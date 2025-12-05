Adriana Lastra resurge en la política nacional abanderando la petición de que el PSOE denuncie a Salazar en la Fiscalía

La vuelta de Lastra a la política nacional ocurre tras tres años de silencio, durante los cuales se consolidó en la Federación Socialista Asturiana.

El protocolo interno del PSOE establece hasta seis meses para instruir y resolver casos de acoso, pero el sector feminista del partido exige actuar de inmediato.

La propuesta de Lastra ha contado con el apoyo de otras federaciones del PSOE, que critican la gestión del caso Salazar por parte de Ferraz.

Adriana Lastra lidera la petición de que el PSOE denuncie a Paco Salazar ante la Fiscalía por denuncias de acoso sexual.

Cuando estalló el escándalo por las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, fue Adriana Lastra la primera dirigente que salió a pedir, en nombre de la Federación Socialista Asturiana, que no se le designara secretario de Organización adjunto.

Lo hizo a las puertas de Ferraz, donde iba a celebrarse el Comité Federal del PSOE en el que tocaba dar a conocer los nuevos nombramientos de la Ejecutiva.

Su actitud contrastó con la de Pilar Alegría, líder del PSOE de Aragón, que llegó a defender a Salazar.

Al final, se improvisó una Ejecutiva de urgencia en la que el por entonces secretario de Acción Electoral dimitió de todos sus cargos y renunció al cargo en la Secretaría de Organización.

Ahora, cinco meses después y ante la inacción del PSOE con las denuncias de las mujeres acosadas, Adriana Lastra ha vuelto a resucitar en la política nacional liderando la petición de llevar a Salazar ante la Fiscalía.

Ya en la reunión telemática de este miércoles por la noche, la representante de Igualdad de los socialistas asturianos, Natalia González, pidió que se llevara el caso a la Fiscalía porque se aprecia un posible delito de violencia de género.

La propuesta fue vista con buenos ojos por parte de otras federaciones, que también fueron muy críticas con la gestión que está haciendo Ferraz del caso Salazar.

"Lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", dijo Lastra este jueves.

Sólo unos minutos antes, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva, Pilar Bernabé, pedía tiempo y, de momento, rechazaba acudir a la Fiscalía, aunque no cerraba esa puerta en un futuro.

En Ferraz aseguran que, de momento, están dentro de los plazos establecidos para una instrucción de acoso sexual y piden paciencia.

El protocolo frente al acoso sexual del PSOE asegura que "el plazo para dar respuesta al análisis de las actuaciones será como máximo de tres meses, pudiéndose prorrogar por otros tres meses en casos de extraordinaria complejidad o circunstancias justificadas".

Las normas indican que una persona designada por el partido debe "contactar a las partes afectadas por separado para recabar su versión de los hechos". Eso no se ha producido aún.

En la reunión telemática del miércoles, Pilar Bernabé aseguró que "lo normal son tres meses de instrucción y tres para resolver".

Así que al partido le quedaría un mes para que el Comité Anti-acoso emita un dictamen que será elevado a la Secretaría de Organización para que actúe.

Esos plazos chocan con el criterio del sector feminista del partido, que pide actuar ya.

Tres años de 'silencio'

"Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público", aseguraba Lastra.

La vuelta de Lastra a la política nacional llega tras tres años de silencio.

Durante este tiempo, ha abandonado el Congreso, tras dimitir de la vicesecretaría general del PSOE, y se ha ido a Asturias, donde ha ascendido a número dos del organigrama interno de su federación y ha asumido la Delegación de Gobierno.

Su dimisión, embarazada, fue interpretada como un portazo tras una pérdida de confianza por parte de Sánchez y dentro de una guerra interna contra Santos Cerdán.

"Me hizo la vida imposible", admitía hace unos meses, tras el informe de la UCO y la dimisión del secretario de Organización del PSOE que sustituyó a José Luis Ábalos.

Del sanchismo primigenio (Ábalos, Cerdán o Salazar), Lastra es la única que no se ha visto salpicada por ningún escándalo,

Lo que quizás le anima a volver a la primera fila.