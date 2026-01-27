PP, Vox y Junts tumban el decreto para subir las pensiones al obligar el PSOE a votarlo junto a proteger a los okupas

El decreto de ayudas al transporte público sí ha sido aprobado, aunque el PP se ha opuesto por considerar que los fondos deberían destinarse a infraestructuras tras el accidente de Adamuz.

PP y Junts han criticado que el Gobierno mezclara la subida de pensiones con medidas para proteger a los okupas, considerando que son asuntos independientes.

El decreto ligaba la revalorización de las pensiones al IPC (2,7%) con medidas de protección social y contra los desahucios, lo que ha motivado el rechazo de la oposición.

PP, Vox, Junts y UPN han rechazado en el Congreso el decreto del Gobierno que incluía la subida de las pensiones y medidas sociales como la prórroga de la moratoria de desahucios.

Primera votación del año en el Congreso y primera derrota del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido este martes la convalidación de uno de sus decretos al ser rechazado por la mayoría absoluta de PP, Vox, Junts y UPN.

El texto ha decaído en un pleno extraordinario que ha vuelto a mostrar la fragilidad parlamentaria del Gobierno.

¿Qué se votaba? Un decreto ley que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC —un 2,7% con carácter general— junto a un amplio paquete de medidas sociales ajenas al sistema de pensiones.

Entre ellas, la prórroga de la moratoria de desahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables y otras disposiciones del llamado "escudo social".

También incluía medidas como la congelación de las cuotas de los autónomos

En la jerga parlamentaria, un decreto ómnibus es lo que se conoce como un cajón de sastre, donde conviven medidas de muy diverso calado.

Para el PP, la subida de las pensiones no estaba en cuestión. Fuentes del PP recuerdan que su partido respaldó el Pacto de Toledo y que ya registró iniciativas para blindar por ley la revalorización conforme al IPC.

Lo que rechazaban los de Alberto Núñez Feijóo era que esa subida de las pensiones se ligara a medidas que, a su juicio, "blindan la okupación ilegal".

"Mezclar las pensiones con los okupas es un chantaje", resumen fuentes del PP.

En ese mismo sentido, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha justificado su rechazo al real decreto ley porque mezcla "dos temas que no tienen nada que ver".

"Pensiones sí; okupaciones, no", ha dicho.

En la misma sesión, el Congreso ha votado también el decreto de ayudas al transporte público, que sí ha salido adelante con el apoyo de Junts.

Junts ha respaldado el texto porque son medidas que van "a cargo del Estado, no de las CCAA".

El PP ha votado en contra de este decreto. Los populares sostienen que esos fondos deberían destinarse a infraestructuras y, especialmente, al mantenimiento de las vías, sobre todo tras el accidente de Adamuz, que ha dejado 45 fallecidos.

Tentar a Junts

Hasta el último momento, el Gobierno ha intentado atraer a los de Carles Puigdemont, con varios gestos.

Justo un día antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, firmaron un acuerdo para que Cataluña cuente con un asiento como miembro asociado en la Unesco y en ONU Turismo.

Se trata de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y en los que, hasta este lunes, España figuraba sin territorios diferenciados.

Lo habitual es que el sujeto de representación sea un Estado, que actúa como miembro de pleno derecho y concentra la voz internacional de sus territorios.

La figura de "miembro asociado" está pensada para territorios no soberanos que no gestionan su política exterior. No es el caso de Cataluña.

Por ejemplo, en ONU Turismo solo existen seis miembros asociados: Aruba, Flandes, Hong Kong, Macao, Madeira y Puerto Rico.

Este movimiento daba salida a compromisos pactados con Junts y ERC que permanecían pendientes de ejecución.

A ello se suma que ahora Podemos se muestre abierto a abrir la negociación sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, tras pactar con el PSOE una regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles.

Pese a todo, Junts no ha votado a favor.