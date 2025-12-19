Sumar concluye la reunión con el PSOE sin "ningún avance" y advierte: "Está en riesgo el acuerdo de investidura"

Sumar pidió explicaciones al PSOE y medidas de regeneración, mientras que los socialistas defendieron su política de tolerancia cero ante la corrupción.

El principal tema fue la exigencia de medidas contra la corrupción y el acoso sexual, además de otras demandas sociales como la prórroga de alquileres y la prestación universal por crianza.

La reunión fue discreta, con versiones opuestas sobre la duración y diferentes valoraciones entre ambas formaciones sobre su resultado.

Sumar y PSOE mantuvieron una reunión en el Congreso de los Diputados sin avances significativos, según Sumar, que advierte que está en riesgo el acuerdo de investidura.

Fue una reunión casi clandestina. No se informó ni del lugar en el que se iba a celebrar ni tampoco de los asistentes. Finalmente, PSOE y Sumar mantuvieron un encuentro en el Congreso de los Diputados.

El balance no pudo ser más dispar. Para los de Yolanda Díaz, “no ha supuesto ningún avance significativo”. En cambio, para los socialistas, la valoración es “positiva”.

Incluso ofrecieron versiones opuestas sobre la duración del encuentro. Para Sumar fue de una hora y media, mientras que el PSOE sostiene que se prolongó durante dos horas.

Para el socio minoritario, el actual "bloqueo" no hace más que "poner en riesgo el acuerdo de investidura" algo que consideran "no deberíamos permitirnos teniendo tantos retos por delante".

Tras la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a principios de esta semana, según ha desvelado el presidente del Gobierno esta pasada madrugada, a este nuevo encuentro acudieron las segundas filas de ambas formaciones.

Por parte del PSOE asistieron la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su adjunto, Borja Cabezón.

Más amplia fue la representación de Sumar, con la co-coordinadora general, Lara Hernández; la secretaria de Organización de Comuns, Lidia Muñoz; el miembro de la Ejecutiva de Más Madrid, Eduardo Rubiño, y la responsable de Organización federal de IU, Eva Sempere.

En el centro de la agenda estuvieron los casos de corrupción y de acoso sexual tras el caso Salazar.

“Hemos venido trasladando la necesidad de medidas de regeneración en materia de corrupción y acoso, explicaciones a la ciudadanía, un impulso social del gobierno y cambios y reformulación del Gobierno”, explican fuentes de Sumar.

Desde el PSOE aseguran que han explicado “detalladamente” las medidas adoptadas por el partido contra los casos de corrupción y acoso sexual.

“La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas”, aseguraba la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en un comunicado remitido por Ferraz.

Pese a las críticas, el socio minoritario ha mostrado cierta condescendencia.

“Somos conscientes de que este Gobierno se enfrenta a una élite judicial, económica y política que lleva años intentando frenar por todos los medios a su alcance el cambio en nuestro país, pero eso no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa”, señalaba un comunicado remitido por Sumar.

Además de exigir explicaciones por los casos de corrupción, fuentes de Sumar explican que han trasladado “la necesidad de impulsar cuanto antes medidas clave, como la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza”.