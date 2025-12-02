Feijóo: "Salazar es un guarro si son ciertas las denuncias, y un guarro no puede ser el asesor de cabecera del presidente"

Feijóo ha aprovechado el escándalo para cuestionar la credibilidad de Sánchez y acusar al Gobierno de estar rodeado de corrupción, relacionando el caso con el de Ábalos.

El PSOE inicialmente intentó cerrar el caso con la baja de militancia de Salazar, pero tras nuevas revelaciones ha reabierto la investigación interna sobre los hechos.

Las denuncias contra Salazar, reveladas por eldiario.es, incluyen acusaciones de lenguaje hipersexualizado, humillaciones y comportamientos inapropiados hacia sus subordinadas.

Feijóo ha criticado duramente a Pedro Sánchez por el caso de Paco Salazar, asesor presidencial denunciado por acoso sexual continuado en Moncloa y Ferraz.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado este martes contra Pedro Sánchez por el caso del asesor presidencial Paco Salazar, denunciado por acoso sexual continuado en Moncloa y Ferraz. El presidente del PP ha criticado a los socialistas por defender a las mujeres en público mientras "las utilizan en privado".

"Lo de su asesor, el señor Salazar, acredita que el PSOE y el Gobierno son hipócritas con las mujeres", ha aseverado Feijóo.

El líder conservador ha ido más allá: "Si es verdad las denuncias que publican hoy los medios, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno".

Las denuncias contra Salazar, reveladas por eldiario.es, muestran un patrón de comportamiento acosador documentado formalmente. Las mujeres le acusan de provocar incomodidad mediante un lenguaje "hipersexualizado" y humillaciones cuando le ponían límites.

Una de las denunciantes describe que "salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara, porque tú estabas sentada y él de pie".

Los escritos recogen también que Salazar "fingía felaciones" delante de sus subordinadas en Moncloa.

Estos textos serán analizados en la Comisión de Acoso Sexual del PSOE. Una militante que trabajó bajo sus órdenes ha declarado: "Yo he trabajado para Paco Salazar en Moncloa y lo que se dice es verdad".

La denuncia formal presentada en el canal interno del PSOE en julio describe un ambiente de trabajo "irrespirable". La mujer que la interpuso confiesa tener miedo y solicita ayuda a su organización. Desde Ferraz no respondieron nunca a la denunciante, que trabajó a las órdenes de Salazar hasta su dimisión en verano.

"Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía", señala en su escrito la militante. El PSOE pretendió dar carpetazo al proceso mediante la baja de militancia de Salazar, aunque ahora asegura que la investigación continúa.

Salazar fue inicialmente elegido para suceder a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras la dimisión de este último. Las denuncias emergieron la misma mañana en que se celebraba el Comité Federal que lo habría designado. Durante los meses de julio y agosto, se recibieron al menos dos testimonios que fueron borrados del portal del partido.

El lunes, tras dar por cerradas las denuncias, el PSOE rehabilitó el acceso y las denunciantes pudieron volver a acceder a sus escritos. Ahora promete que la investigación concluirá "en las próximas semanas", seguida de una nueva fase con "interacción con las denunciantes y el denunciado".

Pese a la investigación en curso y el expediente abierto, Salazar se ha acercado recientemente al núcleo duro del Gobierno. Mantuvo incluso un almuerzo con la ministra Portavoz Pilar Alegría, líder del PSOE Aragonés, según evidenciaron fotografías publicadas por Artículo 14.

"Un delincuente de cabecera"

Feijóo ha aprovechado para cuestionar la credibilidad de Sánchez de manera integral. "El señor Sánchez no tiene ninguna credibilidad", ha sentenciado. El presidente del PP subraya que "de momento, todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial".

El líder conservador sostiene que es probable que lo que Sánchez niega en televisión en este momento acabe siendo "verdad judicial". "Nos quiere acostumbrar a tener el presidente menos creíble de la democracia", ha criticado.

"Tenemos al presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia. El Presidente no tiene quien le crea: no le creen los ciudadanos, no le creen ni los suyos".

Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano. pic.twitter.com/J6r999Q5ho — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 2, 2025

Feijóo ha conectado este escándalo con la figura de José Luis Ábalos, deslizando que Sánchez "siempre necesita a un delincuente de cabecera a su lado para ejercer el Gobierno".

Ábalos, hoy en prisión, y antes hombre de confianza de Sánchez desde la secretaría general del PSOE y el Gobierno "es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista", ha recalcado. "El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos".