El PRI acusa a Sánchez de hacer una gestión "corrupta" en la Internacional Socialista, señalada por "lavado de dinero"

Pedro Sánchez, el 29 de noviembre durante su intervención ante la Internacional Socialista en Malta. PSOE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha acusado a Pedro Sánchez de convertir la Internacional Socialista en una organización "antidemocrática y corrupta".

El partido mexicano advierte de que mientras Sánchez siga al frente de la IS —es presidente de esta organización desde noviembre de 2022— se reserva el derecho de no participar en sus órganos.

Así lo sostiene el PRI en un comunicado fechado el 27 de noviembre, un día antes de la reunión de la IS en Malta.

La formación denuncia que con Sánchez la IS se ha vuelto "unilateral, opaca, evasiva, ineficiente, anticuada, burocrática, agresiva, antidemocrática y corrupta".

En la carta, firmada por Sofía Carvajal, la secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, también se dice que la IS está "señalada por actos de corrupción y lavado de dinero".

"Medios de comunicación y excolaboradoras de Pedro Sánchez han señalado que el gobierno de Venezuela, considerado una narcodictadura comunista y terrorista, utiliza a la IS para triangular recursos de dudosa procedencia en favor del PSOE".

El comunicado afirma que esos hechos "han sido señalados por el Gobierno de Estados Unidos y otros países".

El PRI se hace eco de las declaraciones de Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo.

En una de sus últimas entrevistas, aseguró haber oído decir a José Luis Ábalos y a Koldo García que el rescate de Plus Ultra, unos 10 millones de euros, iría destinado a financiar la Internacional Socialista.

El texto señala también que la presidencia de la IS "reprime y censura" la libertad de sus partidos miembro y que mantiene a la organización "secuestrada y silenciada".

Porque la "alta responsabilidad" de Sánchez como presidente del Gobierno de España "impide a la Internacional Socialista fijar posturas firmes" en conflictos internacionales.

El partido teme que Sánchez incorpore en la IS a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y en el que milita también Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México.

Según el PRI, "reclutar" a este partido es un ejercicio de "oportunismo", y máxime cuando "ha sido señalado por sus vínculos con cárteles de la droga y el crimen organizado internacional".

La formación anuncia que iniciará procesos de denuncia penal y civil en México, Inglaterra, España, República Dominicana, Estados Unidos y organizaciones internacionales por la presunta falta de transparencia.

El PRI prevé iniciar giras internacionales para exponer públicamente sus denuncias, así como enviar cartas a todos los partidos miembro.

"No seremos testigos ni cómplices de los atropellos al interior de la IS".