contratos

El PSOE planea ahora cursos obligatorios de sensibilización para sus militantes tras varios escándalos internos relacionados con acoso sexual.

Trabajadores consultados afirman no haber sido informados ni haber asistido a dichos cursos; solo se han colocado carteles morados de concienciación en el complejo.

El Gobierno asegura que los cursos se impartieron de forma presencial y voluntaria, aunque no aporta detalles sobre temario, duración ni número de asistentes.

Moncloa anunció cursos contra el acoso sexual tras el 'caso Salazar', pero no existen registros de contratos ni docentes en los portales oficiales.

El 8 de julio, tras estallar el caso de Paco Salazar, Moncloa anunció cursos sobre acoso sexual para todo su personal. Siete meses después, no consta ninguna licitación ni contrato menor en el portal de Transparencia ni en el de Contratación.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que los cursos ya se han impartido de forma "presencial" y con "asistencia voluntaria", algo que contrasta con lo que inicialmente se anunció: iba a ser una formación para "todos" los trabajadores de la Moncloa.

El Ministerio de Presidencia ha sido incapaz de aportar a EL ESPAÑOL datos concretos sobre esta actividad, como el temario impartido, la duración de las clases, el número de participantes o los docentes.

Fuentes oficiales se han limitado a asegurar que los profesores que impartieron estos cursos fueron "personas especializadas" y "formadas", contratadas por el Ministerio de Presidencia. Aun así, tampoco aparece ningún contrato menor sobre este asunto en la cartera que dirige Félix Bolaños.

Al solicitar más detalles, Presidencia remite a Moncloa y al Ministerio de Igualdad, pero en el departamento que dirige Ana Redondo remiten de nuevo al de Bolaños. Sin que ninguno de estos organismos aporte datos ni explicaciones.

Varios trabajadores del complejo consultados por EL ESPAÑOL admiten que no han sido informados ni les consta que se hayan impartido los cursos.

En las últimas semanas han aparecido en La Moncloa carteles morados para concienciar sobre las conductas sexistas.

Por los pasillos del complejo en el que Paco Salazar se paseaba presuntamente piropeando a trabajadoras, simulando felaciones y bajándose la bragueta, ahora se anima a denunciar el acoso sexual.

Estos cursos fantasma son los que fuentes socialistas han asegurado que servirían de inspiración para los que el partido acaba de anunciar para sus altos cargos y trabajadores, en su caso, de forma "obligatoria".

El miércoles, tras una reunión de la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, con las responsables de igualdad en las distintas federaciones, se anunció la puesta en marcha de esa formación.

El 'MeToo' socialista

El modelo todavía está gestándose. Existen varias empresas que imparten cursos contra el acoso sexual para empresas y Administraciones. Estos cursos pueden realizarse de forma telemática y tienen una duración de hasta 10 horas.

Habitualmente constan de varias unidades en las que se hace hincapié en las consecuencias para las víctimas, cómo denunciar, sensibilizar y crear protocolos de actuación.

Si finalmente se concreta la iniciativa de Ferraz, el PSOE sería el primer partido que imparte cursos de sensibilización contra el acoso sexual.

Lo harían después de estallar el caso Salazar, que fue secretario de la Ejecutiva del PSOE y estuvo a punto de ser nombrado secretario de Organización adjunto. El escándalo abortó la designación.

No fue el único cargo salpicado por este #MeToo socialista. También tuvo que dimitir el senador Javier Izquierdo, que ocupaba la secretaría de Estrategia y Acción Electoral en la Ejecutiva.

A estos nombres se unieron los del por entonces presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, entre voces internas que acusaban al partido de ocultar los casos.

En el PSOE admiten ahora que quizá hubo fallos en la prevención de actitudes machistas. Por ello, Pilar Bernabé también anunció "la revisión y mejora del órgano antiacoso". Estos cambios se estarían reforzando "con el apoyo de un gabinete jurídico especializado".