Sánchez excluye la lucha contra la corrupción de las prioridades de la Internacional Socialista tras ingresar Ábalos en la cárcel

El presidente Pedro Sánchez ha eludido hoy cualquier referencia a la lucha contra la corrupción, al fijar las prioridades de la Internacional Socialista (IS), durante su intervención ante este foro que preside desde 2022.

Se trata del primer acto político que protagoniza Sánchez desde que, el jueves, ingresaron en prisión el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.

Ante el Consejo de la Internacional Socialista (IS) que se celebra este fin de semana en Malta, Pedro Sánchez ha desgranado las actuales prioridades de los partidos progresistas, como la paz, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático y contra las desigualdades.

También ha ironizado al afirmar que los partidos de la derecha tradicional viven un permanente black friday, porque "liquidan principios, rebajan derechos y ponen la democracia en oferta".

"Mientras la derecha se rinde a la extrema derecha y pierde valores", ha dicho, "nosotros defendemos la democracia, la libertad y la justicia".

"En Malta y España nuestros gobiernos están mejorando la vida de millones de personas", ha presumido Sánchez en referencia a la gestión de los partidos socialistas.

En cambio, ha lamentado, "la derecha está renunciando a muchos de los principios que vertebran nuestras sociedades".

"Hasta hace poco", ha añadido, "simplemente discrepábamos con ellos sobre las políticas para responder a los desafíos, pero compartíamos principios básicos como la libertad, la democracia o la defensa de los derechos humanos".

Pero ya no es así, ha sostenido Pedro Sánchez ante el Consejo de la Internacional Socialista.

Los partidos de la derecha tradicional, ha dicho, "creían ingenuamente que podían controlar a la extrema derecha, así que la incorporaron a sus gobiernos. Al final, no sólo han copiado sus ideas, también sus tácticas y su manual"

Y ha llegado a la siguiente conclusión: "La derecha tradicional abandona sus valores para no perder votos frente a la extrema derecha, pero acaba perdiendo tanto sus valores como sus votos".

En clave internacional, Sánchez ha vuelto a defender la solución de los "dos Estados" para acabar con el conflicto entre Israel y Hamás: "Dos Estados, una paz", ha dicho.

Y ha advertido de que tanto Ucrania como la UE deben tener "voz y voto" en el proceso de paz que impulsa Donald Trump frente al régimen de Putin.

El Consejo de la Internacional Socialista que Pedro Sánchez preside este sábado en Malta es un reflejo del retroceso que estas fuerzas políticas han registrado en Europa en los últimos años.

En la actualidad, sólo cuatro países europeos están gobernados por partidos de la Internacional Socialista que preside Sánchez: España, Noruega, Malta y Albania.

Los laboristas del Reino Unido abandonaron la Internacional Socialista en 2013. Y los socialdemócratas de Dinamarca, que también gobiernan actualmente, lo hicieron en 2020.

De este modo, la Internacional que preside Sánchez tiene hoy el grueso de sus miembros en países de África y América Latina.

