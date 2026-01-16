El CIS de Tezanos dice que Sánchez sigue creciendo en las encuestas a costa de Yolanda Díaz y Ione Belarra

El resultado del CIS contrasta con otras encuestas privadas que otorgan ventaja al PP sobre el PSOE.

El PP sube hasta el 23% de los votos, mientras Vox se consolida como tercera fuerza con el 17,7%.

El crecimiento del PSOE se produce a costa de Sumar y Podemos, que caen seis décimas respecto al mes anterior.

El CIS de Tezanos sitúa al PSOE de Pedro Sánchez como primera fuerza, con el 31,7% de intención de voto, por delante del PP.

El CIS de José Félix Tezanos vuelve a colocar al PSOE de Pedro Sánchez en primera posición si hoy se celebrasen elecciones generales en España.

El barómetro de enero sitúa a los socialistas en el 31,7% del voto, en plena avalancha de casos de corrupción y acoso sexual y sin tener en cuenta el batacazo electoral sufrido en Extremadura.

El crecimiento del PSOE se produce, según el propio CIS, a costa de sus socios a la izquierda. Tanto Sumar como Podemos caen seis décimas respecto al barómetro de diciembre.

En concreto, Sumar baja del 7,8% al 7,2%, mientras que Podemos desciende del 4,1% al 3,5%. Son los dos partidos que más retroceden en el sondeo. El voto de izquierdas, según Tezanos, se concentra en torno a Sánchez.

El PP de Alberto Núñez Feijóo aparece como segunda fuerza con el 23% de los votos. Son seis décimas más que en diciembre, cuando el CIS le otorgaba el 22,4%, aunque la distancia con el PSOE sigue siendo amplia.

Vox se mantiene prácticamente estable y se consolida como tercera fuerza. El partido de Santiago Abascal alcanza el 17,7%, una décima más que en el barómetro anterior.

Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Alvise Pérez, vuelve al 1,8% después de que el mes anterior marcara récord con el 2,4%.

La distancia entre el PSOE y Vox se sitúa en 8,7 puntos porcentuales.

Es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica, y las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con ERC.

El resultado del CIS contrasta con el resto de sondeos publicados por las principales demoscópicas privadas.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicada el pasado 11 de enero, Feijóo superaría a Sánchez en 40 diputadoss, y Vox se situaría ya a tan sólo otros 40 diputados del PSOE.