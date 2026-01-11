Sacudida electoral: Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez pero Vox ya está a sólo otros 40 del PSOE

Vox compite con el PSOE por la segunda posición en más de 20 provincias y supera a los socialistas en dos circunscripciones provinciales.

Sumar y Podemos continúan bajando en la intención de voto, mientras que los partidos independentistas como Junts y PNV también pierden apoyo.

Vox se sitúa a solo 40 escaños del PSOE y supera por primera vez la barrera de los 60 escaños, rozando el 18% del voto.

El PP de Feijóo mantiene una ventaja de 40 escaños sobre el PSOE, que sufre un fuerte desgaste por casos de corrupción y acoso sexual.

Alberto Núñez Feijóo superaría a Pedro Sánchez en 40 diputados si hoy se celebraran las elecciones generales, pero Vox se situaría ya a tan sólo otros 40 diputados del PSOE.

Habría por lo tanto la misma diferencia en escaños entre la primera y la segunda fuerza, que entre la segunda y la tercera. La diferencia en porcentaje de votos también sería muy similar.

Esta es la ecuación que dibuja el sondeo electoral de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche en La Edición: una clara victoria del PP de Feijóo, con un fuerte desgaste del PSOE debido a los casos de corrupción y acoso sexual en sus filas.

Mientras tanto, se acentúa el crecimiento de Vox, que logra capitalizar una parte del malestar social: por primera vez en la legislatura, el sondeo de SocioMétrica coloca al partido de Abascal por encima de la barrera de los 60 escaños y rozando el 18% del voto.

Además, la encuesta que EL ESPAÑOL publicará esta noche, a partir de un amplio muestreo de 1.300 entrevistas, incluye la proyección del reparto de escaños por provincias.

El mapa arroja un escenario inédito, en el que Vox ya compite con el PSOE por la segunda posición en más de una veintena de provincias.

El partido de Abascal superaría al PSOE en dos circunscripciones provinciales en número de escaños, y empataría con los socialistas en otras 20. En 22 más la diferencia a favor del PSOE sólo sería de un escaño.

Las recientes elecciones extremeñas del 21D sentaron un precedente que ahora puede extenderse a buena parte de España.

La popular María Guardiola obtuvo una contundente victoria, al superar a los socialistas en 11 escaños y casi 18 puntos de intención de voto, en el que había sido uno de los históricos bastiones del PSOE.

Pero además, Vox logró superar al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política en la capital de Badajoz, y en otras grandes poblaciones de la región como Almendralejo.

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, perdió incluso en Villanueva de la Serena, la población de la que había sido alcalde durante dos décadas con sucesivas mayorías absolutas.

El desplazamiento del discurso de Pedro Sánchez, hasta ocupar posiciones ideológicas propias de Sumar, logra frenar levemente la caída del PSOE. Pero al mismo tiempo provoca la asfixia electoral de sus socios ubicados en la extrema izquierda.

Sumar no remonta y se sitúa por debajo de los 10 escaños en el sondeo de SocioMétrica. Tampoco hay buenas noticias para Podemos.

Mientras se deshilacha su alianza de socios, el partido de Yolanda Díaz sigue preso de sus contradicciones: ha mostrado un rechazo frontal a algunas decisiones del Gobierno, como el incremento del gasto militar, y ha pedido cambios profundos en el Consejo de Ministros, tras los últimos casos de corrupción del PSOE.

Pero, pese a elevar el tono de sus críticas, Sumar en ningún momento se ha planteado salir del Gobierno.

Y ante su caída en las encuestas, ya se han puesto sobre la mesa propuestas como la de una gran candidatura nacional de los partidos independentistas, encabezada por Gabriel Rufián. Pero incluso la dirección de ERC rechaza por el momento esta posibilidad.

También hay importantes corrimientos de tierras en el ámbito independentista, pues tanto Junts como el PNV sufren un importante castigo debido a su cercanía al Gobierno.

El equipo de comunicación de la Moncloa se ha esmerado para multiplicar la presencia de Pedro Sánchez en redes sociales como TikTok e Instagram, con el fin de acercar su figura a los jóvenes, el público que más se le resiste: unos días recomienda discos de Rosalía y Extremoduro, y otros hace un house tour por la Moncloa "en plan Isabel Preysler".

Aunque el principal incremento de voto es el de Vox, ante la pregunta de quién cree que será el próximo presidente del Gobierno hay ya una distancia de más de 13 puntos a favor de Feijóo, la mayor registrada hasta ahora.

El anterior sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el pasado 8 de diciembre apuntaba una victoria del PP de Feijóo, que obtendría 145 escaños (33,4% del voto), mientras que el PSOE se quedaría con sólo 102 (26,2%).

Vox lograba alzarse entonces hasta los 59 escaños (26 más de los que obtuvo en las elecciones generales del 23J) y esa tendencia se ha acentuado ahora.

En aquel momento, el sondeo de SocioMétrica otorgaba 11 escaños a Sumar (que ahora sigue en caída libre) y sólo dos a Podemos, instalado en un discurso cada vez más agresivo (y minoritario).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.300 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 7 y 10 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.