El PSOE mete el turbo para cerrar el 'expediente Salazar': de tardar 5 meses en mover ficha a buscar resolverlo en 48 horas

Pedro Sánchez ha admitido públicamente errores en la gestión y ha defendido la autocrítica y la actuación del PSOE ante casos de acoso.

El partido reconoce errores en la gestión y la lentitud del protocolo, mientras algunas federaciones piden que el caso se remita a la Fiscalía.

El informe del comité antiacoso estará listo en unas 48 horas y detallará los pasos seguidos y si se ofreció apoyo psicológico a las víctimas.

El PSOE acelera la resolución del expediente de Paco Salazar, investigado por denuncias de acoso sexual, tras meses de parálisis en el proceso.

Una sensación de alivio recorría el sector feminista del PSOE este martes al leer en El País que el partido ultima el informe sobre Paco Salazar, y que estará listo en unas 48 horas.

"Menos mal", comentaba una dirigente feminista del PSOE, que confía en que "se cierre ya" esta polémica. Ferraz mete el turbo para atajar un escándalo que centra la política desde hace una semana, pese a que las denuncias datan del mes de julio.

En el partido esperan una decisión ejemplarizante que ponga fin a una polémica que se arrastra desde hace seis meses, desde que Paco Salazar dimitió de todos sus cargos, en la Ejecutiva y en la Moncloa, tras varias acusaciones de acoso sexual.

Pocos días después de su dimisión, en el portal contra el acoso sexual del partido se registraron varias denuncias contra el que fue miembro de la Ejecutiva y estaba a punto de ser nombrado secretario de Organización en la sombra.

Fueron las informaciones de elDiario.es las que frenaron su ascenso para tomar el control del PSOE, tras la caída de Santos Cerdán.

Durante estos meses, el caso se ha ralentizado y el proceso estuvo cinco meses parado sin contactar con las víctimas, que es el segundo paso previsto en el protocolo.

De hecho, en la dirección del partido no ocultan que "todo este tema se ha gestionado muy mal".

Otros prefieren centrarse en que el procedimiento ha sido el correcto, aunque admiten que los tiempos no han estado a la altura.

"Se ha pedido disculpas por ello, pero el protocolo funciona y se ha puesto en marcha", afirman fuentes próximas a la Ejecutiva.

Ahora, Ferraz espera dar respuesta a muchas incógnitas.

El informe elaborado por el comité antiacoso, cuya composición se mantiene en secreto, incluirá un dictamen y detallará qué pasos se han dado y si, por ejemplo, se ha puesto a disposición de las víctimas apoyo psicológico.

El texto se entregará a la Secretaría de Organización, que encabeza Rebeca Torró, quien decidirá qué pasos se darán a continuación.

La semana pasada, durante una reunión por videoconferencia, la Federación Socialista Asturiana con la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, a la cabeza solicitó a Ferraz que, una vez cerrado el informe, el PSOE lo remita a la Fiscalía, al apreciar un posible delito de violencia de género en los comportamientos de Salazar con sus subordinadas.

Esa opción no convence del todo a Pedro Sánchez, que ha trasladado en privado que esa decisión corresponde a las víctimas.

La polémica no cesa y el presidente del Gobierno y líder del PSOE se ha visto obligado a pronunciarse de nuevo. En esta ocasión, en público.

Lo hizo este martes, de forma velada, en un acto conjunto entre el PSOE y UGT para conmemorar el centenario del fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias Posse.

Pedro Sánchez admitió que "el feminismo nos da lecciones, a mí el primero" y añadió: "Cuando nos las da, en lugar de hacer lo que hace la derecha, nosotros pedimos perdón y actuamos en consecuencia".

Una referencia velada a la destitución de otro cargo de Moncloa, Antonio Hernández, por haber supuestamente encubierto a su "amigo" y "mano derecha".

Aunque este cese, anunciado el domingo de forma sorpresiva, no se ejecutó hasta que no se publicaron testimonios que le señalaban como encubridor.

Estas frases de Sánchez completan la autocrítica que, aunque sin consecuencias políticas claras, ya hizo el sábado en una conversación informal con periodistas. Entonces dijo asumir "en primera persona" los "errores en la velocidad" con la que se ha tramitado el expediente del caso Salazar.