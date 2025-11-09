Feijóo asienta su clara ventaja sobre Sánchez: podría gobernar en solitario según el sondeo que publica esta noche El Español

Alberto Núñez Feijóo, este domingo en Sevilla durante la clausura del Congreso del PP de Andalucía. Europa Press

El líder del PP consolida su clara ventaja sobre el PSOE, que permitiría a Alberto Núñez Feijóo gobernar en solitario si hoy se celebraran elecciones generales, según el sondeo que EL ESPAÑOL publicará esta noche en La Edición.

La encuesta también constata que se frena la remontada que había experimentado el PSOE en los dos últimos meses, después de que la entrada en prisión de Santos Cerdán hundiera a los socialistas en su peor dato de expectativa de voto.

Por su parte, Vox mantiene su tendencia al alza, apoyado en su agresivo discurso contra la inmigración, y tras vetar los Presupuestos en varias CCAA gobernadas por el PP, como Extremadura.

Sumar mejora levemente sus resultados, pero lo hace a costa de Podemos, que no lograría abandonar el Grupo Mixto. La reconciliación entre los dos partidos situados a la extrema izquierda del PSOE ya parece inviable.

La encuesta de SocioMétrica incluye esta vez el reparto de escaños por comunidades autónomas, que refleja que los ministros-candidatos designados por Pedro Sánchez no logran reflotar el voto del PSOE en sus respectivas regiones: María Jesús Montero (Andalucía), Óscar López (Madrid), Pilar Alegría (Aragón), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Ángel Víctor Torres (Canarias).

En estos momentos, el PSOE sólo lograría aventajar al PP en número de escaños en tres comunidades autónomas.

Como resultado de todo ello, si hoy se celebraran las elecciones generales, Pedro Sánchez no lograría sumar con todos sus socios la mayoría necesaria para reeditar su Gobierno de coalición.

Durante la clausura del Congreso del PP de Andalucía, en el que Juanma Moreno ha recibido el respaldo del partido de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de junio, Feijóo ha llamado a concentrar el voto en el PP para garantizar el "cambio" en toda España y acabar con el Gobierno de la "corrupción" que a su juicio encarna Pedro Sánchez.

Feijóo ha mostrado el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno como el modelo para recuperar "la decencia y la honestidad" en el resto de España.

EL ESPAÑOL ha publicado este domingo la primera parte del sondeo de SocioMétrica, que indica que Pedro Sánchez ha perdido 15 puntos de popularidad en dos años desde que, en noviembre de 2023, fue investido presidente a cambio de prometer la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el golpe del 1-O.

Si en diciembre de 2023, tras la investidura, la popularidad de Sánchez alcanzaba el 40%, dos años después ese dato ha caído hasta el 25,1%. Esto quiere decir que sólo uno de cada cuatro españoles en edad de voto respalda su gestión.

Según el sondeo, en estos momentos el 68,1% de los españoles desaprueba la gestión de Sánchez como presidente, mientras que sólo el 25,1% la respalda.

Como viene ocurriendo desde el pasado mes de junio, hoy Pedro Sánchez es el líder peor valorado por los votantes de su propio partido: le ponen un 5,9 en la escala del cero al 10.

Se sitúa por debajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz (los votantes de Sumar le dan un 8,3), de Feijóo, al que los votantes del PP dan un notable (7,1 puntos) e incluso por debajo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (que recibe un 6,3 de los votantes de su formación).

Cuando la elección se reduce a los líderes de los dos grandes partidos, el 41% de los electores afirma a que prefiere a Feijóo como nuevo presidente del Gobierno. El líder del PP se sitúa así 7 puntos por delante de Pedro Sánchez (33,9%).

Y los españoles ya dan por descontado que Feijóo llegará a la Moncloa tras las próximas elecciones generales, cuya fecha sigue siendo incierta: así lo cree el 39,6% de los encuestados, mientras que otro 29% cree que Sánchez logrará una nueva carambola para mantenerse en el poder.

El anterior sondeo electoral de SocioMétrica, publicado por EL ESPAÑOL el pasado 12 de octubre, asignaba al PP 147 diputados (10 más de los que tiene actualmente en el Congreso), mientras que el PSOE se quedaría con sólo 105.

Es decir, Pedro Sánchez perdería 16 escaños y se quedaría sin opciones para revalidar su Gobierno de coalición tras unas hipotéticas elecciones.

Vox continuaba con su tendencia al alza, hasta alcanzar los 55 escaños (hoy tiene 33), mientras que Sumar sufría una auténtica sangría y se quedaba con sólo ocho.

Con la exministra de Igualdad Irene Montero (impulsora de la Ley del sólo sí es sí) confirmada como candidata a la Presidencia del Gobierno, Podemos no logra abandonar el Grupo Mixto: obtendría sólo cuatro escaños.

Desde aquel sondeo del 12 de octubre, los escándalos de corrupción han seguido llenando las portadas de (casi) todos los periódicos.

El último informe de la UCO ha acreditado que, durante su etapa como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cedió a las presiones de Koldo García para acelerar los pagos a la trama de Víctor de Aldama en la compra de mascarillas, pese que los técnicos de Sanidad cuestionaban su utilidad.

El presidente Pedro Sánchez compareció el pasado 31 de octubre ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Admitió haber recibido del PSOE sobres con dinero en metálico, como "liquidaciones de gastos", pero evitó cualquier respuesta comprometedora recurriendo a fórmulas vagas como "no me consta" o "no recuerdo".

Tras una agresiva campaña del PSOE y Compromís, que culminó en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, Carlos Mazón acabó tirando la toalla y dimitió el pasado lunes como presidente de la Generalitat Valenciana. PP y Vox negocian ahora para investir a Juanfran Pérez Llorca, secretario general de los populares en la región.

Ante el veto del PSOE y Vox a sus presupuestos, María Guardiola ha convocado elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre.

Miguel Ángel Gallardo concurrirá como candidato del PSOE, dos meses antes se sentarse en el banquillo junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se sienta en el banquillo del Supremo desde el pasado lunes, acusado de un delito de revelación de secretos por la filtración de información confidencial de la pareja de Ayuso. El juicio se prolongará durante la próxima semana.

Sin esperar a que el Supremo dicte sentencia, Pedro Sánchez ha proclamado este domingo en una entrevista en El País que el fiscal general es "inocente". Más aún, añade, "tras lo escuchado y oído" en las primeras sesiones de la vista oral.

A instancias del Supremo, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una investigar sobre los pagos del PSOE, con sobres en efectivo, al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García

Al tomar declaración al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, el juez Leopoldo Puente apuntó la posibilidad de que estos pagos funcionaran como un mecanismo de "blanqueo".

Es decir, que Ábalos y Koldo utilizaran la liquidación de gastos en el partido, mediante la presentación de tickets y facturas, para regularizar el dinero que habían obtenido del cobro de mordidas.

También ha trascendido que la fontanera de Ferraz Leire Díez aseguró actuar en nombre de Santos Cerdán (hoy en prisión) y del presidente del Gobierno, cuando intentó sobornar (mediante la promesa de ascensos y otras prebendas) a los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y José Grinda.

Por su parte, Junts ha consumado su ruptura con el Gobierno. El pasado jueves registro enmiendas a la totalidad a 25 proyectos de ley remitidos por el Consejo de Ministros y ha anunciado que no votará 2021.

Pese a ello, el presidente Pedro Sánchez reiteró este viernes desde Brasil que no tiene intención de convocar elecciones antes de 2027, aunque no pueda sacar adelante los Presupuestos ni ninguna ley en las Cortes.

La encuesta electoral que EL ESPAÑOL publicará esta noche en La Edición, refleja cómo todos estos acontecimientos han influido sobre la opinión pública.

Como muestra del rigor de este sondeo y en aras de la transparencia, EL ESPAÑOL publicará el lunes los microdatos de todas las entrevistas realizadas. Se trata de una herramienta útil para analizar las tendencias de evolución de voto, respecto a las anteriores encuestas de SocioMétrica.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 4 y 8 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.