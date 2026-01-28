España elimina sus reticencias y apoyará este jueves que la UE declare 'entidad terrorista' a la Guardia Revolucionaria iraní

La medida tendría consecuencias financieras y operativas para la Guardia Revolucionaria en Europa, dificultando su financiación y limitando su influencia en la región.

La inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista terrorista busca responder a la represión violenta en Irán, con miles de manifestantes asesinados y graves violaciones de derechos humanos documentadas.

El cambio de postura de España e Italia deja a Francia como único país que bloquea la medida, alegando riesgos para el diálogo diplomático y la liberación de ciudadanos franceses.

España retira sus reticencias y apoyará que la UE designe a la Guardia Revolucionaria iraní como 'entidad terrorista' en la reunión del Consejo de la UE en Bruselas.

"España está a favor de las sanciones a Irán. Incluidas las relativas a la Guardia Revolucionaria". Así se expresan fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por este periódico, ante la reunión clave del Consejo de la UE, este jueves en Bruselas.

La frase refleja un cambio sustancial de posición, según lo que hasta tres fuentes oficiales presentes en la anterior reunión confirmaron que había defendido el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado martes 13 de enero, en una cita a puerta cerrada a nivel de embajadores, España, Francia e Italia bloquearon la designación como "entidad terrorista" de la Guardia Revolucionaria iraní.

La medida, impulsada por Alemania y Portugal, entre otros, estaba dentro del paquete de sanciones propuestas por la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás.

Según las mismas fuentes de Exteriores, José Manuel Albares apoyará que la UE incluya al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en su lista de "entidades terroristas", en línea con la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo.

Este aparente giro de Madrid, que habría retirado sus reticencias jurídicas a la medida, llega acompañado de la rectificación de Roma.

Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, anunció este lunes en su cuenta de X que impulsará la medida, como "respuesta enérgica" al asesinato de decenas de miles de iraníes a manos del CGRI.

#Iran Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste impongono una risposta chiara.

Giovedì alla riunione dei Ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 26, 2026

De este modo, Francia se queda sola en el bloqueo, lo que impediría sacar adelante esta sanción, que requiere unanimidad. Y lo hace con un doble argumento.

Por un lado, teme que una designación de este tipo cierre casi por completo los canales de diálogo diplomático con Teherán, incluidos los vinculados al expediente nuclear y a la seguridad regional.

Por otro, sostiene que etiquetar a la Guardia Revolucionaria como terrorista podría complicar la liberación de ciudadanos franceses detenidos en Irán, en un contexto en el que el régimen ha convertido el uso de rehenes en instrumento de presión negociadora.

"Brutal represión"

En el resto de capitales la correlación de fuerzas es ya nítida. Alemania, Países Bajos, Portugal, Suecia, Austria, como impulsores, y el resto de socios, apoyan el paso.

Lo consideran el único castigo coherente con la "brutal represión" de las protestas y con la implicación del CGRI en la "desestabilización regional", desde los hutíes en Yemen a Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza.

Sobre el terreno, la situación en Irán sigue marcada por la violencia y el miedo. Las últimas estimaciones de ONG y redes de activistas hablan de hasta 20.000 manifestantes asesinados en enero, con picos de matanzas concentradas los días 8 y 9, en plena oscuridad informativa por el apagón de internet.

Organizaciones como Amnistía Internacional e Iran Human Rights documentan el uso sistemático de fuego real, ametralladoras pesadas, escopetas de perdigones y gases lacrimógenos contra multitudes desarmadas. Se han registrado asaltos a hospitales, detenciones de heridos y desapariciones forzadas en varias ciudades.

El saldo represivo se completa con otras decenas de miles de arrestos. Redes de abogados y ONG locales alertan de juicios sumarísimos, amenazas explícitas de ejecuciones masivas por "moharebeh" (delito de odio contra Dios) y testimonios de torturas, agresiones sexuales y administración de sustancias desconocidas a detenidos políticos.

En este contexto, declarar "entidad terrorista" al CGRI supondría "mucho más que un gesto simbólico", según explican fuentes populares y socialistas en el Parlamento Europeo.

Implicaría "cortar su financiación internacional" en todo lo que dependa de bancos o intermediarios europeos, "frenar su influencia en grupos y ONG radicados en la UE" y, en definitiva, "proteger nuestras democracias" frente a injerencias y operaciones encubiertas.

No vetos formales

El desarrollo de las negociaciones en el Consejo ha sido complejo desde la reunión de embajadores del pasado 13 de enero. Aquel encuentro del Comité Político y de Seguridad en Bruselas se celebró en formato restringido y, según fuentes diplomáticas, sirvió para medir fuerzas, no para cerrar una decisión definitiva.

Entonces, varias capitales apuntaron a España e Italia, junto con Francia, como frenos claros a la designación terrorista del CGRI.

Ahora, fuentes conocedoras desmienten que Madrid hubiese bloqueado la decisión aquel día y hablan de "un proceso en evolución, no de vetos formales", en el que España "ha planteado dudas jurídicas y políticas que ya han quedado resueltas".

Esas dudas tenían que ver con el hecho de que la Guardia Revolucionaria es parte de las fuerzas armadas de un Estado soberano. Y con la necesidad de encajar su designación en el marco jurídico europeo, pensado inicialmente para grupos no estatales, sin dinamitar los canales mínimos de interlocución con Teherán.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha ido varios pasos por delante.

La presidenta Roberta Metsola envió el 12 de enero una carta a la Comisión, a la Alta Representante y al Consejo. En la misiva, a la que tuvo acceso este diario, les instaba a usar "todos los medios disponibles" para responder a la represión, "incluyendo la designación del CGRI como organización terrorista".

Y la Eurocámara aprobó el día 22 una resolución en esa misma dirección, con amplias mayorías entre populares, socialistas y liberales.

En España, voces como la del popular Antonio López-Istúriz llevan años reclamando ese paso. Y eurodiputadas socialistas como Hana Jalloul han defendido una línea firme contra el régimen por su papel en la región y su apoyo a grupos como Hezbolá, los hutíes o Hamás, subrayando que "es el momento de ser firmes" cuando el sistema está debilitado y la sociedad iraní sale a la calle.