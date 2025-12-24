'La Última Cena' en la Moncloa

España ha caído diez puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2025 y el PSOE afronta una crisis de imagen y pérdida de apoyo electoral.

Entre los asistentes figuran implicados en casos como el 'caso Koldo', la trama de la Sepi y pagos en efectivo dentro del PSOE, así como acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El dibujante Tomás Serrano ilustra la cena navideña de Sánchez inspirándose en 'La Última Cena', representando a los doce asistentes como protagonistas de tramas de corrupción y escándalos.

Pedro Sánchez se rodeará esta Nochebuena en Moncloa de varios colaboradores y familiares investigados o procesados por corrupción, incluyendo a su mujer, su hermano y ex altos cargos del PSOE.

Pedro Sánchez se sentará a la mesa en Moncloa esta Nochebuena con su mujer investigada, su hermano procesado, su fiscal general condenado, su exministro de Transportes en la cárcel y con quien fue su secretario de Organización en el PSOE hasta junio habiendo pasado medio año en prisión por liderar una trama corrupta.

Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz, José Luis Ábalos y Santos Cerdán no estarán solos con Sánchez en esa cena en la que las elecciones generales asoman en el horizonte.

El dibujante de EL ESPAÑOL, Tomás Serrano, recrea la Nochebuena en Moncloa inspirándose en La Última Cena, de Leonardo da Vinci.

Esta pintura renacentista, considerada una de las mejores de la Historia, refleja la última cena de Jesús con sus doce apóstoles.

No sabemos aún quién será el Judas de Sánchez, ni tan siquiera si existirá, aunque candidatos sobran entre José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán o la fontanera Leire Díez.

Tomás Serrano dibuja a Pedro Sánchez acompañado por (de izquierda a derecha): Vicente Fernández, Leire Díez, Antxon Alonso, Álvaro García Ortiz, David Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Miguel Ángel Gallardo y Paco Salazar.

En el centro de la mesa está el presidente del Gobierno, dispuesto a trinchar el pavo de Navidad, que en realidad es la representación de España, para partirla en dos.

En vez de platos para comer, los personajes de la trama de la Sepi y del caso Koldo acumulan billetes y chistorras en la mesa. Se ve a Koldo García poniendo unas chistorras sobre el dinero mientras saca un sobre de la chaqueta.

Chistorras, soles y lechugas. O lo que es lo mismo, billetes de 500, de 200 y de 100 euros. Así se referían los encausados al dinero en efectivo, según las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El sobre alude a los que recibían los altos cargos del PSOE con dinero en efectivo para pagar presuntamente gastos previamente justificados. Pero tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, nueve documentos inéditos demuestran que Ferraz ha manejado una caja B.

José Luis Ábalos aparece retratado con un paquete de folios a su lado. Según la UCO, cuando el exministro decía "folios", en realidad quería decir "billetes".

Ábalos luce su, ya mítica, camiseta de Orlando. Es la indumentaria con la que salió a hablar ante los medios de comunicación cuando la UCO registró su casa el pasado mes de junio.

Todos estos detalles en el dibujo de Tomás Serrano sirven para representar que Pedro Sánchez se comerá el turrón en Moncloa con su Manual de resistencia ya agotado.

El líder del PSOE pasará la Navidad como el presidente del Gobierno con más casos de corrupción en su entorno personal.

Los 12 'apóstoles' de Sánchez

De hecho, despedirá el 2025 con Ábalos, su exministro y exsecretario de Organización del PSOE, compartiendo celda en Soto del Real con Koldo García a la espera de juicio por haber cobrado mordidas del empresario Víctor de Aldama en el caso Mascarillas.

Con su otro exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, habiendo pasado 142 días en la misma prisión por liderar, según la Guardia Civil, una trama corrupta en adjudicaciones de contratos de obra pública.

Con su mujer, Begoña Gómez, investigada por el juez Juan Carlos Peinado por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

Con su hermano, el músico David Sánchez, a la espera de sentarse en el banquillo junto al ya exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, encausados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Con el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz condenado a dos años de inhabilitación por filtrar información reservada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con la UCO y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno examinando, uno por uno, todos los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes socialistas, ante la sospecha de que este método pudo ser utilizado por la trama del caso Koldo para blanquear el dinero de las mordidas que cobraba.

Con una fontanera, Leire Díez, investigada por haber buscado información contra jueces, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil incómodos para el Gobierno de Sánchez.

Con una causa por la trama de corrupción en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que se mantiene secreta en la Audiencia Nacional y por la que han sido detenidos, además de la propia Leire Díez, el expresidente de esta empresa pública, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

Con la juez Esperanza Collazos investigando si los responsables de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Consejo de Ministros con 53 millones de euros públicos, se dedicaban en realidad a blanquear fondos procedentes del tráfico de oro y petróleo venezolano.

Y con una línea roja trazada por sus socios, que podría hacer caer al Gobierno: la posible existencia de financiación ilegal del PSOE. Porque para Junts, PNV y ERC, los escándalos citados no son suficientes para retirarle su confianza al Gobierno.

A toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, hay que añadir el MeToo del PSOE que estalló después de que la Ejecutiva protegiera a Paco Salazar y no realizara durante meses ninguna diligencia tras las denuncias por acoso sexual.

En total, Sánchez se sentará a la mesa de Moncloa esta Nochebuena con doce personas de su entorno más personal salpicados por la corrupción y/o escándalos de todo tipo.

Sánchez se convierte así en un presidente del Gobierno manchado por una corrupción que ha protagonizado su círculo próximo, algo que no ocurrió siquiera con el felipismo en los 90 o en los últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy, acorralado por el caso Gurtel.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España cae diez puestos en 2025 y obtiene la peor puntuación desde los gobiernos de Felipe González, lo que indica que, para expertos y empresarios, la imagen de la corrupción se ha extendido hasta niveles comparables a la época de las trapacerías de Luis Roldán.

El 'via crucis' de 2026

La única incógnita es saber si ésta será realmente la última cena de Sánchez en Moncloa o si será la penúltima, dado el empeño del presidente en mantener que agotará la legislatura en 2027.

Lo cierto es que las encuestas dan una clara mayoría al PP para poder gobernar con Vox o con una abstención del partido de Santiago Abascal, como acaba de verse el 21-D.

Extremadura, con el procesado Gallardo como candidato, ha marcado el camino a Sánchez. Debacle histórica del PSOE, que en seis años ha pasado de 34 a 18 escaños.

Sánchez se aferra a la Moncloa, pero algunos socios empiezan a insinuar que habrá elecciones en 2026. "Esto no aguanta año y medio", viene diciendo Aitor Esteban.

Un calvario político y judicial hunde a Sánchez cada día más en las encuestas. Y en la primera mitad de año se celebrarán los juicios a su hermano y a su ex mano derecha, José Luis Ábalos.

Además, se esperan nuevos informes de la UCO en la trama de amaños de obra pública que lideraba Santos Cerdán y de la que también, presuntamente, cobraron mordidas Ábalos y su exasesor Koldo.

Igualmente, a comienzos de año se levantará el secreto de sumario tanto en la trama de la Sepi, que investiga la Audiencia Nacional, como en la del blanqueo de capitales relacionado al rescate de Plus Ultra, que instruye un juzgado de Madrid.

Por tanto, 2026 será un via crucis para un Sánchez sin apoyos para aprobar leyes ni Presupuestos en el Congreso y para un PSOE que, según las encuestas, también perderá las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía, que se celebrarán durante la primera mitad de año.