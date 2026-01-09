La 'comisión Koldo' exige a la SEPI todo el expediente del rescate a Plus Ultra antes de llamar a Zapatero

La presidenta venezolana Delcy Rodríguez este jueves durante una ceremonia en honor a los muertos durante el ataque de EEUU. Leonardo Fernández Viloria re

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado sigue sin ponerle fecha a la citación de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero quiere ver todos los papeles del rescate a Plus Ultra, la aerolínea vinculada a los hermanados Delcy y Jorge Rodríguez, nuevos líderes del régimen de Venezuela.

Antes de sentar a Zapatero ante los senadores, el PP quiere acumular más información. Y de momento, ha registrado una ampliación del plan de trabajo que exige a la SEPI el expediente íntegro de la ayuda pública concedida a la aerolínea durante la pandemia.

Los de Alberto Núñez Feijóo quieren acreditar con documentación cómo se decidió el salvamento de una compañía señalada por su débil posición en el mercado y por la entrada de capital de origen venezolano. En paralelo, buscan fijar el marco político en el que se produjo esa operación antes de interrogar al expresidente del Gobierno sobre sus contactos y su papel en este entramado.

En esa ofensiva parlamentaria, el PP propone que la lista de comparecientes la encabece el propio Zapatero. Los senadores quieren que explique una reunión secreta en El Pardo, horas antes de la detención de un empresario vinculado al caso Plus Ultra y al que la UDEF sitúa en la misma operación que los directivos de la aerolínea.

La iniciativa popular incluye también la citación de Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra, y de Roberto Roselli, CEO de la compañía. Ambos deberán detallar las circunstancias en las que solicitaron y obtuvieron el rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE) gestionado por la SEPI.

Junto a ellos, el PP reclama la presencia de Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que afectó a los responsables de Plus Ultra. Los senadores quieren que aclare el alcance de sus relaciones con Zapatero, incluido ese encuentro en El Pardo que los populares subrayan como clave en el relato político del caso.

La documentación pedida a la SEPI no se limita al acuerdo final de rescate. El grupo popular exige todos los informes internos, las valoraciones de riesgo, las comunicaciones con la compañía y las actas del consejo rector del FASSE que avalaron la inyección de dinero público.

Más citaciones

El foco se amplía también a los altos cargos que participaron en aquellas decisiones durante la pandemia. El PP cita a Ana de la Cueva, hoy presidenta de Patrimonio Nacional y entonces secretaria de Estado de Economía, y a María Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda, ambas integrantes del órgano que aprobó los rescates.

En la misma ampliación del plan de trabajo, los populares ponen el acento en el papel de la propia SEPI. Para ello proponen llamar a Bartolomé Lora, vicepresidente del organismo, que deberá responder por la tramitación del expediente, los controles realizados y las advertencias que se ignoraron o no se elevaron.

El PP quiere, además, que pase por la comisión Gregorio Martínez, exgerente del PSOE durante la etapa de la gestora y las primarias de 2017. Su comparecencia pretende conectar las decisiones económicas del Gobierno con el aparato orgánico del partido de Pedro Sánchez en plena ebullición interna.

Forestalia

La otra gran pata de la ofensiva es Forestalia, el grupo energético investigado por su entramado societario en torno a licencias eólicas y solares en Aragón. Aquí, el nombre que encabeza la lista de comparecientes es el de Susana Sumelzo, exsecretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y figura aragonesa vinculada al entorno del sanchismo.

Los populares también quieren escuchar en el Senado a Fernando Samper, presidente de Forestalia, para que detalle el origen de sus proyectos y sus relaciones con la Administración central. Al Ministerio para la Transición Ecológica le reclaman copias de todos los expedientes de concesión de licencias y autorizaciones a este grupo desde 2018 hasta finales de 2025.

La UCO ya investiga el "enorme entramado societario" levantado por Forestalia y la familia Sumelzo alrededor de esos parques eólicos y fotovoltaicos. El PP busca ahora trasladar esa investigación policial al escaparate político de la comisión del Senado, con comparecencias públicas y bajo el foco mediático.

La portavoz popular en la Cámara alta, Alicia García, resume la estrategia con un mensaje demoledor contra el presidente del Gobierno. A su juicio, "todo lo que rodea a Sánchez rezuma corrupción" y el sanchismo es "corrupción, mentira y una gran estafa" que debe quedar al desnudo ante todos los españoles.

García sostiene que "rescatar aerolíneas les renta mucho" a Sánchez y Zapatero y que Plus Ultra es uno de los ejemplos más claros de esa forma de gobernar. Por eso insiste en que la verdad "va a salir a la luz" y promete que el PP seguirá utilizando la comisión para exhibir "la verdadera cara" del actual PSOE desde el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.