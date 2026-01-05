Albares ve tibia la condena de la UE a EEUU por Maduro pero presume de haber influido en el comunicado de Bruselas

El Gobierno español dialogará con Delcy Rodríguez y la oposición venezolana, defendiendo el derecho internacional y descartando el uso de la fuerza para resolver la crisis.

España mantiene un papel activo en la respuesta internacional, participando en un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y aboga por una solución pacífica y negociada.

Albares califica como "peligrosísimo" el precedente internacional que supone la operación liderada por Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

El ministro José Manuel Albares considera insuficiente la condena de la UE a la operación de EEUU contra Maduro, aunque destaca la influencia española en el comunicado de Bruselas.

José Manuel Albares considera insuficiente la respuesta de la Unión Europea al ataque de Estados Unidos contra Venezuela, y al mismo tiempo presume de que el comunicado final incorpora los planteamientos que defiende España.

"Me hubiera gustado un comunicado de la Unión Europea más duro", ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista en la Cadena SER.

Albares ha calificado la operación de Donald Trump para capturar a Nicolás Maduro como un precedente "peligrosísimo" para el orden internacional.

Pese a esa crítica, el ministro ha destacado que los dos primeros párrafos del comunicado de Bruselas "son muy claros y contundentes" en la defensa del derecho internacional.

"El hecho de que esos dos párrafos encabecen el comunicado claramente tiene un acento muy español", ha sacado pecho.

España, ha asegurado Albares, está teniendo un papel muy activo en la configuración de la respuesta internacional. Ahí ha citado como ejemplo el comunicado conjunto suscrito por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, que tiene un "sello y cuño" español.

Según ha dicho, el Gobierno español no ha mantenido ningún contacto con la Administración Trump desde que se produjo la intervención.

La operación sorprendió al Ejecutivo, aunque Albares ha admitido que desde hacía tiempo se observaba un despliegue militar estadounidense "de amplitud enorme" en la región, lo que hacía prever algún tipo de actuación.

Hablar con Delcy

También ha señalado que no teme ni espera ninguna represalia por parte de EEUU ante el rechazo frontal del Ejecutivo al ataque a Venezuela.

Albares ha asegurado que hablarán con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha asumido el liderazgo del Estado y a quien Washington ha dado por ahora el aval.

Albares ha señalado que no ha sido España la que ha colocado a Delcy Rodríguez en la posición de dirigir Venezuela. además que nuestro país no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro se atribuyó la victoria.

"Nos disponemos a hablar con Delcy Rodríguez", ha asegurado Albares. Lo harán por motivos de interés político, consular y empresarial.

España, ha recordado, cuenta con una colonia de unos 200.000 españoles. El Gobierno también busca la liberación de todos los presos políticos españoles.

De la misma manera seguirán manteniendo interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.

Una oposición que encarnan Edmundo González, asilado en España, y con quien Albares trató este fin de semana sobre la evolución de la situación, y María Corina Machado a la que Trump ha descartado en este proceso de transición que ha impuesto Washington.

Albares no ha querido pronunciarse si la captura de Maduro y su esposa ha sido un secuestro por parte de EEUU

Por el momento, se ha mostrado prudente en los calificativos, pero ha insistido en que la utilización de la fuerza tiene que estar "completamente descartada" en las relaciones internacionales y no se va a resignar a que se imponga "la ley de la selva".

Sobre los ataques del PP al Gobierno por su tibieza en Venezuela y falta de liderazgo, Albares lo ha calificado de "absolutamente ridículo" y ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "tratar de importar la división de los venezolanos en España".

Igualmente ha tachado de "ridícula y absurda la obsesión que tienen con Zapatero", cuyo papel de intermediación agradeció el propio Mariano Rajoy y la oposición venezolana, ha dicho.

Albares ha explicado que había recibido llamadas de la mayoría de los partidos durante este fin de semana para interesarse por la situación de Venezuela pero ninguna del PP, y ha anunciado que ha pedido comparecer en el Congreso para dar cuenta de este nuevo panorama en el país caribeño,

Sumar y otros socios de investidura, como EH Bildu o ERC, ya habían solicitado su comparecencia este mismo sábado.