Pilar Bernabé en un acto feminista del PSOE

Pilar Bernabé en un acto feminista del PSOE Europa Press

Política

El PSOE admite un fallo en el canal de denuncias por acoso pero no llevará a Salazar al fiscal como piden las federaciones

Pilar Bernabé pide "perdón" tras la reunión de anoche, asegura que ir a la Fiscalía "no le compete a ella" y pide paciencia hasta que la "comisión resuelva".

Más información: Revuelta de las federaciones del PSOE contra Ferraz por 'tapar' a Paco Salazar: la reunión fue tan "desastrosa" que se abortó

Publicada
Actualizada

Las claves
nuevo Generado con IA

El PSOE ha admitido un fallo en su canal anónimo de denuncias de acoso, lo que habría provocado el borrado de testimonios de mujeres.

El partido no llevará por ahora a Paco Salazar ante la Fiscalía, pese a la petición de federaciones como la asturiana, que ven indicios de violencia de género.

Los testimonios filtrados describen comportamientos hipersexualizados y gestos obscenos por parte de Salazar hacia subordinadas.

La dirección del PSOE ha pedido disculpas a las denunciantes y propone un plan de prevención y formación para evitar casos similares en el futuro.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha admitido "un fallo" en el canal anónimo que el PSOE creó para denuncias sobre acoso sexual y que justificaría que los testimonios de las mujeres se hubiesen borrado.

La número cuatro del PSOE también ha rechazado llevar de momento al exsecretario de Acción Electoral Paco Salazar ante la Fiscalía tal y como piden algunas federaciones como Asturias que aprecian en las denuncias y testimonios de sus víctimas un claro caso de violencia de género.

Bernabé ha asegurado que "no es una cuestión que le competa a ella" y que van a "esperar" a que "sea la comisión la que resuelva y haga un informe fundado con toda la información".

En las denuncias registradas en el canal del PSOE, y que se han filtrado a ElDiario.es, pueden leerse testimonios de mujeres que recibieron reprimendas cuando le pusieron límites a Salazar, quien en todo momento utilizaba un lenguaje "hipersexualizado" con gestos obscenos como simular felaciones, pedir que le enseñaran el escote o subirse la bragueta delante de sus subordinadas.

Bernabé ha asegurado que ella "desconoce la información" porque las denuncias se han puesto "en un canal anónimo privado" aunque ha admitido que lo que conoce es "a través de los medios de comunicación".

"La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo", ha asegurado.

En la reunión telemática de este miércoles por la noche, la representante de igualdad de la federación asturiana, Natalia González, pidió que se lleve el caso a la Fiscalía porque se aprecia un caso que va más allá del acoso sexual y que podría ser constitutivo de violencia de género.

Paco Salazar, en una imagen de archivo.

La propuesta ha sido aceptada por otras federaciones, como es el caso de Galicia, que también fueron muy críticas con la gestión que se está haciendo por parte de Ferraz del caso Salazar.

La vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana, Adriana Lastra, ha reiterado este miércoles su posición.

Nosotros hemos sido muy muy claros y contundentes desde el primer momento y lo dijimos en el comité federal de Julio y también en la reunión que se celebró ayer”, ha afirmado al reiterar que, ante las puertas de Ferraz, fue la primera en pedir que Salazar no tomase posesión como secretario de organización adjunto.

“Lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de la fiscalía”, ha rematado

Bernabé ha aprovechado una comparecencia ante los medios este jueves para pedir "perdón" y "disculpas" a las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.

Aunque ha vuelto a justificar todo en un "fallo" en el canal anónimo de denuncias, al que se ha puesto solución.

Bernabé ha señalado que, una vez detectado, se le ha puesto “solución al problema” porque el PSOE se ha "tomado siempre muy en serio" su protocolo contra el acoso y que han sido "inflexibles".

Durante la reunión de este miércoles, Bernabé pidió a sus compañeras que mantuvieran no sólo la calma, también que no hicieran mucho ruido y que les iría informando de la evolución de esta situación en una cita presencial. Esta reunión no está aún agendada.

La número cuatro del partido pidió "confianza" en la gestión del caso y sólo propuso como novedad un plan de prevención que incluirá formación para cargos y evitar así el acoso sexual, ya que destacó la dificultad de actuar en estos momentos contra Salazar al no ser militante socialista.

La indignación entre las federaciones se evidenció en los turnos que Ferraz repartió. En mayor o menor medida, todos mostraron su enfado, asegurando que la sensación que se traslada es la de no actuar con contundencia.

Alguna dirigente también recordaba que las víctimas han confiado antes en un medio de comunicación para exponer de forma anónima su testimonio antes que en los mecanismos del partido.

Cuando ya se aproximaba la hora de reunión, Bernabé decidió cortar los turnos de palabra, pese a que había varios pedidos, y se emplazó a todas a una reunión presencial que todavía no tiene fecha.

"Ha sido un desastre", afirmaban desde una federación sanchista, indignados por el corte abrupto de la reunión




