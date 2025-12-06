Pedro Sánchez asume "en primera persona" el "error de velocidad" al tramitar el expediente a su exasesor Paco Salazar

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez asume personalmente la responsabilidad por el "error de velocidad" en la tramitación del expediente a su exasesor Paco Salazar. El presidente asegura que conoció las denuncias de acoso sexual contra Salazar a través de los medios de comunicación. Sánchez niega que existiera intención de encubrir los hechos y afirma que ya no tiene relación con Salazar, quien fue uno de sus colaboradores cercanos en La Moncloa.

En el Salón de Pasos Perdidos del Congreso había este sábado, día de la Constitución, un enorme elefante: Paco Salazar.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado, por primera vez, sobre las denuncias por acoso sexual a su excolaborador.

Lo ha hecho en los corrillos parlamentarios para asumir la “responsabilidad” del “error” de Salazar “en primera persona”.

Sánchez ha asegurado que conoció los casos de acoso “por los medios de comunicación” y ha rechazado que “haya voluntad de encubrir”.

Incluso ha afirmado que ya no tiene relación con Salazar, que fue una de sus manos derechas en La Moncloa.

