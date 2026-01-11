Siete de los ocho ministros peor valorados son mujeres: el otro es Marlaska, a quien suspende el 40% de votantes del PSOE

Carlos Cuerpo es el único ministro que aprueba, aunque por poco, con un 5 sobre 10.

Casi el 40% de los votantes del PSOE suspende a Marlaska, titular de Interior.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, es la peor valorada con una puntuación de 1,6 sobre 10.

Siete de los ocho ministros peor valorados en el último sondeo son mujeres; el único hombre es Fernando Grande-Marlaska.

Salvo Carlos Cuerpo, que logra un cinco raspado, los españoles califican con un suspenso a todos y cada uno de los 22 ministros. Además, de los ocho peor valorados, siete son mujeres, algo inédito hasta la fecha.

Así lo refleja el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que indica también que Margarita Robles, titular de Defensa, se queda muy cerca del aprobado: consigue un 4,9 sobre 10.

Los ministros peor valorados son los siguientes: Isabel Rodríguez (Vivienda), Ana Redondo (Igualdad), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Sira Rego (Juventud e Infancia), María Jesús Montero (Hacienda), Milagros Tolón (Educación y Deportes), Elma Saiz (Inclusión y Seguridad Social) y Diana Morant (Ciencia y Universidades). Siete mujeres y un hombre.

De la lista ya ha salido Pilar Alegría, que ha abandonado el Consejo de Ministros para ser candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, en las elecciones convocadas para el próximo 8 de febrero.

La ministra peor valorada, con sólo un 1,6 de puntuación sobre 10, es la ciudadrealeña Isabel Rodríguez (1981). La ministra de Vivienda fue portavoz del Gobierno hasta finales de 2023.

La siguiente peor valorada es Ana Redondo (Valladolid, 1966), que dirige la cartera de Igualdad. Sobre 10 puntos, los españoles le otorgan una puntuación de sólo 2,1.

Redondo afrontó durante 2025 la crisis institucional provocada por los constantes errores que sufren las pulseras antimaltrato, unos brazaletes utilizados para que los investigados o condenados por violencia de género no se acerquen a sus víctimas o denunciantes.

El pasado 24 de septiembre, el Congreso reprobó a la ministra de Igualdad a raíz de estos hechos. Las acusaciones de acoso sexual que salpican a media docena de dirigentes del PSOE han erosionado, además, el discurso feminista del partido.

El único hombre de la lista entre los peor valorados es el bilbaíno Fernando Grande-Marlaska (1962), titular de Interior, al que los ciudadanos puntúan con un 2,7.

Desde junio de 2018, Marlaska ha sido siempre el máximo responsable de Interior y, pese a sus tres reprobaciones (en el Congreso y el Senado), Sánchez mantiene su confianza en él, hasta el punto de que ya es uno de sus colaboradores más cercanos.

Pese a ello, el 39,5% de los votantes del PSOE suspende al ministro de Interior. También lo expresan así casi la mitad de los votantes de Podemos, Sumar y de las opciones nacionalistas.

Cuando el Partido Socialista compartía Consejo de Ministros con Unidas Podemos, los miembros del partido morado cargaban habitualmente contra Marlaska, quien antes fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP.

Sin embargo, a día de hoy, más de una década después, un 95,1% de votantes populares suspende al ministro del Interior.

De acuerdo con el sondeo de SocioMétrica, la titular de Juventud e Infancia, la valenciana Sira Rego (1973), miembro de Izquierda Unida, obtiene un 2,9 sobre 10.

Sólo aprueba entre los votantes de izquierdas y de opciones nacionalistas. Su puntuación es algo mayor entre los jóvenes (de 17 a 35 años), aunque tan sólo llega a un 4.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), obtiene un 3 sobre 10 entre los encuestados.

De nuevo, tan sólo aprueba entre los votantes de izquierdas y de formaciones nacionalistas. Los electores de su partido, los socialistas, le otorgan un 6,5, aunque casi un tercio de ellos la suspende.

Salvo sorpresa, Montero, exconsejera en la Junta de Andalucía, será la candidata del PSOE a las elecciones de su comunidad, frente al popular Juanma Moreno.

El paso de Montero por el Gobierno será recordado, entre otros extremos, por el récord de 1.165 días sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, una cifra inédita hasta ahora.

La toledana Milagros Tolón (1968) sustituyó el pasado mes de diciembre a Pilar Alegría como ministra de Educación y Deportes. Alegría es la candidata del PSOE para las elecciones de Aragón, que se celebrarán, de forma anticipada, el próximo 8 de febrero.

Sus aún pocos días como miembro del Gobierno no salvan a Tolón del suspenso: los españoles la califican con un 3,1.

Esta misma nota obtiene la pamplonesa Elma Saiz (1975), titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con sólo una décima más, la valenciana Diana Morant (1980), secretaria general del PSOE regional y previsible candidata a las elecciones autonómicas a la Comunidad Valenciana. Durante los últimos meses, ha actuado como el ariete del Gobierno contra Carlos Mazón por la gestión de la dana.

Sólo Carlos Cuerpo, quien sustituyó a Nadia Calviño como ministro de Economía a principios de 2024, aprueba. Por los pelos, eso sí. Le favorece su perfil técnico y su currículum como alto funcionario del Estado.

Si sólo se tiene en cuenta la opinión de los votantes del PSOE, su nota roza el sobresaliente: Cuerpo alcanza un 8,9, la nota más alta de todos los ministros entre el electorado socialista.

Los simpatizantes de Podemos y Sumar no se quedan muy atrás: le dan un 8,7.

El resto de ministros obtiene las siguientes notas, a ojos de los españoles: Luis Planas (Agricultura), un 4,2; Yolanda Díaz (Trabajo), un 3,9; José Manuel Albares (Exteriores), un 3,8; Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), un 3,8; Óscar Puente (Transportes), un 3,8 y Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), un 3,7.

Ernest Urtasun (Cultura) logra un 3,6; Sara Aagesen (Transición Ecológica), un 3,5; Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática), un 3,4; Mónica García (Sanidad), un 3,2; y Jordi Hereu (Industria y Turismo), un 3,2.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.