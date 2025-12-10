El PRI acusa a Sánchez de hacer una gestión "corrupta" en la Internacional Socialista, señalada por "lavado de dinero"
El partido mexicano sostiene que "Venezuela usa la Internacional Socialista para triangular fondos en favor del PSOE".
Más información: Aldama afirma que con 10 M del rescate de la aerolínea Plus Ultra "se iba a financiar la Internacional Socialista"
Las claves
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha acusado a Pedro Sánchez de convertir la Internacional Socialista en una organización "antidemocrática y corrupta".
El partido mexicano advierte de que mientras Sánchez siga al frente de la IS —es presidente de esta organización desde noviembre de 2022— se reserva el derecho de no participar en sus órganos.
Así lo sostiene el PRI en un comunicado fechado el 27 de noviembre, un día antes de la reunión de la IS en Malta.
La formación denuncia que con Sánchez la IS se ha vuelto "unilateral, opaca, evasiva, ineficiente, anticuada, burocrática, agresiva, antidemocrática y corrupta".
En la carta, firmada por Sofía Carvajal, la secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, también se dice que la IS está "señalada por actos de corrupción y lavado de dinero".
"Medios de comunicación y excolaboradoras de Pedro Sánchez han señalado que el gobierno de Venezuela, considerado una narcodictadura comunista y terrorista, utiliza a la IS para triangular recursos de dudosa procedencia en favor del PSOE".
El comunicado afirma que esos hechos "han sido señalados por el Gobierno de Estados Unidos y otros países".
El PRI se hace eco de las declaraciones de Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo.
En una de sus últimas entrevistas, aseguró haber oído decir a José Luis Ábalos y a Koldo García que el rescate de Plus Ultra, unos 10 millones de euros, iría destinado a financiar la Internacional Socialista.
El texto señala también que la presidencia de la IS "reprime y censura" la libertad de sus partidos miembro y que mantiene a la organización "secuestrada y silenciada".
Porque la "alta responsabilidad" de Sánchez como presidente del Gobierno de España "impide a la Internacional Socialista fijar posturas firmes" en conflictos internacionales.
El partido teme que Sánchez incorpore en la IS a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y en el que milita también Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México.
Según el PRI, "reclutar" a este partido es un ejercicio de "oportunismo", y máxime cuando "ha sido señalado por sus vínculos con cárteles de la droga y el crimen organizado internacional".
La formación anuncia que iniciará procesos de denuncia penal y civil en México, Inglaterra, España, República Dominicana, Estados Unidos y organizaciones internacionales por la presunta falta de transparencia.
El PRI prevé iniciar giras internacionales para exponer públicamente sus denuncias, así como enviar cartas a todos los partidos miembro.
"No seremos testigos ni cómplices de los atropellos al interior de la IS".
CARTA ÍNTEGRA
CARTA AL 'PRESIDIUM' DE LA IS
Presidium IS
Partidos miembros IS
Desde su fundación, la Internacional Socialista ha sido considerada una organización que nos permitía, como partidos miembros, expresarnos con libertad e ideas, con objetivos comunes, democracia, pluralidad participativa, de consensos bajo los principios de la solidaridad y fraternidad entre todos los que integramos esta histórica comunidad internacional.
Cuando surgió la posibilidad de que el señor Pedro Sánchez fuera electo presidente de la Internacional Socialista, el Partido Revolucionario Institucional, de México (PRI), lo apoyamos confiados y decididamente en que su arribo constituiría el principio de una nueva era de renovación y fortalecimiento institucional de nuestra organización. Situación que no se dio.
Su presidencia fue considerada un nuevo tiempo de compromiso con la defensa de la democracia social, tan agredida por los populismos autocráticos que, sin distinción ideológica, buscan el poder absoluto en beneficio de sus intereses y de grupo.
A tres años del Congreso de Madrid, en noviembre de 2022, podemos confirmar lo que desde hace meses hemos advertido: la Internacional Socialista (IS), bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha convertido en una organización UNILATERAL, OPACA, EVASIVA, INEFICIENTE, ANTICUADA, BUROCRÁTICA, AGRESIVA, ANTIDEMOCRÁTICA Y CORRUPTA.
Existen suficientes evidencias para sostener estas afirmaciones, que lamentablemente deterioran la imagen y el origen de la Internacional Socialista.
Decía el político Willy Brandt: "Permitir una sola injusticia es abrir el camino a todas las que siguen".
En el PRI no vamos a abrir la puerta a una sola injusticia; no seremos ni testigos ni cómplices de los atropellos que ocurren al interior de la Internacional Socialista, con la aprobación de su presidencia y de su equipo de colaboradores.
Es por esto que denunciamos:
1. La presidencia de la IS utiliza al Comité de Ética como brazo ejecutor para DICTAMINAR, AMENAZAR Y DESCALIFICAR a partidos miembros que han levantado la voz para señalar la incompetencia de la dirigencia.
2. Todos los esfuerzos de los partidos que se han esforzado por organizar reuniones en sus países sede han sido DESPRECIADOS por los colaboradores de la presidencia de la IS, en su afán de tener el control total de todo lo que se plantea y debate por los partidos miembros que asistimos, lo que impide el diálogo y extingue el debate.
3. La presidencia de la IS se ha convertido en una organización VENGATIVA contra sus miembros para silenciar desacuerdos y puntos de vista diferentes que se distancian de la posición oficial de su dirigencia.
4. La presidencia de la IS tiene SECUESTRADA Y SILENCIADA a la organización. La alta responsabilidad de Pedro Sánchez como jefe de Gobierno de España impide a la IS fijar posturas firmes y contundentes sobre diferentes conflictos que ocurren en los países de los partidos miembros, como ocurrió en Estambul 2025 para evitar pronunciarse en contra del autoritarismo del gobierno de Turquía, dejando solos al Partido Republicano del Pueblo (CHP).
5. La presidencia de la IS REPRIME Y CENSURA la libertad de sus partidos miembros porque les impide expresiones que puedan dañar las relaciones exteriores de España con el resto del mundo. Por ejemplo, los fuertes y contundentes señalamientos que el PRI ha realizado sobre la pérdida de garantías constitucionales y democráticas en México.
6. La presidencia de la IS es REPRESIVA cuando utiliza al Comité de la IS de América Latina para condicionar a sus miembros a no intervenir ni apoyar a ningún partido que abra un debate sobre el INEFICIENTE, MEDIOCRE Y ARROGANTE desempeño de la presidencia que ejerce Miguel Vargas desde hace casi 15 años, cuando en su última candidatura presidencial apenas obtuvo el 0.4% de los votos.
7. La IS hoy es una organización señalada por ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE LAVADO DE DINERO por primera vez en su historia. Medios de comunicación y excolaboradoras de Pedro Sánchez han señalado que el gobierno de Venezuela, considerado una narcodictadura comunista y terrorista, utiliza a la IS para triangular recursos de dudosa procedencia en favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Hechos que han sido señalados por el gobierno de los Estados Unidos y otros países del mundo.
8. La presidencia de la IS es INTOLERANTE con los partidos miembros, con decisiones unilaterales y autoritarias que no están en sus estatutos y que se alejan de los principios de ética, igualdad, soberanía y respeto hacia sus integrantes. Destaca su intolerancia para aceptar críticas a su modelo de resolución de conflictos internos, como el ocurrido en Santo Domingo en marzo de 2023.
9. La presidencia de la IS es OSCURA Y POCO TRANSPARENTE al expulsar de la Secretaría General electa por el Congreso, Benedicta Lasi, sin ninguna explicación, solo por cuestionar el uso de los recursos que los partidos miembros aportamos a la organización. Lo que representa miles de libras esterlinas y euros en los últimos tres años, sin que haya una rendición de cuentas confiable.
10. Es FARSANTE, HIPÓCRITA, CÍNICA y jamás ha sido solidaria con los partidos que la integramos, por ejemplo, con el Partido Radical de Chile, al que informó quedar fuera de la organización y le negó la participación por no alcanzar, supuestamente, el porcentaje necesario para mantener su registro, aun cuando un tribunal electoral de ese país ni siquiera se ha pronunciado al respecto.
11. La dirigencia de la IS es SELECTIVA, PREPOTENTE Y ARBITRARIA cuando impone como Coordinadora General a Chantal Kambiwa, una aliada incondicional que no tiene vínculos con ningún partido político actualmente en su país, violando flagrantemente los estatutos de la IS.
12. La dirigencia de la IS es INTRANSIGENTE cuando impuso al PRI una sanción de 6 meses para no participar en la organización, cuando no existe ningún estatuto que otorgue ese derecho al Comité de Ética, y bajo amenaza de expulsar al PRI advirtiendo que el partido miembro será observado durante este período para determinar su permanencia o no en la IS.
13. La presidencia de la IS es OPORTUNISTA cuando pretende reclutar a partidos que están en el poder sin importar su desempeño institucional. Por ejemplo, pretende incorporar a Morena, partido que gobierna en México y que ha sido señalado por sus vínculos con cárteles de la droga y con el crimen organizado internacional.
Por estas y otras razones, el PRI anuncia:
1. Que se reserva el derecho de no participar, en tanto se mantenga la presidencia de Pedro Sánchez.
2. Iniciaremos procesos de denuncia penal y civil ante autoridades de México, Inglaterra, España, República Dominicana, Estados Unidos y organizaciones internacionales la ausencia de transparencia en el manejo de los recursos públicos y privados, así como la posible triangulación de recursos ilícitos que están siendo sembrados en la IS, provenientes de organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo y el tráfico de drogas.
3. Iniciaremos giras internacionales para convocar a ruedas de prensa en varios países del mundo para dar a conocer el autoritarismo, la intolerancia, corrupción e incompetencia que prevalece en la IS desde la llegada de Pedro Sánchez.
4. Enviaremos una carta oficial a todos los partidos miembros de la IS y a toda la comunidad internacional para informar de nuestra posición y hacer evidente la manera en la que la IS ha ido perdiendo su poder de influencia, su capacidad para intervenir y su liderazgo para fijar posturas sobre hechos trascendentales en el mundo.
5. Difundir un desplegado en espacios en prensa escrita, radio y TV con la realidad que hoy mantiene hundida a la IS como una organización irrelevante y minimizada por su dirigencia.
Decía el expresidente de la IS, François Mitterrand: "La tolerancia no es una falta de principios. Es la práctica de respetar los derechos y creencias de los demás".
El PRI, fiel a sus principios y estatutos, luchará por el respeto a esos derechos y a la libertad de alzar la voz de los demás, por su propia historia y por obligación moral.
Sofía Carvajal Isunza
Secretaria de Asuntos Internacionales
Partido Revolucionario Institucional