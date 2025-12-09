Ayuso dice confiar en la nueva fiscal general, "que se declara feminista", para ver "cómo actúa contra el acoso en Moncloa"

Ayuso subraya que la justicia ha respaldado a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones sobre la asistencia en residencias, negando cualquier discriminación.

La presidenta madrileña considera que la investigación judicial sobre la gestión en residencias durante la pandemia es una "operación de Estado" con fines políticos.

Ayuso espera que la nueva fiscal actúe en los casos de presunto acoso laboral y sexual en el entorno de la Moncloa, refiriéndose al denominado 'caso Salazar'.

Isabel Díaz Ayuso expresa su confianza en Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, destacando su perfil feminista y experiencia en violencia y acoso contra la mujer.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este martes que "confía" en la nueva fiscal general del Estado propuesta por el Gobierno, Teresa Peramato, a quien ha definido como "feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer".

Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dado su apoyo "para ver cómo actúa en casos de acoso a mujeres en Moncloa", en referencia al caso Salazar'.

Ayuso ha aludido así a las denuncias y testimonios de supuestos episodios de acoso laboral y sexual que habrían tenido lugar en el entorno de Presidencia del Gobierno.

En una declaración durante su visita al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, que participará en las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha mencionado que, en la actualidad política, no todo son "malas noticias".

"Pienso que no todo es negativo, hay una buena noticia, que la nueva fiscal general del Estado se declara feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer", ha señalado.

"Por tanto, en ella confiamos y todas las mujeres de España estamos expectantes para ver su trabajo y cómo va a actuar en estos casos de acoso a mujeres en La Moncloa", ha añadido.

Las palabras de la presidenta madrileña se enmarcan en una nueva jornada de intercambio de reproches entre el Gobierno de Pedro Sánchez y varios dirigentes autonómicos del PP, que reclaman explicaciones y medidas ante las denuncias que afectan al entorno del Palacio de la Moncloa.

'Caso residencias'

Ayuso ha respondido este martes, además, sobre las causas judiciales que investigan la asistencia en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Ha declarado que constituyen una "operación de Estado" que busca alimentar "el negocio de cuatro frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer vasito en unas listas electorales".

"Aquí solamente hay una operación política que lo que intenta es decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos, que los madrileños no saben lo que pasó en la pandemia", ha declarado.

Este martes, el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha citado a declarar como imputados a tres exaltes cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en una de las causas en las que se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia a usuarios de las residencias durante la primera ola de la pandemia.

Preguntada al respecto, Díaz Ayuso ha recordado que "la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones, dejando claro que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio".