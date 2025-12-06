Armengol aboga por reformar la Constitución para "adecuarla a la realidad territorial", ante la presión de los socios de Sánchez

Armengol también abogó por luchar contra la desigualdad, la desinformación, la violencia machista y el auge de la extrema derecha durante su discurso institucional.

Junts ha roto con el Gobierno y bloqueado varias iniciativas clave, lo que ha generado tensión y complicaciones para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La propuesta de Armengol coincide con las aspiraciones de socios del Gobierno como Junts, ERC, PNV y Bildu, y retoma ideas defendidas previamente por José Luis Rodríguez Zapatero.

Francina Armengol propone reformar la Constitución para adaptarla a la realidad territorial de España y responder a demandas como el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abogado este sábado por reformar la Constitución para "adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país" y "hacer de ella un texto del siglo XXI".

Porque, ha argumentado durante su discurso institucional con motivo del 47 aniversario de la Constitución, "las leyes son nuestras, de la ciudadanía; emanan de la voluntad popular y sus necesidades; se ajustan, se transforman según avanza la sociedad a la que representan".

Armengol ha asumido así la agenda gubernamental y ha propuesto este cambio en la Carta Magna que permitiría encajar una de las exigencias de Junts: el "reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña".

Una propuesta que ha defendido en distintas ocasiones el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido el interlocutor del Gobierno ante Carles Puigdemont en las negociaciones de Suiza: "Hay que ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña".

Durante una entrevista con La Vanguardia, antes de la ruptura de las negociaciones con Junts, Zapatero auguraba que "el hilo conductor" de las negociaciones era avanzar hacia este reconocimiento.

"A lo largo de este año, especialmente en la segunda parte del 2025, se verán concreciones. Pero es una tarea que va más allá, deberemos afrontarla también en el 2026, en el 2027. Es una tarea que puede llegar a la próxima legislatura", indicó Zapatero en el rotativo barcelonés.

Se trata también de una aspiración de otros socios del Gobierno de Pedro Sánchez, desde ERC al PNV y Bildu.

Al respecto, Armengol ha recordado en su discurso el acuerdo alcanzado el año pasado entre PP y PSOE para abordar la primera reforma de la Constitución, que permitió sustituir en el artículo 49 la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por "personas con discapacidad".

"Eso puede seguir sucediendo", ha dicho sobre la posibilidad de sacar adelante nuevas reformas del texto de 1978, "en nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades".

La propuesta de Armengol llega en un momento crítico para el Gobierno.

Junts ha roto con el Gobierno y lleva varias semanas bloqueando las propuestas del Gobierno: acaba de tumbar el techo de gasto, paso previo para tramitar el proyecto de Presupuestos, y ha presentado enmiendas a la totalidad de varios proyectos de Ley del Consejo de Ministros.

Esta misma semana, el presidente Pedro Sánchez trataba de restablecer los puentes en dos entrevistas concedidas a medios catalanes, en las que admitió los "incumplimientos" del Gobierno y se comprometió a sacar adelante "los compromisos" adquiridos con Junts.

Durante su discurso institucional, Armengol ha pedido este sábado "luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas", en línea con la agenda del Gobierno.

Sobre el auge de la extrema derecha, Armengol ha advertido sobre "la apuesta totalitaria que despierta fantasmas que creíamos superados".

La presidenta del Congreso también ha pedido "erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones".

Una afirmación que llega tras las denuncias por acoso sexual contra uno de los principales colaboradores del presidente del Gobierno en la Moncloa: Paco Salazar.

Esta polémica ha deparado una de las semanas más complicadas para el PSOE, debido a las acusaciones de ocultamiento del caso y el estallido de otro escándalo que afecta al ya exsecretario general del PSOE Torremolinos.

Armengol ha asegurado que las mujeres sufren hoy el riesgo de "morir asesinada o sufrir discriminación".