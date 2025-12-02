Paco Salazar, denunciado por acoso sexual, solo se dio de baja del PSOE al ser investigado por la UCO por cobrar sin trabajar

Pese a las investigaciones y el expediente abierto, Salazar ha mantenido contacto reciente con figuras del Gobierno, como la ministra Pilar Alegría, quien justificó el encuentro por motivos personales.

Varias mujeres han denunciado a Salazar por acoso sexual durante su etapa en Moncloa, describiendo comportamientos humillantes y lenguaje hipersexualizado.

Salazar está acusado de malversación, tráfico de influencias y prevaricación por cobrar presuntamente 2.000 euros mensuales como técnico municipal en Dos Hermanas entre 2012 y 2017.

Paco Salazar, exfontanero de Pedro Sánchez, renunció a su militancia en el PSOE solo tras ser investigado por la UCO por cobrar un sueldo público sin trabajar.

El exfontanero de Pedro Sánchez, Paco Salazar, que este verano dimitió de la Ejecutiva del PSOE y fue apartado de su cargo en Moncloa tras conocerse que varias mujeres le señalaban por acoso sexual, no renunció a su militancia hasta esta pasada semana. Así lo admiten en el partido.

El cese como afiliado se produjo el jueves, sólo unas horas después de un registro de la UCO al Ayuntamiento de Dos Hermanas, ante la denuncia de que podía haber cobrado un sueldo de 2.000 euros al mes sin ir a trabajar.

Los agentes quieren saber si Salazar percibió un salario como empleado público en calidad de técnico municipal entre 2012 y 2017 mientras su padre era alcalde de la localidad.

El delito al que se enfrenta es de malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación. La denuncia que dio lugar a la investigación la presentó Vox,

La renuncia a su carnet del partido se produce casi cinco meses después de su dimisión como miembro de la Ejecutiva tras desvelar Eldiario.es varias acusaciones anónimas por su comportamiento con las subordinadas de Moncloa.

Varias mujeres publicaron esas denuncias la misma mañana en la que iba a celebrarse el Comité Federal que iba a aupar a Salazar como miembro de la Secretaría de Organización tras el estallido del caso Cerdán que obligó a remodelar la dirección.

Abierto el escándalo, Ferraz prometió una investigación interna y habilitó un canal de denuncias. Durante los meses de julio y agosto, se recibieron al menos dos testimonios de mujeres que, según desveló Eldiario.es, se borraron.

A lo largo de este lunes, se rehabilitó el acceso y las denunciantes pudieron volver a acceder a su escrito.

Las mujeres le acusan de provocar incomodidad con un lenguaje "hipersexualizado" y humillaciones cuando le ponían límites.

"Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)" o "fingía felaciones" delante de sus subordinadas se puede leer en los textos que se analizarán en la Comisión de Acoso Sexual del PSOE.

En Ferraz aseguran que, pese a la baja de militancia, "el proceso sigue en marcha" y que la comisión redactará su informe final que remitirá a la Secretaría de Organización y a las partes.

Mediante un comunicado, lanzado a primera hora de la tarde de este lunes, el PSOE prometía que la fase de investigación, consistente en recabar toda la información, concluirá "en las próximas semanas".

A partir de ahí, comenzará una nueva fase en la que se hará "una nueva interacción con las denunciantes y el denunciado".

Pese a la investigación por acoso y el expediente abierto, durante las últimas semanas, Salazar se ha vuelto a acercar al núcleo duro del Gobierno.

Llegó incluso a mantener un almuerzo con la ministra Portavoz y líder del PSOE Aragonés, Pilar Alegría, como quedó acreditado en unas fotografías que publicó Artículo 14.

La ministra le restó importancia al encuentro, justificándolo por la amistad que le unía con el sevillano. Algo en lo que coincidió con Ferraz y Moncloa, que siempre lo enmarcaron como un "encuentro personal" de Alegría.