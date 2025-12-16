El PSOE acepta mantener una reunión con Sumar esta misma semana para abordar los casos de corrupción y acoso sexual

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE acepta reunirse esta semana con Sumar para abordar los supuestos casos de corrupción y denuncias de acoso sexual en el partido. Sumar mantiene su exigencia de remodelación del Gobierno y pide medidas contundentes, especialmente en vivienda, para frenar a la derecha. El malestar de Sumar con el PSOE crece ante la falta de avances y respuestas satisfactorias sobre las denuncias, aunque descartan abandonar el Gobierno. Socios como Compromís y la Chunta Aragonesista advierten sobre la necesidad de transparencia y exigen responsabilidades políticas al Ejecutivo.

El PSOE ha aceptado la propuesta de Sumar de mantener una reunión entre los socios del Gobierno de coalición para abordar los supuestos casos de corrupción en el entorno del Gobierno y las denuncias por acoso sexual en el seno del partido y ha planteado que sea esta misma semana.

Sumar mantiene su petición de remodelación del Gobierno, pese a que ha sido descartada por el propio Pedro Sánchez.

En este contexto, que califican de muy grave, desde el espacio de Yolanda Díaz insisten en que lo importante es "renovar el impulso del Gobierno" de coalición y tomar medidas contundentes, sobre todo en materia de vivienda, para impedir que gobierne la derecha.

Los socialistas se han mostrado así abiertos a la reunión urgente solicitada hoy por Sumar para recibir explicaciones sobre los presuntos casos que, a su juicio, tienen "paralizado" al PSOE en el Ejecutivo.

Fuentes socialistas han precisado que la intención de su partido es reunirse con Sumar esta misma semana, en un encuentro en el que participaría la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien ya ha comunicado esta propuesta a la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El PSOE continúa, según las mismas fuentes, con su objetivo de seguir buscando acuerdos con su socio de Gobierno y seguir legislando para mejorar la vida de la ciudadanía.

El malestar de Sumar con el PSOE es evidente y ha ido a más en los últimos días, ante el goteo de denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.

Además, la comparecencia del pasado lunes de Sánchez fue totalmente insuficiente para Sumar, que acusa al PSOE de inmovilismo.

El diputado de IU Enrique Santiago ha asegurado este martes que en Sumar están "muy contrariados y muy preocupados" por una situación interna que les parece "inaceptable", por lo que han exigido una reunión con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno".

A su vez, fuentes de Sumar recalcan que no quieren salir del Gobierno, sino que quieren "salvarlo", aunque al mismo tiempo han advertido de que no van a ejercer de "palmeros" ni van a cargar sobre su espalda la crisis del PSOE si sus socios de coalición no actúan.

Difícil equilibrio en Sumar

El temor a un posible Gobierno de PP y Vox en el futuro es lo que lleva a Sumar y a la mayoría de socios de investidura a mantener su apoyo al actual Ejecutivo.

No obstante, la presión y el distanciamiento de todos ellos hacia los socialistas va a más, conscientes de cómo una crisis circunscrita al PSOE puede acabar afectando a todo el electorado de izquierdas, en un momento en que se inicia un nuevo ciclo electoral.

En cualquier caso, Sumar no se plantea abandonar el Gobierno, aunque fuentes de la formación de Díaz avisan de que no van a cargar sobre su espalda la crisis del PSOE si sus socios de coalición no actúan.

La situación es complicada en Sumar, que sigue instalado en el difícil equilibrio de aumentar la presión sobre el PSOE pero sin llegar a abandonar el Gobierno, algo que le ha pedido expresamente el PP y algunos socios de investidura de Sánchez como Podemos.

Sumar lleva en esta posición desde el pasado mes de julio, tras la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el 'caso Koldo', cuando planteó a los socialistas una batería de medidas para luchar contra la corrupción con las cuales apenas ha habido avances en estos meses.

Entonces, al igual que ahora, Sumar pidió al PSOE cambios para dar un giro social a la legislatura, y mantuvo además una reunión con sus socios para evaluar el estado de la coalición.

Las peticiones y las advertencias siguen siendo el modus operandi de Sumar con el PSOE, que esperan que sus socios muevan ficha en una situación crítica que, según reconocen distintas fuentes del espacio, les afecta también a ellos por formar parte del Gobierno.

Sin embargo, la paciencia empieza a agotarse en Sumar, como reconocen fuentes del espacio pero también diputados del grupo parlamentario cuyos partidos no forman parte del Gobierno, como Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, que ha dicho que en los próximos días su formación tendrá un debate sobre cómo se relacionará con el Ejecutivo a partir de ahora.

"Es hora de exigir transparencia y responsabilidades políticas. Y, si no hay una respuesta satisfactoria, replantearnos nuestro apoyo y no permitir iniciativas", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

Por su parte, la diputada de Compromís Àgueda Micó, integrada en el grupo Mixto, ha dicho en otra rueda que el Gobierno tiene que "ponerse mucho las pilas" porque si no, ha advertido, "la olla a presión que está encima de la mesa puede acabar reventando".