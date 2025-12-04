El PSOE admite un fallo en el canal de denuncias por acoso pero no llevará a Salazar al fiscal como piden las federaciones

La dirección del PSOE ha pedido disculpas a las denunciantes y propone un plan de prevención y formación para evitar casos similares en el futuro.

El partido no llevará por ahora a Paco Salazar ante la Fiscalía, pese a la petición de federaciones como la asturiana, que ven indicios de violencia de género.

El PSOE ha admitido un fallo en su canal anónimo de denuncias de acoso, lo que habría provocado el borrado de testimonios de mujeres.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha admitido "un fallo" en el canal anónimo que el PSOE creó para denuncias sobre acoso sexual y que justificaría que los testimonios de las mujeres se hubiesen borrado.

La número cuatro del PSOE también ha rechazado llevar de momento al exsecretario de Acción Electoral Paco Salazar ante la Fiscalía tal y como piden algunas federaciones como Asturias que aprecian en las denuncias y testimonios de sus víctimas un claro caso de violencia de género.

Bernabé ha asegurado que "no es una cuestión que le competa a ella" y que van a "esperar" a que "sea la comisión la que resuelva y haga un informe fundado con toda la información".

En las denuncias registradas en el canal del PSOE, y que se han filtrado a ElDiario.es, pueden leerse testimonios de mujeres que recibieron reprimendas cuando le pusieron límites a Salazar, quien en todo momento utilizaba un lenguaje "hipersexualizado" con gestos obscenos como simular felaciones, pedir que le enseñaran el escote o subirse la bragueta delante de sus subordinadas.

Bernabé ha asegurado que ella "desconoce la información" porque las denuncias se han puesto "en un canal anónimo privado" aunque ha admitido que lo que conoce es "a través de los medios de comunicación".

"La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo", ha asegurado.

En la reunión telemática de este miércoles por la noche, la representante de igualdad de la federación asturiana, Natalia González, pidió que se lleve el caso a la Fiscalía porque se aprecia un caso que va más allá del acoso sexual y que podría ser constitutivo de violencia de género.

La propuesta ha sido aceptada por otras federaciones, como es el caso de Galicia, que también fueron muy críticas con la gestión que se está haciendo por parte de Ferraz del caso Salazar.

La vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana, Adriana Lastra, ha reiterado este miércoles su posición.

“Nosotros hemos sido muy muy claros y contundentes desde el primer momento y lo dijimos en el comité federal de Julio y también en la reunión que se celebró ayer”, ha afirmado al reiterar que, ante las puertas de Ferraz, fue la primera en pedir que Salazar no tomase posesión como secretario de organización adjunto.

“Lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de la fiscalía”, ha rematado

Bernabé ha aprovechado una comparecencia ante los medios este jueves para pedir "perdón" y "disculpas" a las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.