22 meses de agonía de Sánchez y su Gobierno, en 12 escenas: del 'caso Koldo' a los escándalos de la Sepi y sus rescates

El caso Plus Ultra y otros rescates gestionados por la Sepi están bajo sospecha de blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilícitas por parte de directivos y empresarios vinculados al Gobierno.

Investigaciones judiciales afectan a la familia de Sánchez, con su mujer imputada y su hermano procesado por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

Altos cargos del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han sido enviados a prisión por tramas de comisiones ilegales y amaños en contratos públicos.

Pedro Sánchez y su Gobierno afrontan una legislatura marcada por múltiples escándalos, desde la detención de Koldo García hasta casos de corrupción en la Sepi y rescates empresariales.

No ha habido un minuto de tregua para el presidente Pedro Sánchez desde que, en febrero de 2024, tan sólo tres meses después de su investidura, fue detenido por la trama de las mascarillas Koldo García, quien había sido el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Era sólo el principio.

Desde entonces los escándalos se han multiplicado, en una legislatura agónica.

Sánchez ha visto entrar en prisión a sus dos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos (que hoy comparte celda con Koldo en Soto del Real) y Santos Cerdán, al que había ratificado en el cargo en el Congreso del PSOE de diciembre de 2024.

La fontanera de Ferraz Leire Díez ha sido una caja de sorpresas. El PSOE se desentendió de sus andanzas (la retrató como un Pequeño Nicolás) cuando salieron a la luz las grabaciones en las que intentaba obtener trapos sucios para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan la corrupción del Gobierno.

Pero este mes de diciembre ha sido detenida por cobrar comisiones (junto al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el constructor Antxon Alonso) a cambio de mediar en el amaño de concursos públicos o en los rescates millonarios aprobados por el Gobierno.

Pese a todo ello, y mientras su mujer y su hermano están cada vez más cerca del banquillo, el presidente Pedro Sánchez atribuyó el pasado lunes los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno a "campañas de acoso personal, mentiras y fango".

Mientras, multiplica los gestos para satisfacer a sus socios nacionalistas (la entrada de Cataluña y País Vasco en la Unesco, una reunión con Junqueras para cerrar el acuerdo del cupo catalán) en un intento de prolongar la agonía del Gobierno.

Koldo García junto al exministro José Luis Ábalos, ante el Congreso de los Diputados. Europa Press

1. Koldo García, detenido

Con bastante ingenuidad, los medios bautizaron como caso Koldo la trama destapada el 21 de febrero de 2024, cuando agentes de la UCO detuvieron en su casa a Koldo García, quien había sido asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Ábalos se mostró estupefacto por la noticia y aseguró que jamás hubiera imaginado que Koldo estuviera implicado en ningún tipo de actividad ilegal.

La investigación inicial apuntaba a una trama de cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia a varios ministerios, pero también a gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE, como Canarias (bajo la presidencia del hoy ministro Ángel Víctor Torres) y Baleares (Francina Armengol).

Pero las pesquisas acreditaron luego la existencia de una tupida red de influencias que había contado con la complicidad de altos cargos del Ministerio de Transportes y jefes de gabinete de varios ministros.

Pese a las muestras de sorpresa, Koldo García no era un desconocido en el PSOE. Había acompañado al presidente Pedro Sánchez en su periplo por toda España a bordo de un Peugeot, junto a Ábalos y Cerdán, en las primarias del PSOE de 2017.

Y el propio Sánchez relató en su libro Manual de Resistencia que había encomendado a Koldo García la custodia de sus avales, como hombre de su máxima confianza en el partido. Pedro Sánchez aseguró luego ante el Senado que su relación con Koldo ha sido "absolutamente anecdótica".

2. Sánchez reflexiona por Begoña

En un gesto sin precedentes en ninguna democracia occidental, el presidente Pedro Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 en una "carta a la ciudadanía" que cancelaba todos sus actos oficiales y se tomaba "cinco días de reflexión" para decidir si "merece la pena" seguir al frente del Gobierno.

Luego trascendió que, aquel mismo día, había llegado a la Moncloa la notificación de que el juez Juan Carlos Peinado había imputado a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

La investigación del juez Peinado ha avanzado con varios pasos atrás y todo tipo de contratiempos. Pero ya alcanza cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, relató ante el juez que recibió una llamada para acudir a una reunión en la Moncloa, en la que se trató la creación del máster del que Begoña Gómez pasaría a ser codirectora.

Si el caso llega a juicio, Begoña Gómez tendrá que aclarar si registró a su nombre el software valorado en más de 200.000 euros que varias empresas (Google, Indra y Telefónica) habían cedido a la Complutense.

Y si utilizó a su asesora de Moncloa pagada con recursos públicos, Cristina Álvarez, para negociar los patrocinios de su cátedra y sus máster, tal como acreditan varios correos electrónicos.

En cambio, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha cerrado a Peinado otras vías de investigación, como la que se refiere a la posible intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, apuntada por Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

El magistrado acudió al Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2024 para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno.

A continuación, Sánchez utilizó la Abogacía del Estado para poner una querella contra Peinado por prevaricación, por no permitirle acogerse a la prerrogativa de declarar por escrito, que a su juicio le correspondía como presidente del Gobierno.

Este intento apartar a Peinado de la causa fracasó. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid rechazó en octubre de 2024 admitir a trámite la querella de Sánchez, que calificó de "especulativa", al no apreciar indicios de prevaricación en la actuación del juez Peinado.

Víctor de Aldama saliendo de la prisión de Soto del Real el 21 de noviembre de 2024. EFE

3. La pesadilla de Aldama

Víctor de Almada se convirtió en una pesadilla para el Gobierno el 21 de noviembre de 2024. Aquella noche, abandonó la prisión de Soto del Real con el compromiso de colaborar con la Justicia, lanzando ante los periodistas una amenaza al presidente Pedro Sánchez: "Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá".

Ha cumplido ambas promesas. Declaró ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente el pasado 12 de enero y aseguró que durante más de un año pagó a Koldo García una asignación de 10.000 euros al mes, con el fin de obtener favores del Gobierno y amañar la adjudicación de obras públicas.

Para ello, la trama precisó la complicidad de altos cargos del Ministerio de Transportes como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

Aldama también aseguró ante el juez que efectuó pagos en metálico a José Luis Ábalos en su despacho del Ministerio y en su vivienda oficial.

Cuando Aldama difundió un listado de contratos amañados a cambio de comisiones, el ministro Óscar Puente aireó un informe según el cual su Ministerio no había hallado ninguna irregularidad en esos procedimientos.

Pero los informes de la UCO han ido acreditando las afirmaciones de Aldama. También cuando aludió al "cupo navarro", una trama paralela de cobro de comisiones de la que se beneficiaba Santos Cerdán.

Víctor de Aldama también ha afirmado que, gracias a la mediación de Koldo, pudo acceder a los jefes de gabinete de tres ministros (los de Hacienda, Industria e Interior), con el fin de conseguir favores y negocios para distintas empresas.

Y aseguró haber pagado 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, para lograr el aplazamiento de una deuda con Hacienda.

La vicepresidenta del Gobierno primero puso "la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, y luego reconoció que éste se había reunido cuatro veces con Aldama.

David Sánchez: "No le podría decir dónde se encuentra la Oficina de Artes escénicas"

4. El hermano de Sánchez, al banquillo

Al declarar como imputado ante la juez, el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tuvo serias dificultades para explicar cuáles eran sus funciones como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz y dónde se encontraba ésta.

Aseguró que se había enterado de la convocatoria de la plaza buscando en Google, mientras se tomaba un café.

Pero la instrucción dirigida por la juez Beatriz Biedma ha acreditado que, pocas horas después de que saliera publicada la convocatoria, varios funcionarios de la Diputación ya daban por hecho que iba a ser para el "hermanísimo" del entonces secretario general del PSOE.

También han salido a la luz presuntas irregularidades en la valoración de los aspirantes al puesto.

Cuando trascendió que Manos Limpias había presentado una denuncia en los Juzgados por estos hechos, la Diputación improvisó apresuradamente un despacho para el hermano de Pedro Sánchez.

El músico, que usa el nombre artístico de David Azagra, había fijado su residencia fiscal a varios kilómetros, en Portugal, donde los impuestos a los que tiene que hacer frente son muy inferiores a los de España.

La Fiscalía sostiene que, durante su etapa como presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo creó una plaza a la medida para asignarla al hermano de Pedro Sánchez (primero como coordinador de los conservatorios de la provincia y luego como director de la Oficina de Artes Escénicas).

La juez Beatriz Biedma dictó el pasado 25 de mayo el auto de procesamiento por el que envía a juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, actual líder del PSOE extremeño, como autores de los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Gallardo inició entonces una carrera contra reloj para adquirir la condición de aforado, como diputado autonómico, con el fin de que sólo pueda ser juzgado por Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).

Para ello, forzó la dimisión de un diputado del PSOE, y la renuncia de otros cuatro miembros de su candidatura, en una operación pilotada desde la Moncloa.

La Audiencia Provincial de Badajoz apreció que esta maniobra constituye un "fraude de ley". En principio, el juicio a Gallardo y David Sánchez está fijado para el próximo mes de febrero.

Pero podría demorarse una vez Gallardo sea reelegido diputado autonómico, en los comicios de este domingo.

La 'fontanera' Leire Díez posa ante los fotógrafos, el pasado 4 de junio en un hotel de Madrid. Sara Fernández

5. La 'fontanera' Leire

La fontanera de Ferraz Leire Díez posó ante los fotógrafos durante media hora, en una multitudinaria comparecencia sin preguntas que ofreció el pasado 4 de junio en un hotel de Madrid.

Acababan de salir a la luz varias grabaciones en las que se entrevistaba con empresarios imputados, a los que ofreció un trato de favor de la Fiscalía a cambio de que le facilitaran información para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan la corrupción del PSOE.

Ante los medios, Díez aseguró que su objetivo en dichas reuniones (en las que habitualmente estaba acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo) era recabar información para escribir un libro como "periodista de investigación".

Su rueda de prensa sin preguntas acabó convertida en una escena vodevil, cuando irrumpió en la sala el empresario Víctor de Aldama, ante el que la fontanera aseguró sentirse intimidada.

El PSOE intentó desvincularse de las andanzas de un personaje tan estrambótico (al que presentó como un Pequeño Nicolás) y aseguró que se trata de una simple militante de base.

Pero había ocupado cargos por designación del Gobierno, como directora de relaciones institucionales de Correos y de ENUSA, la empresa pública que abastece de uranio a las centrales nucleares españolas.

También ha estado en nómina de Zaño Sociedad Consultora SL, la consultora de Gaspar Zarrías, ex dirigente del PSOE andaluz que fue condenado por el caso de los ERE.

Como informó EL ESPAÑOL, Leire Díez mantuvo una reunión en Ferraz con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez.

A aquel encuentro también asistieron el número dos de Cerdán en el partido, Juanfran Serrano; Antonio Hernando (hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones); Ion Antolín (que ha sido jefe de prensa del PSOE y secretario de Estado de Comunicación en Moncloa), la periodista Patricia López y los antes citados Jacobo Teijelo y Pérez Dolset.

El encuentro sirvió para escuchar una grabación en la que el comisario Villarejo aludía al negocio de las saunas y prostíbulos de Sabiniano Gómez, suegro del presidente Pedro Sánchez.

El juez Arturo Zamarriego investiga ahora a Leire Díez por presunto chantaje a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Ignacio Stampa, a los que ofreció destinos y mejoras profesionales, a cambio de que le facilitaran trapos sucios sobre jueces, mandos de la UCO y compañeros del Ministerio Público.

En sus encuentros (que Stampa tomó la precaución de grabar) Leire se presentó como emisaria del PSOE y del Gobierno: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto".

También está imputada por cohecho y tráfico de influencias.

Este diario ha desvelado que Leire Díez visitó la redacción de EL ESPAÑOL y de otros medios para ofrecer un vídeo sexual con el que pretendía desprestigiar al fiscal Grinda.

Santos Cerdán, el pasado 19 de noviembre tras salir de prisión junto a su abogado. EFE

6. Cerdán a prisión

El juez del Supremo Leopoldo Puente envió el pasado 30 de junio a prisión al segundo secretario de Organización de Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, apenas dos semanas después de que la UCO entregara un informe lleno de indicios incriminatorios.

La investigación desveló un contrato privado por el que el empresario Antxon Alonso vendió a Santos Cerdán el 45% de las acciones de la constructora Servinabar, que ha recibido contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno navarro (casi siempre en UTE con Acciona).

Entre los más cuantiosos, el desdoblamiento de los túneles de Belate por 76 millones de euros. El técnico que, durante el proceso de licitación, advirtió de que se estaban cometiendo numerosas irregularidades para adjudicar la obra a la constructora de Cerdán sufrió luego represalias por parte del Gobierno de María Chivite.

La constructora Servinabar contrató o hizo pagos a la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y a otros cargos socialistas.

Pero, además, la empresa pagaba el alquiler del ático que Santos Cerdán ocupaba en Madrid. Éste y su mujer se gastaron 33.574 euros utilizando una tarjeta con cargo a Servinabar (incluyendo unas vacaciones en Ibiza y otras en Tenerife).

Hasta el punto de que el empresario Antxon Alonso reprochó en un chat de WhatsApp: "A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Tras salir de prisión, Santos Cerdán compareció el 17 de diciembre ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y lo negó todo.

Aseguró que sufre una persecución judicial por haber sido el encargado de negociar el pacto de investidura de Sánchez con Bildu y con Junts.

Fue también el encargado de viajar una vez al mes a Suiza, para negociar personalmente las exigencias de Carles Puigdemont. Su socio, Antxon Alonso, facilitó el acercamiento del PSOE al PNV y a Bildu.

Antes de abandonar el Senado, Cerdán lanzó un mensaje desafiante al portavoz del PSOE Alfonso Gil, que le había interpelado: "¿Usted está en condiciones de hacerme un reproche ético?"

El presidente Pedro Sánchez, este jueves durante su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. Europa Press

7. Sánchez en el Senado

El presidente Pedro Sánchez compareció el pasado 30 de octubre, a instancias del PP, ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

Durante varias horas, respondió en tono desafiante a las preguntas de los senadores, mientras jugueteaba entre sus manos con unas gafas, que no parecía necesitar. Como si, armado de paciencia, intentara aleccionar a unos alumnos demasiado bulliciosos

"Los hábitos personales de Ábalos no sólo me decepcionan. Me repugna y lo rechazo completamente", dijo sobre la grabación en la que su exministro comentaba con Koldo las cualidades de las prostitutas a las que iban a contratar.

Negó que el PSOE se haya financiado ilegalmente y reconoció haber cobrado del partido alguna liquidación de gastos en metálico, por cantidades "anecdóticas".

"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", señaló al respecto.

También calificó de "absolutamente anecdótica" su relación con Koldo García (pese a que le acompañó en el Peugeot a recorrer España, junto a Ábalos y Cerdán, y le confió la custodia de sus avales en las primarias del PSOE).

Sin embargo, ante otras preguntas recurrió a evasivas y aseguró desconocer si su campaña de las primarias del PSOE recibió alguna aportación de su suegro, que regentaba el negocio de prostíbulos masculinos y femeninos.

"Que mi suegro que en paz descanse pudiera donar como particular, no tengo información, no puedo responder", dijo al respecto.

Álvaro García Ortiz, durante el juicio.

8. El fiscal general, condenado

En una sentencia sin precedentes, el Tribunal Supremo condenó el pasado 20 de noviembre al hasta ese momento fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, por filtrar información reservada de la pareja de Ayuso.

También debe pagar una multa de 7.200 euros e indemnizar a González Amador con 10.000 € por daños morales.

La sentencia aprecia indicios "sólidos, coherentes y concluyentes" de que García Ortiz, o "una persona de su entorno y con su conocimiento", filtró a la prensa el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el abogado de González Amador admitía que esté había cometido dos delitos fiscales.

La Sala consideró como un elemento incriminatario que García Ortiz llevara a cabo un "borrado concienzudo" de todos sus mensajes de WhatsApp, el mismo día que se le notificó que estaba imputado.

También eliminó la cuenta personal de Gmail a la que había solicitado que le enviaran el email del abogado de González Amador.

Durante el juicio, media docena de periodistas (de medios como El País, La Ser, El Diario y La Sexta) declararon que García Ortiz es inocente, pues no fue él quien les filtró el email. Pero se negaron a revelar quién lo hizo, acogiéndose al secreto profesional.

En cualquier caso, el Supremo también condena al exfiscal general por la difusión de la nota de prensa (admitió haberla dictado) que incluía igualmente datos fiscales reservados del novio de Ayuso.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece García Ortiz, ha abierto una recogida de firmas para pedir que el Gobierno le conceda el indulto.

Tanto antes como después de la condena, el Gobierno ha insistido en que García Ortiz es inocente. Y el presidente Pedro Sánchez ha sugerido que la sentencia será revisada por el Tribunal Constitucional.

9. La caída de Ábalos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió el pasado 27 de noviembre a prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, al apreciar un "riesgo extremo de fuga".

Ambos se enfrentan a penas de 30 años de multa por el cobro de comisiones de la trama de las mascarillas.

Desde las horas previas a su entrada en prisión, Ábalos y Koldo han amenazado con tirar de la manta ante el juez y han lanzado varios mensajes al Gobierno.

Ábalos ha sostenido que Begoña Gómez medió para acelerar el rescate del Gobierno a Air Europa a petición de Javier Hidalgo (que a través de su empresa Wakalua patrocinó el África Center cuando lo dirigía la mujer del presidente del Gobierno).

El exministro de Transportes confirmó además la información desvelada por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Sánchez se reunió con Arnaldo Otegi en un caserío de Vizcaya para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy. Tanto Sánchez como Otegi lo habían negado.

Fotografía de un sobre de los pagos del PSOE a Koldo García incluida en el informe de la UCO. EL ESPAÑOL

10. Los sobres con "chistorras"

En las grabaciones incautadas por la UCO, Koldo García hablaba de "chistorras"·, "soles" y "lechugas" para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros, que recibía en sobres en la sede de Ferraz. Supuestamente, se trataba de la liquidación de gastos de Koldo y Ábalos.

El PSOE ha reconocido ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente que, entre 2017 y 2024, llegó a extraer de sus cuentas bancarias 940.388 euros para hacer pagos en efectivo a sus dirigentes.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, abrió el pasado 17 de diciembre una pieza secreta para verificar estos pagos, tras advertir de que el procedimiento empleado podría haber servido para que Ábalos blanqueara las mordidas que cobraba de la trama corrupta.

La empresaria Carmen Pano declaró ante el juez que entregó en la sede socialista de Ferraz 90.000 euros en metálico, en bolsas de plástico, por encargo de Víctor de Aldama.

La 'fontanera' Leire Díez oculta su rostro, el pasado día 13, tras declarar como investigada en la Audiencia Nacional. EFE

11. Los rescates de la Sepi

Aún es pronto para calibrar el alcance de la operación puesta en marcha por la UCO el pasado 10 de diciembre, cuando detuvo a la fontanera Leire Díez, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso (socio de Cerdán en la constructora Servinabar).

Los tres quedaron en libertad el pasado día 13, tras comparecer ante el el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.

Según ha desvelado EL ESPAÑOL, Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos, con garantías de financiación pública, a cambio de comisiones.

La operación policial incluyó registros y requerimientos de información en la Sepi, Correos, Mercasa y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

También en otras sociedades como el grupo Florestalia y Mediaciones Martínez SL, empresa que habría servido para canalizar el cobro de comisiones.

Esta consultora sin empleados recibió mediante "facturación aparentemente mendaz" un pago de 114.950 euros de Tubos Reunidos, grupo que había recibido un rescate del Gobierno de 112,8 millones de euros.

Según la investigación del juez Piña, la mercantil Erri Berri habría abonado a la trama Leire una comisión de 400.000 euros para hacerse con un contrato público del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

Del mismo modo, el juez investiga el presunto pago de comisiones por parte de Acciona, que estaba interesada en hacerse con dos explotaciones de la empresa pública Enusa (de la que Leire Díez fue directora de comunicación): una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

Roberto Roselli y Julio Martínez, el CEO y el presidente de la aerolínea Plus Ultra, detenidos el pasado 11 de diciembre.

12. Blanqueo en Plus Ultra

Agentes de la UDEF detuvieron el pasado 11 de diciembre a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros durante la pandemia.

Horas después era detenido otro empresario, Julio Martínez Martínez, también vinculado a las actividades de esta compañía.

Los tres quedaron en libertad con medidas cautelares el 13 de diciembre, tras comparecer ante la juez que instruye la causa, Esperanza Collazos.

Según desveló EL ESPAÑOL, la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción investigan si los tres directivos han participado en delitos de blanqueo de capitales con fondos procedentes del tráfico de oro y petróleo de Venezuela, y del programa de alimentos del chavismo (denominado CLAP)

El PP ha anunciado que citará a declarar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, para que aclare si tuvo alguna intervención (como sostiene Víctor de Aldama) en el rescate de esta compañía.