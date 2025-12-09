Pilar Alegría dice que fue "un error" reunirse con Salazar tras su cese: "Ese encuentro no se tenía que haber producido"

El Consejo de Ministros destituyó a Antonio Hernández, señalado como cómplice de Salazar, tras la posible implicación en los hechos denunciados.

Moncloa cesó a Salazar tras publicarse las denuncias y asegura que los canales de denuncia son seguros y anónimos.

La portavoz del Gobierno reconoce el dolor y la indignación en su partido por las denuncias de acoso sexual contra Salazar y subraya que la prioridad son las víctimas.

Pilar Alegría admite que fue un error reunirse con Paco Salazar tras su cese y afirma que ese encuentro no debió producirse.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha admitido este martes que la reunión que mantuvo en noviembre con Paco Salazar fue "un error" y que "ese encuentro no se tenía que haber producido".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, más de un mes después de conocerse que ambos se reunieron en un restaurante de Madrid.

En sus primeras explicaciones, la ministra portavoz enmarcó la cita en el plano "personal".

El exalto cargo de Moncloa fue cesado el pasado verano tras conocerse denuncias anónimas por acoso sexual.

Este martes, Alegría ha dicho que entiende el "dolor, indignación y traición" que siente su partido tras conocer el contenido de esas denuncias, reveladas por eldiario.es.

Pero que ese dolor, en cualquier caso, "no es comparable al de las víctimas", que son la prioridad ahora mismo y deben ser "acompañadas y respaldadas" mientras continúa la investigación.

"Entiendo la decepción, pero lo importante es estar al lado de las víctimas", ha dicho.

La portavoz ha explicado que Moncloa cesó "con rapidez y transparencia" a Salazar, aunque ha admitido que las decisiones las tomaron tras publicarse los hechos denunciados.

Entonces se contactó con toda la plantilla para asegurar que los canales de denuncia eran "seguros y anónimos".

Alegría ha señalado también que este fin de semana se ha actuado igual ante la "posible implicación" de otro trabajador, Antonio Hernández.

El Consejo de Ministros ha cesado este martes a Antonio Hernández, hasta ahora director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Las denunciantes de Salazar mencionaban que Hernández fue precisamente el "cómplice y encubridor" de las conductas de Salazar contra mujeres trabajadoras del PSOE.

Para Pedro Sánchez, ha continuado Alegría, "Ábalos, Cerdán y Salazar son profundas decepciones".