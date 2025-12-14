El Gobierno desconectará de las redes a 700.000 menores de 16 años para evitarles ciberacoso y porno: las compañías se oponen

La propuesta ha generado polémica: asociaciones de internautas critican la posible vulneración de la privacidad y las compañías tecnológicas se oponen a desconectar cuentas de menores.

Se implementará un sistema de verificación de edad y control parental obligatorio en los móviles para bloquear contenidos sensibles y limitar el uso digital de los menores.

La medida busca proteger a los menores de riesgos como ciberacoso, acceso a pornografía y contactos con desconocidos, tras casos graves de grooming y sextorsión.

El Gobierno español planea aumentar la edad mínima para acceder a redes sociales de 14 a 16 años en 2026, lo que desconectaría a unos 700.000 menores.

Hace pocos meses, una mujer acudió a comisaría a denunciar que su hija de 13 años había contactado en las redes sociales con un chico algo mayor que ella, llamado Dani, de 15 años, que la había presionado hasta conseguir que le enviara fotos y vídeos íntimos.

La investigación de los Mossos permitió descubrir que Dani era en realidad un hombre de 38 años, residente en Mollet del Vallès (Barcelona), que utilizando hasta cinco perfiles virtuales falsos había logrado ganarse la confianza de 153 menores para que le enviaran imágenes de carácter sexual.

Aunque puede parecer un caso extremo, la Policía detiene cada año a un centenar de personas por este tipo de prácticas (conocidas como grooming). El 75% de sus víctimas son niñas, con una media de edad de 13 años, según un informe elaborado por el Ministerio del Interior.

Es sólo uno de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales. También la exposición excesiva de su intimidad, el ciberacoso, el acceso a la pornografía y el contacto con desconocidos que pueden requerirles mantener una cita con interés sexual.

En la actualidad, los menores pueden abrirse un perfil en las redes sociales a partir de los 14 años en España (es la edad legal fijada para dar el consentimiento al tratamiento de los datos personales).

El Gobierno quiere elevar hasta los 16 años esta edad mínima en 2026, como acaba de hacer Australia. En teoría, esto obligará a las plataformas a dar de baja a 700.000 jóvenes de 14 y 15 años en España.

Según un estudio coordinado este año por la Universidad de Navarra, los menores de 13 a 18 años utilizan habitualmente más de cinco redes sociales de media.

El chat de WhatsApp (91%), TikTok (79%), Instagram (79%), YouTube (69%) y, en el caso de los chicos, las plataformas de juegos online, son las más populares.

Muy por detrás, Facebook (17%), que ya no tiene pegada entre los jóvenes, y X (12%), la red de Elon Musk.

Con el fin de aplicar las nuevas restricciones, el Gobierno encargó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el diseño de un nuevo sistema electrónico de verificación de edad, por el que los usuarios tendrán que certificar su identidad para acceder a determinados contenidos de Internet.

Se trata de la Cartera Digital Beta, que ha sido bautizada irónicamente como Pajaporte. Es una medida polémica, que no tiene el éxito asegurado.

Por un lado, asociaciones de internautas denuncian que la obligación de identificarse para verificar la edad permitirá a la Administración rastrear los contenidos sensibles a los que acceda cualquier usuario, lo que consideran una vulneración del derecho a la intimidad.

Por otro, existen sistemas, como los programas VPN, que permiten enmascarar la dirección IP del dispositivo para burlar las restricciones establecidas a nivel nacional (por ejemplo, simulando que la conexión se realiza desde otro país).

En Australia, donde la nueva edad mínima legal entró en vigor el miércoles, las principales plataformas ya han advertido de que no tienen intención de desactivar las cuentas de cerca de 400.000 adolescentes menores de 16 años que son usuarios de sus redes.

Al anunciar las nuevas restricciones, previstas en el proyecto de Ley de Protección del Menor en los Entornos Digitales, el ministro Félix Bolaños puso el énfasis en la necesidad de impedir que los menores accedan a la pornografía.

Según la encuesta que Red.es ha elaborado para el Gobierno, en colaboración con Unicef y la Universidad de Santiago de Compostela, el 33% de los niños de 12 a 16 años ha accedido alguna vez a pornografía en Internet (más los chicos, el 48,2%).

El 7,6% lo hace semanalmente. Y el 5% dice que tiene o ha tenido una cuenta en Onlyfans (el 7%, en el caso de los chicos).

El pasado mes de octubre entró en vigor en Reino Unido el nuevo sistema de verificación de edad para acceder a Internet. En las primeras semanas, se hundió más de un 30% el tráfico de las páginas porno como Pornhub. Algo que permite intuir que el nuevo sistema de identificación de los usuarios no sólo ahuyentó a los menores de edad.

"Para muchos adolescentes, el teléfono móvil será el regalo estrella de estas Navidades. Les abre la puerta a un mundo lleno de posibilidades, pero también de amenazas", advierte la directora del departamento jurídico de la Fundación ANAR, Sonsoles Bartolomé.

"Los jóvenes viven en Internet y en las redes sociales", señala, "la tecnología atraviesa sus vidas, y a menudo no tienen conciencia de los riesgos a los que se pueden enfrentar".

Por un lado, problemas que pueden afectar a su desarrollo cognitivo y a su salud mental. Desde la adicción, que puede romper sus rutinas de salud como el sueño, enumera Bartolomé, a la falta de tolerancia a la frustración, al aislamiento, la dificultad para relacionarse o el acceso a la pornografía, que puede condicionar luego su salud sexual.

Pero hay amenazas mayores. Pueden caer en estafas o sufrir suplantaciones de la identidad. Acceder a contenidos que les inducen a conductas violentas o de trastorno de la alimentación.

O entrar en contacto con personas que les presionen o extorsionen para que les envíen imágenes íntimas, o para concertar una cita con fines sexuales (sextorsión).

Un riesgo que se acrecienta, señala Sonsoles Bartolomé, porque muchos jóvenes exponen su intimidad en sus perfiles de las redes (con fotos personales, información sobre su familia o sobre el centro escolar en el que estudian) que les hacen vulnerables.

Según el citado estudio de la Universidad de Navarra, el 26,8% de los adolescentes de 13 a 18 años afirma haber recibido imágenes de índole sexual de otro usuario a través de las redes sociales. Y un 8% admite haberlas enviado.

El 23% afirma que estaría dispuesto a quedar con un desconocido con el que haya contactado en las redes.

Sonsoles Bartolomé considera necesario establecer un sistema de verificación de edad con garantías, porque el control que establecen las propias plataformas es mucho más laxo.

Las redes como Instagram o Facebook (pero también las aplicaciones de citas Tinder y Grindr) simplemente preguntan al usuario su año de nacimiento, al abrir su perfil. Un sistema que permite falsear fácilmente la edad real.

La Fundación ANAR participó en el grupo de expertos formado por el Gobierno en 2024 (junto a entidades como Save The Children o Unicef) para analizar las propuestas que han sido incorporadas al proyecto de ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales.

El control parental

Además de elevar la edad mínima para acceder a las redes sociales, esta norma prevé la obligación de que todos los móviles que se vendan en España incluyan un sistema de control parental.

Esta herramienta permite a los padres establecer en el dispositivo pautas para bloquear el acceso a determinados contenidos (como la pornografía, las páginas de apuestas o los vídeos violentos) y limitaciones de uso.

Edad de consentimiento digital en los principales países europeos.

Por ejemplo, que el menor no pueda navegar por Internet de noche, o no pueda acceder a determinadas redes más de una hora al día.

En la actualidad, la edad mínima para abrirse una cuenta en las redes sociales es de 13 años en Portugal, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Estonia y Malta.

Pueden hacerlo a los 14 años en Austria, Bulgaria, Italia y Lituania (como hasta ahora en España).