Los 4 "grandes desconocidos a nivel personal" de Sánchez a los que sí conoce la UCO: Ábalos, Cerdán, Koldo y Salazar

Paco Salazar, estratega de Sánchez en el sur, fue expedientado por el PSOE tras denuncias de acoso sexual y está bajo investigación de la UCO por presuntamente cobrar sin trabajar.

Santos Cerdán y Koldo García también estuvieron muy cercanos a Sánchez y su ascenso en el PSOE, pero se han visto envueltos en investigaciones y controversias vinculadas a corrupción y comisiones.

Ábalos fue uno de los apoyos más leales de Sánchez, acompañándole en momentos críticos y desempeñando papeles destacados en el partido y el Gobierno, hasta que las relaciones se enfriaron por motivos personales y escándalos.

Pedro Sánchez ha intentado distanciarse públicamente de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar, aunque todos ellos fueron figuras clave y de máxima confianza en su entorno político.

"Desde el punto de vista personal, Ábalos era un gran desconocido para mí", aseguraba Pedro Sánchez en una entrevista en TVE, este martes. No es la primera vez que marca distancias con quienes le acompañaron en el Peugeot durante las primarias de 2017.

Ya durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, el presidente del Gobierno definió como "anecdótica" la relación que tuvo con Koldo García.

Sin embargo, ni la hemeroteca ni los testimonios de los protagonistas respaldan la versión de Sánchez.

José Luis Ábalos y Koldo García, hoy en la cárcel; Santos Cerdán, que salió de Soto del Real hace dos semanas; y Paco Salazar, expedientado en el partido por presunto acoso sexual y pendiente de una investigación de la UCO por cobrar sin ir a trabajar, no pasaban por allí.

Los cuatro eran personas de la máxima confianza de Sánchez.

Ábalos: "He echado de menos tu amistad"

Con el exministro José Luis Ábalos, Sánchez mantuvo su relación más estrecha. Incluso, en 2021, llegó a tener conocimiento de sus infidelidades, pero durante años la fidelidad fue total entre ambos.

Ábalos fue de los pocos diputados que continuaron siendo leales al líder tras su defenestración en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

Unos meses más tarde, cuando Sánchez volvió a la carretera para recuperar la Secretaría general, el político valenciano se convirtió en una pieza fundamental frente a todo el aparato del PSOE.

En su tierra, Ábalos lideraba una corriente interna muy poderosa que le permitió a Sánchez obtener en esta provincia uno de los porcentajes más altos de apoyo en aquellas primarias frente a Susana Díaz.

También él fue quien más acompañó a Sánchez en el Peugeot mientras recorría las sedes del PSOE por distintas provincias. Sus dotes parlamentarias lo convertían en un telonero perfecto y en un consejero habitual en cuestiones de oratoria.

En aquella campaña, la veterana Cristina Narbona dirigía la estrategia y Adriana Lastra ejercía como coordinadora. Ambas desde Madrid.

Pero una de las bases operativas principales estaba en Valencia. "La cama de la casa de mi padre está caliente de las veces que se ha quedado Sánchez a dormir", afirmó este lunes su hijo, Víctor Ábalos, en una entrevista con El Mundo.

Es un farsante.



Celebraban justos los cumpleaños, viajes en familia, le nombró su mano derecha en el partido y en el gobierno. Luego le aforó metiéndole en listas en 2023. https://t.co/Bp5Yv4QWaH — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) December 2, 2025

La cercanía entre ambos, de hecho, se aprecia en la noche de las primarias: Ábalos apareció a la izquierda de Sánchez, y sólo cedió brevemente su posición cuando Begoña Gómez quiso acompañar a su marido junto al atril.

Una vez en Ferraz, Sánchez lo nombró número tres y lo ascendió a secretario de Organización.

La fama de mujeriego de Ábalos —que iba por su tercer matrimonio— era conocida dentro del PSOE, así como su gusto por la buena mesa y los viajes a Latinoamérica, su gran pasión.

Ya en el Gobierno, Sánchez le entregó la cartera con mayor presupuesto, la de Transportes.

También se convirtió en uno de sus apoyos más leales. Víctor Ábalos asegura ahora que durante aquellos años Sánchez le llamaba "unas 300 veces al día". Otras fuentes confirman que estaban en contacto permanente.

Sánchez le pedía consejo político casi a diario.

"Durante una reunión de una hora que tuve con el entonces ministro, le llamó como dos veces", relata una persona, sorprendida por la insistencia de Sánchez en una tarde "tranquila".

Ábalos también formaba parte de la Ejecutiva del PSOE y acudía a los maitines en La Moncloa. Pero en 2021, solo tres años después de llegar al poder, todo empezó a torcerse.

Su entonces esposa, Carolina Perles, trasladó a la directora de comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz, y a la vicesecretaria general, Adriana Lastra, las relaciones de su marido con prostitutas.

Ambas informaron a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien a su vez se lo comunicó a Sánchez, tal y como confirmó la ahora presidenta del Consejo de Estado este lunes, en una entrevista en la Ser.

Según Perles, el jefe de Gabinete Iván Redondo llegó a advertir a Ábalos de que sus encuentros con prostitutas "habían trascendido" en el Gobierno.

Sánchez lo cesó sin aclararle los motivos, aunque le otorgó la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, para evitar que quedara como un diputado raso.

Y en 2023, pese a que varios medios habían revelado detalles sobre su vida privada, Ábalos volvió a ir en la lista del PSOE por Valencia.

El propio Sánchez llegó a lamentar la distancia que se había creado entre ambos.

Según unos Whatsapps publicados por El Mundo, el presidente del Gobierno admitía en 2023 que echaba en falta su amistad: "He echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad".

Sánchez acaba de decir que Ábalos era un desconocido para él.



Aquí el desconocido. 👇🏻 pic.twitter.com/uMxW9sa3in — Miguel Tellado (@Mtelladof) December 2, 2025

Koldo: "El gigante de corazón comprometido"

Koldo García fue portero de un local de alterne de Pamplona antes que chófer en las primarias y recadero del PSOE de Sánchez. Ése que siempre acompañaba al ministro Ábalos llama la atención por su imponente forma física y sus aficiones.

Hace más de una década que Pedro Sánchez se fijó en el navarro. "El último aizkolari socialista: un titán contra los desahucios", publicó Sánchez en Facebook en 2014, acompañado de una fotografía de Koldo cortando troncos en el Día de la Rosa del PSN, junto a María Chivite.

"Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia navarra… un guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido", escribía entonces Sánchez.

Durante las primarias de 2017, Koldo desempeñó múltiples tareas.

Santos Cerdán lo introdujo en el seno del partido. Hasta ese momento, sólo había sido un simpatizante que solía dejarse ver en la fiesta de la rosa. Luego, comenzó a ejercer de hombre para todo en la candidatura de Sánchez: chófer, escolta o guardián de los avales...

En su libro Manual de Resistencia, Sánchez le dedica un pasaje:

"Koldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Una vecina le ofreció su baño para ducharse porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento", narra sobre los días previos al 4 de mayo, cuando entregaron los 53.692 avales.

Una vez en Ferraz, Koldo empezó a trabajar para José Luis Ábalos por recomendación de Cerdán. Incluso, acompañó al ministro a Barajas durante el Delcygate tras una llamada de Sánchez al propio Ábalos.

Pero los encargos no terminaron ahí.

Según desveló EL ESPAÑOL, ejerció de chófer de Sánchez para su reunión clandestina con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en un caserío, en la que se negociaron los apoyos a la moción de censura de 2018.

Sin embargo, ahora Sánchez califica todo este trato como "anecdótico".

Cerdán: "Una persona honesta"

La relación estrecha entre Sánchez y Santos Cerdán comenzó hace ocho años. Tras vencer en las primarias de 2017, Cerdán es uno de los que aparecen a la derecha del (de nuevo) líder del PSOE.

De ser un desconocido diputado navarro y exconcejal en Milagro, su pueblo natal, pasó a adjunto a la Secretaría de Organización con Ábalos y, más tarde, a sucederle en el cargo.

Cerdán es amante de la buena gastronomía, aunque en una ocasión tuvo que privarse ante Sánchez. En un desayuno pidió "lo mismo que el presidente", sin saber que es extremadamente frugal en la primera comida del día.

La anécdota se extendió por el partido y ejemplifica el "peloteo" que, según algunos críticos, favoreció su ascenso fulgurante.

Poco después de la llegada al Gobierno de Sánchez, Cerdán se muda y celebra una fiesta de inauguración en su ático de la calle Hilarión Eslava, en el barrio de Moncloa, cerca de la sede central del PSOE.

Según los presentes, la cena constó de varias tortillas y comida casera preparada por su mujer, Paqui Muñoz, mientras Cerdán presumía que era un "alquiler con opción a compra".

Los rumores sobre cómo podía afrontar el coste de un ático de 120 metros recién amueblado, en una de las zonas más caras y a escasos metros de Ferraz, no tardaron en extenderse.

También crecieron las sospechas sobre su "tren de vida demasiado alto", según apuntaban en el partido, teniendo en cuenta que su mujer era ama de casa con una pequeña pensión de invalidez, y que su salario como diputado (3.142 euros al mes, más 2.000 de dietas) era el único sustento familiar.

Aun así, empezó a frecuentar buenos restaurantes, el Hipódromo de Madrid, un sastre de lujo como The Bundclub —con tarifas desde 449 euros— y a realizar reformas en su casa de Milagro.

Cerdán se convirtió no solo en secretario de Organización, sino en el principal negociador con los líderes de Junts, Carles Puigdemont y Jordi Turull, durante la última investidura de Pedro Sánchez.

Se encargaba de reportar cada movimiento al presidente mientras se consolidaba como el arquitecto de la investidura y José Luis Rodríguez Zapatero le rebautizaba como "Súper Santos Cerdán".

Fue el navarro quien, por consejo de Sánchez, mostró a Turull un mapa de círculos interconectados para explicar qué era negociable y qué no. Según esa lógica, la amnistía era posible; el referéndum, no.

Tras varios días en Bruselas negociando cada coma, firmó el acuerdo de investidura con Jordi Turull.

La confianza con Santos Cerdán se mantuvo hasta que las grabaciones de Koldo García mostraron que el secretario de Organización repartía comisiones. Los rumores sobre el número tres del PSOE circulaban desde hacía meses.

En diciembre de 2024, pese a las informaciones que apuntaban a que sería el siguiente en caer —y a que en el partido admitían que "a Koldo lo trajo Santos de Navarra"—, Sánchez decidió mantenerlo como número tres.

Cuando la oposición le cercaba, y le preguntaba si ponía la mano en el fuego por su secretario de organización, Sánchez llegó a acusar en el Congreso de los Diputados a Alberto Núñez Feijóo de "difamar a personas honestas".

Incluso organizó una cena de desagravio en Moncloa para Cerdán y su mujer, Paqui Muñoz, cuando los periodistas empezaron a indagar sobre el ático que poseía en Chamberí .

Todo mientras ella, según Antxón Alonso, se gastaba el dinero en El Corte Inglés, donde la conocían "todas las dependientes".

"Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en la democracia", tuiteó Sánchez en mayo, cuando ya se sabía que la UCO estaba elaborando un informe sobre él.

Unas semanas más tarde, Sánchez comparecía cariacontecido en Ferraz asegurando que "nunca debimos confiar" en Cerdán pese a que los rumores eran incesantes desde hace meses.

Salazar: El casi recambio de Santos

Si Ábalos era su hombre en Valencia, Paco Salazar era —junto con el hoy vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis— su hombre en el sur, en territorio comanche ya que era el bastión de su rival: Susana Díaz.

No en vano, cuando Sánchez decide oficializar su candidatura a las primarias lo hace en Dos Hermanas. Tierra del "padre político" de Salazar, el alcalde Francisco Toscano... quien, según investiga la UCO, podría haber creado un puesto a su medida, de 2.000 euros mensuales, que cobraría sin ir a trabajar.

En la noche de las primarias, Salazar sale en segunda fila. Sólo por detrás de la que iba a ser vicesecretaria general: Adriana Lastra, y al lado de Santos Cerdán.

Tras la victoria de Sánchez, rápidamente asciende a la secretaría de Acción Electoral del PSOE, convirtiéndose en uno de sus estrategas.

Entre 2020 y 2021 ejerce como director adjunto de la presidencia del Gobierno, tras un breve paso por el Hipódromo vuelve a la Moncloa para ser secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Según los testimonios de las dos denunciantes por acoso sexual, y que publica Eldiario.es, es durante esta época cuando en el complejo se extiende el rumor que a Salazar "le gustan las niñas".

Según consta en las denuncias presentadas ante el PSOE, hace gestos obscenos, simula felaciones o se sube la bragueta delante de sus subordinadas a las que no duda en humillar si le ponen límites.

En julio de 2025 tiene que dimitir de la Ejecutiva del PSOE, cuando le iban a aupar a secretario de Organización adjunto, tras filtrarse que varias extrabajadoras le señalan por acoso sexual.

Salazar, el fontanero para todo, iba a ser el secretario de organización en la sombra, tras la caída de Santos Cerdán. Sólo estas filtraciones lo impidieron.

Unos meses más tarde, y pese a que según admiten en el PSOE entre julio y agosto se presentaron dos denuncias, la ministra Pilar Alegría almuerza con él.

La misma que este martes tildaba de "vomitivas" las expresiones que usaba Salazar, según consta en las denuncias, pero que Alegría obvió hace un mes cuando estaba en un restaurante céntrico de Madrid almorzando.

Según admiten en el entorno de la ministra, durante ese encuentro, no trataron el tema del acoso sexual por el que había tenido que dejar todos sus cargos sólo unos meses antes.