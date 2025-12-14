Sánchez presume de "proteger a las mujeres" y "extirpar de raíz la corrupción": "Menos mal que no gobierna la ultraderecha"

El presidente Pedro Sánchez, este domingo durante el acto de campaña del PSOE celebrado en Cáceres. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez afirma que quiere seguir siendo presidente para proteger a las mujeres en un momento que considera difícil para España y su Gobierno. El líder del PSOE asegura haber eliminado totalmente los casos de corrupción que han afectado a su Gobierno. Sánchez destaca que, frente a la situación actual, es positivo que no gobiernen la derecha ni la ultraderecha en España.

Pedro Sánchez ha admitido este domingo que España y su Gobierno atraviesan un momento "difícil", pero ha asegurado que quiere seguir siendo presidente para "proteger a las mujeres".

Y ha presumido de haber "extirpado de cuajo y toda la raíz los casos de corrupción" que salpican al Gobierno.

Pedro Sánchez ha realizado estas declaraciones en Cáceres, en un mitin de campaña del PSOE para las elecciones extremeñas, tras la cascada de escándalos de corrupción y acoso sexual que le han estallado al PSOE en la última semana.

En un contexto tan complejo como el que atraviesan actualmente España, Europa y el mundo, "menos mal que no gobiernan la derecha y la ultraderecha", ha rematado.

