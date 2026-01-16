El Gobierno sólo podrá quitar la medalla a Julio Iglesias si deroga el decreto que también honraba a la Duquesa de Alba o Tricicle

La solución más viable sería aprobar una nueva normativa que regule expresamente las causas y el procedimiento para la retirada de la medalla.

El decreto que otorgó la medalla a Iglesias incluyó a otras 23 personas y 4 entidades, complicando la posibilidad de quitarle solo a él la distinción.

No existe una regulación específica para retirar esta distinción, ya que se rige por una norma de 1970 que no contempla la revocación.

El Gobierno enfrenta obstáculos legales para retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida en 2010.

La intención del Gobierno de retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes choca con algunos obstáculos.

La intención inicial era hacerlo de forma inmediata, sin esperar a una sentencia judicial, tras las denuncias de abuso sexual de dos trabajadoras del cantante.

En el Ministerio de Cultura admiten ahora que el proceso "no es fácil" y han abierto un estudio sobre el encaje jurídico de la medida.

La distinción le fue concedida a Julio Iglesias en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El primer escollo es la falta de una regulación específica sobre la retirada de esta medalla de Bellas Artes.

La concesión de estas distinciones se rige todavía por la norma aprobada en 1970, cuando se instauraron para reconocer a personas que hubieran destacado "en la creación artística".

En ese momento se otorgaban medallas de oro, plata y bronce, aunque desde 1996 sólo se concede la categoría de oro.

El segundo problema es técnico. Cuando se dio la Medalla de Oro a Julio Iglesias, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que incluía, en el mismo texto, a otras 23 personas y cuatro entidades o colectivos, entre ellos Joaquín Cortés, Rosa María Sardá, Tricicle, la duquesa de Alba o Radio 3.

Ahora, el reto jurídico en el Ministerio de Ernest Urtasun es cómo dejar sin efecto exclusivamente la distinción de Iglesias sin alterar el resto de concesiones contenidas en ese mismo decreto.

La solución que se considera más plausible pasa por seguir un camino similar al que se utilizó en el Ministerio de Trabajo para poder revocar las Medallas al Mérito en el Trabajo, aunque el procedimiento sería más lento.

En aquel caso se aprobó primero un nuevo real decreto que regulaba de forma expresa las causas de retirada de la medalla.

A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo podía revocar galardones cuando "quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón".

Otras revocaciones en Trabajo

Con un esquema parecido, Cultura podría impulsar una norma que estableciera las causas y el procedimiento para retirar la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y, posteriormente, aplicar ese marco a Julio Iglesias mediante otro real decreto individual.

Desde que en 2022 se modificaron las condiciones de la Medalla al Mérito en el Trabajo, Yolanda Díaz ha revocado una decena de galardones.

Diecisiete meses después del cambio normativo, en 2023, se revocó la concesión a nueve altos cargos de la dictadura —entre ellos Francisco Franco, Girón de Velasco o el general Juan Yagüe—.

En agosto de 2024, se le retiró al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, tras varias condenas que se "consideran incompatibles con los valores de ejemplaridad, honradez y servicio que la condecoración pretende reconocer".

Es decir, hasta dos cambios normativos para retirar una medalla. Lo que parece claro es que el Consejo de Ministros del próximo martes no le podrá quitar aún la condecoración a Julio Iglesias.