Las grabaciones entre Koldo y Cerdán avalan que Sánchez reveló a Ábalos el secreto de la investigación de la UCO

Koldo mantuvo contactos con altos mandos de la Guardia Civil desde septiembre de 2023, coincidiendo con el supuesto aviso de Sánchez a Ábalos sobre la investigación.

La información filtrada habría permitido alertar a implicados de que sus comunicaciones estaban intervenidas, lo que podría constituir delitos de revelación de secretos u obstrucción a la Justicia.

Ábalos, Koldo y Cerdán reconocen en conversaciones y declaraciones que recibieron un aviso directo desde Moncloa sobre la investigación, mientras la causa era secreta.

Grabaciones entre Koldo García y Santos Cerdán avalan que Pedro Sánchez reveló a José Luis Ábalos detalles de la investigación secreta de la UCO.

Las grabaciones de Koldo García y Santos Cerdán avalan que Pedro Sánchez reveló a José Luis Ábalos el secreto de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como exministro denunció inmediatamente antes de entrar en prisión.

Días antes de su entrada en la cárcel de Soto del Real (Madrid), Koldo García afirmó a EL ESPAÑOL: "Sánchez avisó a Ábalos de que yo estaba siendo investigado. Tengo pruebas".

Posteriormente, Ábalos corroboró esta versión con las declaraciones que realizó sobre la información secreta que le había facilitado el presidente del Gobierno.

El 12 de diciembre de 2023, tres meses después de la reunión entre el presidente del Gobierno y Ábalos en Moncloa, Koldo se citó con el entonces secretario de Organización del PSOE para negociar con él tras el supuesto chivatazo de Sánchez.

Esta grabación corresponde al audio 8 incorporado por la UCO en el informe del mes de junio, que provocó la imputación de Cerdán y su posterior ingreso en prisión.

El audio 8

Durante la conversación, se hace referencia a que Cerdán conocía también que Koldo estaba siendo investigado y que por este motivo se había alejado de él.

Cerdán reconoce el chivatazo y Koldo afirma que le ha hecho llegar "un recado" al presidente del Gobierno. Ese mensaje habría llegado a los entonces directores de Gabinete de Pedro Sánchez: Óscar López y Antonio Hernando.

El propio Ábalos, en una entrevista publicada por Ok Diario tras entrar en prisión, confirmó públicamente dicho extremo: "Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo"

La reunión entre Ábalos y Sánchez tuvo lugar a finales de septiembre de 2023, momento en el que la pieza de la Audiencia Nacional era secreta. En esas fechas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba en el Congreso su discurso de investidura..

Sánchez, según los testimonios de Ábalos y Koldo, habría podido incurrir en los delitos de revelación de secretos y/o de obstrucción a la Justicia al avisar de la investigación y alertar de esta forma a sus compañeros de partido que sus comunicaciones podrían estar intervenidas.

Las acusaciones de Ábalos y Koldo quedan corroboradas con las palabras de Cerdán en la cita grabada por el que fuera chófer del PSOE y asesor en el Ministerio de Transportes.

Koldo García grabó dicha conversación con el objetivo de protegerse y de demostrar que Pedro Sánchez conocía la investigación de la UCO.

"Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil", confesó Cerdán a Koldo al comienzo de la reunión celebrada en un bar de Madrid.

Por tanto, queda demostrado que Cerdán recibió un soplo sobre la investigación, que no le había llegado ni por Koldo ni por Ábalos.

Es importante recordar que en aquel momento el navarro era la mano derecha de Sánchez y número tres del PSOE.

"Bueno, te voy a comentar", dijo Koldo a Cerdán. "Yo estuve (susurra) (ininteligible), quien estuvo hablando con el presidente... cuando tuve (ininteligible) le mandé el recado con un par de personas".

"Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con Jose, con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? Obviamente que también habló con Ricardo Mar, estuve hablando con (ininteligible)", contestó Koldo a Cerdán según la transcripción de la UCO.

Koldo también confiesa entonces que ha sido él quien le hizo llegar a Sánchez y a otros dirigentes del PSOE el papel que Cerdán tenía en la supuesta trama corrupta.

"Yo, yo, yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí", afirma Koldo ante el secretario de Organización del PSOE refiriéndose a su móvil.

"El que te descubrí fui yo. Mira, ¿por qué motivo? O sea me dijeron que en el Parlamento Europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto [sic]", argumentó Koldo ante Cerdán.

Esta conversación refuerza la acusación pública de Ábalos sobre un supuesto delito de revelación de secretos y/u otro de obstrucción a la Justicia cometidos por Sánchez.

El presidente del Gobierno siempre ha afirmado hasta la fecha que desconocía completamente la investigación del caso Koldo antes de la detención del exasesor de Ábalos el 20 de febrero de 2024.

Sin embargo, la grabación de Koldo a Cerdán en diciembre de 2023 refuerza los indicios de que Sánchez era conocedor de la pieza secreta, en aquel momento, de la Audiencia Nacional sobre la compra de mascarillas.

Koldo reconoció a Cerdán que había hablado con altos mandos de la UCO tras el supuesto chivatazo de Sánchez, entre ellos "el coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (ininteligible) de Anticorrupción en Europa".

La mano derecha de Ábalos, con el que ahora comparte celda en la prisión de Soto del Real (Madrid), reconoció que sus pesquisas habían dado sus frutos, tras sus contactos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Hay 28 personas implicadas en la investigación", reconoció Koldo a Cerdán. Entre ellos estaban "Salvador Illa, Luis Palomino, el secretario de Salvador, Jose (Ábalos) y el hijo de Jose (Víctor Ábalos)".

Es entonces cuando se produce una importante revelación de Koldo al secretario de Organización del PSOE: "Yo sé que se llegó al presidente porque yo quise que se llegara (ininteligible)".

Es entonces cuando Koldo pide a Cerdán que le haga llegar una información al "jefe", que es Pedro Sánchez.

"Lo que, lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses... yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él, porque él me pidió unas cosas (ininteligible) a través de Jose ¿vale? Las hice y he desaparecido".

En este momento de la grabación, Koldo le pide a Cerdán que le recuerde a Sánchez que le ha hecho favores porque se los pidió Ábalos en su momento y que hasta ahora ha estado callado y guardando silencio.

A esta amenaza al presidente del Gobierno, Cerdán responde con un escueto: "Puede ser". Después, tras volver a tomar la palabra Koldo, añade: "Yo eso no lo he criticado nunca".

La conversación continúa sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y es cuando Cerdán dice la frase más importante.

Koldo: "(Ininteligible) a través de los pocos amigos que me quedan (ininteligible) ¿... tan gilipollas de hacer eso? ¿Pero quién coño era yo para mandar? (ininteligible)".

Cerdán: "Sí, a mí cuando me lo dijo el presidente (ininteligible) y no, es que Pedro quiere que haya (ininteligible)".

Koldo: (Ininteligible) "...el, el material, no te jode".

Aunque Cerdán no cuenta exactamente lo que le dijo Sánchez, sí que reconoce que ha hablado con el presidente de los asuntos que estaban siendo investigados.

Esta frase de Cerdán cobra ahora más sentido, una vez que Ábalos y Koldo han asegurado que fue Sánchez quien les dio el chivatazo de la investigación secreta de la Fiscalía.

Contactos con la Guardia Civil

Otros indicios que avalan las versiones de Ábalos y Koldo son las reuniones que mantuvo con altos mandos de la Guardia Civil tras la reunión del exministro y Sánchez en Moncloa en septiembre de 2023.

En una conversación interceptada por la UCO, Koldo reconoce a su hermano una cumbre con mandos de la Guardia Civil el 17 de octubre de 2023, un mes después de la cita de Ábalos y el presidente del Gobierno.

"Ahora viene la Guardia Civil a verme y vienen también de la UCO para explicarme que no me pusieron el seguimiento a mí... Detrás de joder a José Luis, detrás del secretario de Estado […] hay, me parece que son, 27 personas [a] las cuales están siguiendo".

El pasado 6 de junio, en un escrito que pasó desapercibido de la abogada Leticia de la Hoz, ya expuso, entonces como letrada de la exmujer de Koldo, que el exasesor de Ábalos mantuvo reuniones con la Guardia Civil desde septiembre de 2023.

"Y es que Koldo García se puso en contacto con la Guardia Civil en los últimos seis meses anteriores a la entrada y registro, es decir, desde septiembre de 2023 hasta finales de enero de 2024", afirma.

"En dicho periodo de tiempo se dirigió, en no pocas ocasiones, a la Guardia Civil y, en concreto: hasta en tres ocasiones a dos comandantes de la Guardia Civil del Servicio de Información, entre ellos, al comandante Rubén Villalba, hasta en dos ocasiones a dos tenientes coroneles de la Guardia Civil destinados en la UCO, hasta en cuatro ocasiones a un Coronel de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2), y en dos ocasiones a un general".

Finalizó su escrito la abogada, asegurando que el exasesor de Ábalos podría dar más datos sobre estas reuniones: "La identidad de todas estas personas la conoce Koldo García, y podría proporcionarla si fuera requerido para ello".

Hay que destacar la fecha del inicio de los contactos de Koldo García con la Guardia Civil: septiembre de 2023, cuando Ábalos ha reconocido que Sánchez le informó de la investigación secreta en Moncloa.

Además, Koldo y Cerdán en la grabación ponen el foco en la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, el secretario de Estado del Ministerio de Interior Rafael Pérez.

Esto sucede cuando hablan sobre qué medidas tomar para evitar que les intercepten las comunicaciones.

Koldo: "Y si quieren saber dónde vas, con quién vas y dónde vas. Y el informe que se hace de la Policía Nacional lo hace (ininteligible)".

Koldo: "Pero Paco, tiene acceso a eso, es comisario y es (ininteligible) que es el padre de Fernando, porque Rafa se quiere ir, no sé si te lo habrá dicho ya, me lo dijo a mí, Rafa es secretario de Estado de Interior", dice Koldo a Cerdán.

Koldo: "Me dijo que se quería ir, porque no aguantaba más, como magistrado que es, es juez, ¿sabes? Pero bueno, que le (Ininteligible). Yo lo que te estoy diciendo ahora que ya están las cosas tranquilas, me han dejado de seguir (ininteligible) y de investigar (ininteligible) van a hacer una investigación porque (ininteligible)".

Esta grabación refuerza también que el Ministerio de Interior y el entonces secretario de Estado estaban al tanto de las investigaciones secretas.

EL ESPAÑOL reveló en exclusiva en octubre de 2024 que el secretario de Estado de Seguridad introdujo a Koldo en Interior para la compra de mascarillas y le pidió luego favores personales.

Posteriormente, en mayo de este año, Rafael Pérez dimitió de su cargo tras verse involucrado en el caso Koldo y en plena escalada de la fontanera Leire Díez contra la UCO.

En definitiva, la corroboración de Koldo García a EL ESPAÑOL, la grabación realizada a Cerdán y los contactos mantenidos con la Guardia Civil avalan la acusación de Ábalos de que Sánchez reveló la investigación secreta de la UCO.

Una gran cantidad de indicios que se suman a las declaraciones de Ábalos y Koldo sobre el supuesto chivatazo de Sánchez sobre la investigación.

Sin olvidar que Koldo aseguró a EL ESPAÑOL poder demostrar estos hechos con el teléfono móvil que le fue incautado por la UCO. "Tengo pruebas", sentenció entonces la mano derecha de Ábalos.