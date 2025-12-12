Las responsables de Igualdad del PSOE renuncian ahora a llevar al fiscal los casos de acoso tras las explicaciones de Ferraz

Las federaciones de Asturias y Galicia habían solicitado acudir a la Fiscalía, pero tras la reunión, la representante asturiana salió satisfecha y la gallega no acudió por dimisión tras otro caso de acoso.

La reunión en Ferraz se ha centrado en pedir unidad interna y poner a las víctimas en el centro, tras semanas de división por las acusaciones contra exdirigentes como Paco Salazar.

El partido se compromete a ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las víctimas si así lo solicitan, además de reformar el protocolo antiacoso para evitar errores pasados.

Las responsables de Igualdad del PSOE han decidido no llevar a la Fiscalía los casos de acoso tras recibir explicaciones de la dirección del partido en Ferraz.

El PSOE cierra filas tras varias semanas de división interna, provocada por las acusaciones de acoso sexual que salpican a exdirigentes socialistas como Paco Salazar.

Las secretarias de Igualdad de las distintas federaciones han salido “satisfechas” de la reunión celebrada esta tarde en Ferraz, en la que la responsable federal, Pilar Bernabé, y la secretaria de Organización, Rebeca Torró, han hecho “autocrítica” por cómo se ha gestionado el caso Salazar.

Aunque la dirección insiste en que no va a denunciar los hechos ante la Fiscalía, Bernabé y Torró han asegurado que, si lo solicitan las víctimas, el partido les dará apoyo jurídico y psicológico.

También se abordará una reforma del protocolo antiacoso para evitar nuevos "errores", como el que llevó a meter en un cajón durante cinco meses las denuncias internas contra Salazar.

Si algo ha predominado en la reunión, ha sido la petición de unidad a sólo una semana de las elecciones en Extremadura.

“Hemos acordado poner a las víctimas en el centro”, asegura una de las presentes, que ha destacado la asistencia de la número tres del partido, Rebeca Torró, ausente en la anterior reunión telemática.

“Ha sido un punto de inflexión. Ha demostrado su compromiso”, matizan sobre una figura cuestionada durante la última semana.

Incluso esa misma mañana, tras una rueda de prensa en la que zanjaba el expediente de Salazar, había cierto malestar interno por no mostrar suficiente contundencia contra el ex secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva.

Torró se limitó a afirmar que las actitudes de Francisco Salazar suponen una "falta muy grave" contra los estatutos del partido y que son "contrarias" al código ético de la formación.

Hasta ahora, las federaciones de Asturias y Galicia pedían acudir a la Fiscalía con las denuncias contra Salazar publicadas en ElDiario.es, al apreciar un posible caso de violencia de género.

En esta ocasión, la representante asturiana entró a la reunión con la misma petición, pero salió "satisfecha" del encuentro.

En cambio, la responsable gallega de Igualdad, Paula Fraga, no acudió a Ferraz porque a esa hora estaba presentando su dimisión ante la Ejecutiva del PSdeG tras el caso del ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que dimitió esta semana acusado de acoso sexual.

El ambiente fue distinto al de la reunión telemática de la semana pasada, que incrementó las críticas internas tras cortar varios turnos de palabra.

Esta vez, durante el encuentro, que se ha prolongado casi cuatro horas, todas pudieron intervenir y explayarse.

A la salida, en unas declaraciones frente a las puertas de Ferraz, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha admitido que están siendo unos días “de mucha intensidad”. Pero se ha centrado en la respuesta “ejemplarizante” que, a su juicio, está dando el PSOE.

“No es una cuestión de cuántos, porque ya sabemos que esto está en la sociedad, sino de cómo vamos a actuar”, ha indicado. Ha defendido que el PSOE “está actuando” y lo va a seguir haciendo: “No vamos a parar”, ha recalcado.