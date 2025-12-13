Moncloa reprocha a Yolanda Díaz sus críticas en plena crisis: Sánchez no cambiará ministros ni comparecerá en el Congreso

Yolanda Díaz busca distanciarse del PSOE en los temas más polémicos, aumentando la presión sobre Sánchez en medio de la campaña electoral extremeña.

En el Ejecutivo consideran que asumir cambios sería reconocer una situación de anormalidad que niegan, aunque se prevé el relevo de Pilar Alegría por su candidatura en Aragón.

Pedro Sánchez no comparecerá en el Congreso ni planea remodelar su gabinete, pese a la presión derivada de escándalos de corrupción y acoso sexual.

Moncloa descarta cambios en el Gobierno tras las críticas de Yolanda Díaz, considerando un error sus declaraciones en plena crisis.

La parte socialista del Ejecutivo considera un error las palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, pidiendo cambiar "el Gobierno de arriba a abajo".

Entienden que la líder de Sumar ha errado el tiro al poner el foco en el Gobierno, en el momento en el que se esfuerzan en intentar dirigirlo en lo posible hacia el partido.

De hecho, fuentes oficiales de Moncloa garantizan que no habrá tal remodelación y aseguran estar "muy tranquilos".

La tesis viene a ser la de aplicar lo de que lo más urgente ahora es esperar. "En el ojo del huracán no hay huracán. No hay un país con un clima irrespirable y eso es más deseo de la derecha que realidad", explican esas fuentes.

Por eso entienden que la vicepresidenta segunda ha contribuido a crear ese clima de anormalidad. "No vamos a caer en la trampa de la derecha de admitir una catarsis que no es cierta", subrayan.

Es decir, hay más alarma y nervios en el resto del Gobierno y en el PSOE que en el propio líder socialista. Especialmente, hay pánico en cargos medios de comunidades autónomas.

Pedro Sánchez sigue con la idea de seguir dos años más y las fuentes añaden que ya hubo explicaciones antes de verano y, por eso, el presidente no contempla comparecer en el Congreso y menos la próxima semana, en plena campaña electoral de Extremadura., como ha pedido Alberto Núñez Feijóo.

Al estar en marcha la campaña de las elecciones extremeñas los grupos no pueden forzar el Pleno y tampoco pueden hacerlo hasta febrero, porque no hay periodo de sesiones hasta entonces.

El presidente quiere culminar en agosto de 2026 el proceso de solicitud final de los fondos europeos y en otoño su llegada.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio", aseguran en relación a los casos de corrupción. Y añaden que Sánchez no se irá por la corrupción.

Según miembros del Gobierno, Yolanda Díaz busca salvarse en lo posible y desmarcarse del PSOE, justo con los temas más complicados. Primero sobre la vivienda y ahora sobre la corrupción, para que el desgaste no les afecte y salir limpios del Gobierno.

Logra, según explican, meter presión a Pedro Sánchez cuando más acosado está por los escándalos de corrupción y también por las denuncias de acoso sexual.

La versión oficial que trasciende de Moncloa es que el presidente no tiene intención de hacer ahora cambios en el Gobierno, porque entienden que sería inoportuno y un reconocimiento de culpa.

Y sería incoherente con lo que ha hecho hasta ahora, porque pese a que en el seno del Gobierno esperaban cambios en septiembre para abordar el curso con nuevo ímpetu político, Sánchez rechazó hacerlo por la misma razón de oportunidad.

La explicación es que un cambio de ministros no subsana los claros errores en la gestión del caso Salazar o la falta de control en las actividades de los dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Sin margen de maniobra

Daría idea de una anormalidad que Sánchez no admite, pese a los acontecimientos diarios.

Sí entienden en el seno del Gobierno que el líder socialista necesita hacer gestos políticos para salir de su postración, como hizo en verano para superar el impacto del encarcelamiento de Santos Cerdán.

El problema, según admiten, es que Sánchez se ha ido quedando sin margen de maniobra. Por ejemplo, ya no puede recurrir al socorrido anuncio de medidas contra la corrupción, como hizo en el Congreso en el mes de julio. Esa bala ya la ha gastado.

También la de innovación de asuntos en la agenda política que funcionen como botes de humo, como ha hecho en otras ocasiones. Aunque haya versiones como la de Gabriel Rufián (ERC) en el pleno del Congreso del miércoles alertando sobre las dificultades de la microeconomía.

Fuentes de Moncloa aseguran que Sánchez "hará una foto el lunes de las razones por las que es necesario seguir con el Gobierno de coalición". Es decir, un repaso de los avances sociales del Gobierno.

Tiene dificultades para volver al mensaje de la injusticia y la persecución judicial, ante la evidencia de los indicios de las tramas de Ábalos y Cerdán. Ello, a pesar de que en el Gobierno se mantiene muy arraigado el sentimiento de una persecución judicial en casos como el de Álvaro García, fiscal general, y los de su esposa y su hermano.

No son buenos tiempos para hablar de lawfare y ya no es fácil insistir en que se han asumido responsabilidades y que se piden disculpas.

El relevo de Pilar Alegría

Sí mantienen en los argumentarios internos lo de la "contundencia" cuando surge un caso de corrupción o de acoso sexual.

Sánchez tiene que cambiar en los próximos días el Gobierno para sacar a Pilar Alegría, candidata en las elecciones en Aragón del 8 de febrero. Debe hacerlo antes de que se presenten las listas, pero será solo ese cambio.

Los ministros manejan quinielas para la Portavocía como la de Félix Bolaños, que sería la más conservadora, porque tiene garantizada la eficacia, pero tiene el inconveniente de que Sánchez siempre ha querido mujeres para el cargo, y con más motivos ahora.

Hablan de recuperar a Isabel Rodríguez para esa función o a quien se incorpore a sustituir a Alegría en el Ministerio. Pero todo son cábalas y quinielas: la solución sólo está en la cabeza de Sánchez.

Luego el presidente tendrá que sustituir a María Jesús Montero para Andalucía y eso ya será más complicado porque afecta a la estructura del Gobierno.

Sobre esto, en el Gobierno y en el PSOE se cuestiona cada día más la decisión de Sánchez de tener ministros candidatos, entre otras cosas porque Alegría y Montero van lastrados a Aragón y Andalucía, respectivamente, por su presencia en el Ejecutivo.

Respecto al acoso sexual, hay malestar en sectores del PSOE y el Gobierno por las explicaciones de Rebeca Torró sobre el caso Salazar, por la falta de contundencia, por no haber aclarado el retraso en actuar y, sobre todo, por asegurar que no encontraron al asesor de Sánchez, pese a que se reunió con Pilar Alegría.