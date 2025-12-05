Extremadura, día 1 de campaña: Sánchez ignora la corrupción y Feijóo acusa al PSOE de ser "un peligro para las mujeres"

Ambos partidos centran su discurso en el modelo de sociedad y la gestión de los servicios públicos, con especial atención al debate sobre la privatización de la sanidad.

El PP parte como favorito en las encuestas para las elecciones anticipadas del 21 de diciembre en Extremadura, mientras el PSOE podría perder hasta nueve escaños.

Alberto Núñez Feijóo acusa al PSOE de ser "un peligro para las mujeres" tras el caso Salazar, criticando la gestión socialista de las denuncias por acoso sexual.

Pedro Sánchez inicia la campaña en Plasencia destacando los recortes en educación y sanidad del Gobierno de María Guardiola, evitando pronunciarse sobre los casos de corrupción en el PSOE.

La campaña electoral extremeña ya está en marcha: mientras el presidente Sánchez ensalza las políticas de su Gobierno, sin pronunciarse sobre los escándalos de corrupción del PSOE, Feijóo ha situado el 21-D como "el principio del fin del sanchismo".​

Pedro Sánchez inauguró la contienda electoral en Plasencia (Cáceres) con un discurso centrado en los "recortes" presupuestarios de María Guardiola en educación y sanidad.

Fue un acto en el que volvió a obviar que su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por la Justicia por presuntamente crear un puesto de trabajo para el propio hermano de Sánchez. El presidente no hizo ninguna mención al respecto.

Su visita a Plasencia tampoco trajo ninguna explicación sobre el fallo en el canal de denuncias por acoso dentro del PSOE que ha desembocado en el caso Salazar,

Precisamente el líder del PP, en un acto en Don Benito (Badajoz), arrancó su ofensiva contra los socialistas con ese asunto.

Para Feijóo, lo ocurrido en el PSOE con Paco Salazar, exsecretario de la Presidencia acusado de acoso sexual por varias compañeras en Moncloa y Ferraz, pone de manifiesto cómo "se ha desmoronado toda la política feminista del Gobierno".

"El PSOE es un partido peligroso para las mujeres".

Las acusaciones del líder popular se centraron en lo que él denominó la "hipocresía feminista" de los socialistas.

Feijóo criticó que Salazar permaneciera seis años en el Palacio de la Moncloa sin ser apartado de sus responsabilidades a pesar de las denuncias internas, y que el PSOE haya intentado "dar carpetazo" a los testimonios.

Mientras, tanto Sánchez como Gallardo dirigen su mensaje contra las "privatizaciones" de la Junta de Guardiola.

"El próximo 21-D lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos: Son pacientes, no clientes, son estudiantes, no clientes. Por eso hay que apostar por el PSOE", reivindicó Sánchez.

El presidente se refirió también a las grabaciones publicadas sobre el hospital de Torrejón (Madrid), según las cuales la empresa gestora ordena rechazar pacientes para ganar más dinero.

"El negocio de la sanidad privada nos lo han dicho alto y claro, está en las listas de espera de la sanidad pública".

"No os confiéis"

A dos semanas del 21-D, hasta el CIS de José Félix Tezanos sitúa al PSOE en una caída de hasta nueve escaños respecto a 2023. El 21-D, Gallardo pasaría de los 28 actuales a una horquilla de 19-22 diputados.

El PP de María Guardiola partiría como favorito con una horquilla de 25-29 escaños. Cifras muy similares a las de 2023, cuando obtuvo 28.

Pese a ese escenario, Feijóo pidió a los suyos "no confiarse": "Pelead por cada voto. No deis ninguno por ganado, ni ninguno por perdido".

Porque las elecciones en Extremadura son "importantes" para toda España: "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y el "inicio del fin de la decadencia política" que está viviendo el país.

"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles".