España, Francia e Italia frenan que la UE declare terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, responsable de la represión

La designación como grupo terrorista implicaría cortar la financiación y frenar la influencia de la Guardia Revolucionaria en Europa.

El Parlamento Europeo debatirá una resolución para condenar al régimen iraní e incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas.

La Guardia Revolucionaria es considerada responsable de la represión de protestas en Irán, con al menos 3.500 muertos y más de 18.000 detenidos, según ONG.

España, Francia e Italia bloquean en el Consejo de la UE la propuesta de Alemania para declarar grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Consejo de la UE celebró el martes una reunión a puerta cerrada en Bruselas. En ella, se sometió a debate una propuesta, patrocinada esencialmente por Alemania, para declarar "grupo terrorista" a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Esa decisión precisa de la unanimidad de los Veintisiete y, de momento, está bloqueada por la oposición de España que, junto a Francia e Italia, pone trabas "diplomáticas" de diverso orden.

Así lo confirman a este periódico varias fuentes de las instituciones europeas, algunas de ellas presentes en la reunión.

El cuerpo armado del régimen de los ayatolás (la IRGC, por sus siglas en inglés, tal como consta en los documentos cruzados en la reunión) es responsable de la "brutal represión" de las actuales protestas populares.

Los cálculos más prudentes salidos de las ONG sobre el terreno hablan de unas 3.500 personas asesinadas y más de 18.000 detenidas en el último mes.

El encuentro reservado se celebró en Bruselas a nivel de las Representaciones Permanentes (REPER) de cada Estado miembro ante la UE.

Es decir, el formato preparatorio de las reuniones ministeriales del Consejo, que se reunirá a sus responsables de Asuntos Exteriores el próximo 29 de enero, también en Bruselas.

Pero antes, se celebrará, la semana entrante, el Pleno mensual del Parlamento Europeo. En Estrasburgo, se debatirá, y sí se aprobará —con toda probabilidad— una resolución en la que "subiremos el tono de la condena contra el régimen iraní de manera determinante", según las fuentes más prudentes.

"Sin duda, votaremos de manera abrumadora por incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas", según las más comprometidas.

Unidos, divididos o débiles

Los hay prudentes y comprometidos en los dos grupos principales, populares y socialistas. Y se autodenominan así ambos bandos... como para excusarse de una posición poco popular o para enorgullecerse de la suya, respectivamente.

Algo muy similar ocurre en el seno del Consejo, es decir, entre los gobiernos de los Estados miembros. Quien aboga por "la prudencia diplomática" alega que la Guardia Revolucionaria, formada por más de 125.000 agentes, es "la fuerza del orden en el país, equivalente a nuestra Guardia Civil".

Pero quien exige "condenas comprometidas" argumenta que la UE no puede permitirse aparecer ante el mundo, no sólo dividida, sino "mucho menos, débil en la defensa de las libertades, los derechos humanos y la vida".

Lo que ocurre es que el Parlamento sólo expresa una opinión, y la decisión depende del Consejo.

Y ahí en el grupo de los prudentes está la España de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno de coalición está muy debilitado por otras circunstancias, como la corrupción y los casos de acoso y abusos sexuales en el seno del PSOE.

Así se reveló el pasado martes, en la reunión de embajadores, celebrada a puerta cerrada en Bruselas, tal como ha podido confirmar este diario.

Y aunque el Gobierno de izquierdas español no está solo del todo, las fuentes citadas confirman que fue, con Italia y Francia, los únicos que bloquearon el consenso.

La posición de los otros 24 países es común, "con leves matices": la Guardia Revolucionaria debe ser declarada "grupo terrorista".

Dentro de las decisiones tomadas en esa reunión a puerta cerrada estaba la de convocar a los embajadores de Irán ante las cancillerías de cada Estado miembro.

Sólo 14 se comprometieron a ello, uno de ellos España. El Ministerio de Exteriores español llamó a Reza Zabib para protestar enérgicamente por la represión.

Un día antes, el departamento de José Manuel Albares emitió un comunicado de condena: "El Gobierno de España reclama a las autoridades de Irán que se levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos".

Declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria significa cortar su financiación internacional en lo que dependa de entidades o bancos europeos, frenar su influencia en grupos y ONG radicados en la UE y, con todo ello, proteger nuestras democracias.

La carta de Metsola

Así lo explican las fuentes más "comprometidas" consultadas en la Eurocámara, aquéllas que abogan por una posición más enérgica.

La reunión del Consejo a nivel REPER se celebraba ese martes 13 de enero, después de que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, escribiese una carta al resto de instituciones instándoles a intensificar las medidas "por todos los medios disponibles", incluyendo la declaración de la IRGC como organización terrorista.

Cuerpos de manifestantes iraníes amontonados en una morgue improvisada.

En esa misiva, Metsola subraya que "durante demasiado tiempo, los iraníes han sufrido bajo un régimen opresivo y brutal que busca silenciar la disidencia mediante la represión sistemática y las ejecuciones".

La presidenta va más allá, subrayando además que "sería especialmente importante continuar explorando todas las vías disponibles para reforzar las sanciones de la UE, incluyendo la designación de la IRGC como organización terrorista", como ya reclamó la Eurocámara en enero de 2023.

La decisión de prohibir el acceso de diplomáticos iraníes al Parlamento Europeo, adoptada el 12 de enero, refleja el mensaje que quiere enviar la institución: no hay normalidad posible con un régimen que utiliza la represión como herramienta de supervivencia.

Varios eurodiputados explican a este diario que "llevamos muchos años algunos, populares y socialistas, de todas las nacionalidades, reclamando que la Eurocámara designe 'grupo terrorista' a la Guardia Revolucionaria iraní".

Ahora, en plena represión "sanguinaria" de las protestas, estos europarlamentarios agradecen a Alemania, Países Bajos, Portugal, Suecia y Austria la iniciativa impulsada en el Consejo.

Y reprochan a España, Francia e Italia su bloqueo. "Eso no es diplomacia, es debilidad política", insisten estas fuentes. "Es anteponer intereses particulares a la seguridad europea".

Tono López Istúriz es miembro de varias comisiones del Parlamento Europeo y, sobre todo, de la delegación de Relaciones con la Península Arábiga y de la de Relaciones con Israel. El europarlamentario del PP respondía "indignado" a las preguntas de este periódico.

"Se trata del cuerpo armado brazo de la represión y del terrorismo del régimen de los ayatolás", afirma. "Sánchez no se atreve porque es rehén de sus socios que, como Sumar y Podemos presentan dudas políticas por su ambigüedad, tolerancia o complacencia con una tiranía teocrática que tortura, ejecuta y reprime".

Por su parte, Hana Jalloul, eurodiputada española del PSOE con origen libanés —y también vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores—, explica a este diario por qué la Eurocámara no tiene dudas en apoyar esta declaración.

"Condenar ese régimen es lo que se debe hacer", dice en conversación con este diario, "por su responsabilidad en desestabilizar la región por sí mismo y a través de grupos como Hezbolá, los Hutíes de Yemen, la dictadura de Al Asad en Siria, o financiando las acciones de Hamás en Gaza".

Ahora que la República Islámica está muy debilitada y sus ciudadanos salen en masa a protestar, opina que "es el momento de ser firmes".

Otros socialistas coinciden con la condena, pero se muestran más prudentes. "Debemos tener en cuenta todo el contexto geopolítico, y entender que Irán es un actor clave, y de momento su Gobierno es el que es".

Juan Fernando López Aguilar subraya que la UE debe ser "parte de la solución y no alimentar el problema".

El progreso en materia de sanciones a Irán vuelve a medir a la diplomacia europea en un inicio de año convulso. La próxima reunión de ministros de Exteriores el 29 de enero será el momento clave para tomarle el pulso a la Unión.