Leire Díez ofreció a imputados del 'caso Hidrocarburos' reuniones con García Ortiz y "trapos sucios" del juez Pedraz

Fiscales y periodistas han declarado ante el juez sobre los intentos de Díez de obtener información sensible y ejercer influencia en procedimientos judiciales, en el marco de las investigaciones sobre el llamado 'caso Leire'.

La 'fontanera' también presumía de controlar las defensas legales de figuras implicadas como José Luis Ábalos y Koldo García, pactando con ellos la designación de abogados afines al PSOE para evitar que los casos perjudicaran al partido.

Díez aseguró tener información comprometida sobre el juez Santiago Pedraz y habría encargado seguimientos sobre su vida privada, buscando influir en la instrucción de los casos Gaslow y Villafuel, aunque nunca mostró pruebas de esas afirmaciones.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, ofreció a imputados del 'caso Hidrocarburos' reuniones con el fiscal general del Estado y su mano derecha, prometiendo beneficios judiciales a cambio de colaboración contra la UCO, el PP, medios y empresarios.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, prometió reuniones con el fiscal general del Estado a imputados del caso Hidrocarburos para obtener beneficios judiciales.

También ofreció encuentros con Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz y teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, según aseguran varios testigos a EL ESPAÑOL.

Es más, Leire Díez afirmó a abogados e imputados del caso Hidrocarburos que negociaba con ellos tras haber recibido el visto bueno del fiscal general del Estado.

Estas mismas fuentes señalan que la fontanera exigía colaboración contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), contra el Partido Popular, contra medios de comunicación y contra el empresario Víctor de Aldama para organizar las reuniones con "Álvaro o Diego", tal y como se refería al fiscal general del Estado y a su hombre de confianza.

Sin embargo, estos testigos declinaron los ofrecimientos de Leire Díez.

La fontanera de Ferraz quería información confidencial sobre Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso para utilizarla políticamente.

"Todo lo que huela a PP", pidió, según asegura un investigado por fraude en negocios relacionados con los hidrocarburos.

Leire Díez llegó a decir a los imputados en los casos de hidrocarburos que el PP manejaba a la Guardia Civil y a los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

También culpaba al PP de la investigación al fiscal general del Estado por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Una de las personas que se reunió con la fontanera del PSOE afirmó en un audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que le dijo que tenía "trapos sucios contra Santiago Pedraz", magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional.

Leire Díez quería, según este testimonio, usar esa supuesta información para anular la instrucción en los casos Gaslow y Villafuel.

Sin embargo, nunca le mostró ninguna de las pruebas que decía tener.

Esta fuente relata también a este periódico que Leire Díez llegó a encargar seguimientos al juez Pedraz en su vida privada para saber con quién se reunía en las inmediaciones de la Audiencia Nacional.

Estos ofrecimientos los realizó sin la presencia del empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid.

Pérez Dolset sí que estuvo presente en una grabación que publicó EL ESPAÑOL en la que Leire Díez intentó comprar al exdueño del Badajoz, Joaquín Parra.

En ese audio, Pérez Dolset alardeó ante el empresario sobre las relaciones que mantenían con Álvaro García Ortiz: "El fiscal general es nuestro aliado".

Hoy martes, 11 de noviembre, varios periodistas, entre los que se encuentran los subdirectores de EL ESPAÑOL Arturo Criado y Jorge Calabrés, declararán ante el juez Arturo Zamarriego por las investigaciones publicadas sobre el caso Leire.

Los fiscales Stampa y Grinda ratificaron la semana pasada ante el magistrado Zamarriego sus denuncias contra Leire Díez.

Ambos recibieron ofrecimientos de parte de la fontanera para que entregaran información sobre Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción.

Controlar a Koldo

La fontanera del PSOE no sólo se jactaba de organizar reuniones personales a imputados y abogados con el fiscal general del Estado, sino que también alardeaba de controlar las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García.

"Leire y Cerdán le ponen el abogado a Koldo", asegura un imputado en el caso Hidrocarburos en un audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este empresario se refiere a Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García.

El exasesor de Ábalos rompió con este letrado tras hacerse públicas las grabaciones que realizó a Santos Cerdán y al exministro repartiéndose supuestamente comisiones.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Cerdán impuso a Koldo que la fontanera controlara su defensa para que el caso no afectara al PSOE.

Fuentes conocedoras de la operación revelaron a este periódico que el entonces secretario de Organización del PSOE impulsó una estrategia con la fontanera de Ferraz para lograr el silencio de Koldo García y evitar que el caso escalara.

La operativa se organizó a principios de 2025, en el mes de enero, y Leire Díez fue la persona que se encargó de llegar a un acuerdo con Koldo para que rompiera con el bufete Medina Cuadros y contratara a Ismael Oliver, un abogado de su confianza y de la del PSOE.

El pacto entre Koldo y Ferraz, a través de Cerdán y Leire Díez, duró apenas cuatro meses y se rompió en junio. ¿El motivo? El informe de la UCO que incluía las grabaciones realizadas por el exasesor de José Luis Ábalos.

Las actas del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, recogen también que la fontanera le confesó que ella había puesto los abogados de Koldo y de Ábalos.

En el caso del exministro, su anterior letrado era José Aníbal Álvarez. Ábalos rompió con él el pasado mes de octubre por diferencias insalvables en la estrategia de defensa.

Ábalos nombró días después como abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista.

El exministro y Koldo han pedido personarse en el caso Leire, ya que la fontanera "intentó gobernar" sus defensas.