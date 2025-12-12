El CIS de Tezanos coloca al PSOE 9 puntos por delante del PP en plena avalancha de casos de corrupción y acoso sexual

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, este martes en el Senado. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El CIS de José Félix Tezanos sitúa al PSOE con una ventaja de 9 puntos sobre el PP en su barómetro de diciembre. El PSOE obtendría el 31,4% del voto, un descenso de 1,2 puntos respecto al mes anterior, mientras el PP permanece en el 22,4%. Vox se mantiene como tercera fuerza con el 17,6% del voto, cayendo 1,2 puntos respecto a noviembre, y Sumar sube siete décimas hasta el 7,8%. Podemos obtiene el 4,1% del voto, una ligera mejora respecto al mes anterior, en un contexto de casos de acoso sexual y corrupción que afectan al PSOE.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos coloca al PSOE con 9 puntos de ventaja, por delante del PP, en plena avalancha de casos de acoso sexual y corrupción que afectan a los socialistas.

Según el barómetro del CIS de diciembre, si hoy se celebraran las elecciones generales el PSOE obtendría el 31,4% del voto, lo que supone un leve retroceso de 1,2 puntos respecto al mes de noviembre.

En cuanto al PP de Alberto Núñez Feijóo, quedaría segundo con el 22,4% del voto, el mismo resultado que el CIS le daba hace un mes.

Es decir, según Tezanos, si hoy hubiera elecciones, el PP obtendría un resultado sensiblemente inferior al de los comicios del 23-J de 2023, cuando sumó 137 diputados con el 33% del voto.

El CIS coloca a Vox en tercera posición con el 17,6% del voto, lo que supone una caída de 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre.

Tezanos otorga una leve subida de 7 décimas a Sumar: hoy obtendría el 7,8% del voto (frente al 7,1% del mes de noviembre).

Y mientras tanto, Podemos no levanta cabeza: hoy obtendría el 4,1% del voto, una décima más que en noviembre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.