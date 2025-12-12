El PSOE renuncia a llevar a la Fiscalía a Paco Salazar por las denuncias de acoso sexual y se limita a retirarle la militancia

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su primera rueda de prensa en la sede del partido. Javier Lizon EFE

El PSOE renuncia a llevar a la Fiscalía el caso Salazar para que investigue el presunto acoso sexual del exdirigente socialista y se limita, únicamente, a retirarle la militancia, a pesar de que el informe del Órgano contra el acoso acredita que los hechos son "verosímiles y trascendentes".

Así lo ha asegurado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación, donde también ha admitido los "fallos" del partido en la comunicación con las denunciantes.

"Nunca debió de ser así. Desde el partido pedimos perdón a las mujeres por no haber dado la cobertura necesaria. Son acusaciones gravísimas e incompatibles con el PSOE", ha asegurado.

Torró ha explicado también que los comportamientos de Francisco Salazar suponen una "falta muy grave" contra los estatutos del partido y que son "contrarios" al código ético de la formación.

El excargo de Ferraz se dio de baja del PSOE a finales de noviembre y, por tanto, no puede ser expulsado del partido.

La respuesta orgánica de la formación se ha limitado a replicar el patrón observado en otros casos recientes -como los que afectaron al exsecretario de Organización Santos Cerdán o al exministro José Luis Ábalos-: el cese de la persona implicada y de su número dos, Antonio Hernández.

Sobre Hernández, Torró ha asegurado que el partido le ha abierto un "expediente informativo" para esclarecer si fue conocedor de los hechos de su mano derecha.

Sin embargo, la secretaria de Organización ha desmentido que el PSOE haya querido tapar el escándalo contra el exdirigente socialista.

"Ni yo ni nadie de esta organización ha intentado encubrir ni tapar ningún caso. El PSOE actuó de manera contundente a las horas de salir las informaciones en los medios de comunicación", ha asegurado.

Según ha justificado, el partido no ocultó las denuncias durante cinco meses ni las borraron, sino que se limitaron a guardar silencio por la "protección de datos" de las denunciantes.

"Para nada me siento cuestionada", ha añadido la número tres del PSOE para defenderse de las acusaciones de quienes la señalan.

Torró subrayó también que esta cuestión “no atañe solo a un partido, sino al conjunto de la sociedad”. “El machismo es estructural y afecta a todos”, señaló, al tiempo que defendió que “la mayoría de los hombres del partido y de la sociedad están comprometidos con la lucha feminista”.

En paralelo, se ha referido a la reciente dimisión de Javier Izquierdo, quien aludió su renuncia a "motivos personales y familiares", pero ha sido señalado como responsable también de un caso de acoso.

Torró ha dejado claro que el partido "no tiene constancia" de información al respecto, pero en cualquier caso ha abierto también un "expediente informativo" contra el exdirigente y senador por Valladolid. "Podía haber sido más claro", le ha acusado.

Entre las medidas que ha anunciado la secretaria de Organización para evitar que vuelva a suceder una situación similar, figura el refuerzo del Órgano contra el Acoso con mayor apoyo jurídico especializado, campañas informativas y de sensibilización sobre el protocolo dirigidas a cargos públicos y militancia.

El PSOE también se ha comprometido a ofrecer respaldo jurídico a aquellas mujeres que decidan emprender acciones legales, además de asistencia psicológica y acompañamiento si lo necesitan, tal y como recoge su protocolo contra el acoso sexual.

Estas medidas, sin embargo, tenían que haberse ofrecido a las víctimas desde el momento en que se conocieron los hechos, según se expone en dicho protocolo.

La secretaria de Organización cargó también contra la oposición, asegurando que "la diferencia con otras formaciones es que el PSOE aprende de los errores y actúa en consecuencia". "Somos y seremos las mujeres socialistas las que marquemos el paso".

Tras los recientes casos de corrupción que cercan al Gobierno, Torró ha descartado un posible adelanto electoral. "Este Gobierno funciona y gobierna bien", ha concluido.