El Gobierno estudia generalizar a partidos, sindicatos y empresas el buzón antiacoso como el implantado por el PSOE

La iniciativa no se aprobaría antes del segundo trimestre de 2026 y podría adoptarse mediante ley o real decreto, según se defina el alcance legal.

El Ejecutivo considera que los recientes casos en el PSOE demuestran la eficacia de estos mecanismos y busca extenderlos como medida estructural.

El buzón permitiría denuncias anónimas y confidenciales y contaría con un comité interno para analizar los casos y recabar información.

El Gobierno estudia implantar por ley buzones antiacoso sexual en todos los partidos políticos, sindicatos y empresas, similar al del PSOE.

En el Gobierno están convencidos de que el PSOE ha pagado "la novatada" por ser el primer partido en poner en marcha un buzón para denunciar el acoso sexual.

De ahí, sostienen, la cascada de casos que han salido a la luz, desde el de Paco Salazar, hasta el de un edil en Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo o los alcaldes de Belalcázar (Córdoba) y Almussafes (Valencia).

Para miembros del Ejecutivo, estos episodios demuestran que los buzones contra el acoso, funcionan.

El objetivo ahora, según fuentes de Igualdad, es "generalizar" este tipo de mecanismos.

Por ello, el Gobierno estudia ahora impulsarlos por ley para que sean obligatorios en todos los partidos políticos, sindicatos e incluso en empresas privadas, aunque todavía está por ver el alcance que tendría y a partir de cuántos trabajadores de plantilla.

Su funcionamiento sería similar al del PSOE: un correo anónimo y confidencial al que las mujeres puedan recurrir para denunciar cualquier situación de acoso sexual.

Las organizaciones, además, deberían contar con un comité interno, regulado por un protocolo específico, encargado de analizar las denuncias y contactar con las partes para recabar toda la información.

En el Gobierno aún están estudiando la fórmula legal para llevarlo a cabo.

No descartan hacerlo mediante una ley o incluso un real decreto, aunque esta última opción está pensada para situaciones de urgencia. En cualquier caso, la iniciativa no llegaría antes del segundo trimestre de 2026 o finales del primero.

Desde el Ejecutivo llevan días insistiendo en que el acoso sexual no se limita al PSOE, sino que es un problema "estructural" de la sociedad.

"Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso, animando y protegiendo cualquier denuncia", subrayó Pedro Sánchez en el balance del año que ofreció este lunes por la mañana.

Es un argumento en el que los socialistas insisten desde hace semanas, retando al PP a crear un buzón antiacoso similar al que Ferraz puso en marcha en 2025, aunque su existencia solo se conoció tras estallar el caso Salazar.

Por ahora, la respuesta de Génova es que ya disponen de un correo confidencial para denunciar irregularidades, en el que, según admiten, también podrían recibirse denuncias por acoso sexual.

En el caso de Sumar, su protocolo antiacoso fue aprobado en enero de este año, tras el estallido del caso Errejón.

En la formación de Díaz se incluye un buzón confidencial de denuncias o medidas cautelares como la suspensión temporal del acosador.

La decisión de obligar a otros partidos, sindicatos y empresas a contar con un protocolo específico contra el acoso supondría un cambio profundo en este tipo de mecanismos de prevención y denuncia.

¿Nueva normalidad?

Ahora, tras la marejada por el chaparrón de denuncias, esperan en Ferraz que llegue la calma.

Fuentes socialistas creen que, conforme se vaya incorporando este tipo de protocolos, ya no habrá en el partido otra avalancha de casos.

En el seno de la formación preocupan las denuncias por acoso y reconocen sufrir sonrojo ante los mensajes, por ejemplo, del alcalde de Belalcázar, que a una subordinada le escribió mensajes como "te comía toa". "Un impresentable", sentencian en la dirección del partido.

Hay otras denuncias que se siguen investigando. Es el caso del exmiembro de la Ejecutiva, Javier Izquierdo. Fuentes socialistas admiten que todavía no tienen constancia de una denuncia contra el afiliado a la agrupación de Valladolid, pese a su dimisión a finales de la semana pasada.

En el núcleo duro del partido reconocen que estos casos de acoso alejan al votante socialista de la urna al mismo nivel que la corrupción.