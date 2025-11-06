Acera no recuerda quién le envió el correo del que hablaba toda España: el presidente contagia la amnesia a su equipo

La estrategia de alegar desconocimiento o falta de memoria se ha extendido entre numerosos responsables socialistas implicados en investigaciones judiciales y comisiones parlamentarias, generando críticas de la oposición y dudas sobre la transparencia del Gobierno.

Otros miembros destacados como María Jesús Montero, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y Reyes Maroto han ofrecido respuestas evasivas o contradictorias sobre sus relaciones y conocimientos de los hechos investigados, en ocasiones desmentidas por documentos o mensajes.

Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete en Moncloa, sorprendió en el Supremo al declarar que no recuerda quién le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso, pese a tratarse de un documento de gran relevancia mediática.

Altos cargos del Gobierno y del PSOE, incluido el presidente Pedro Sánchez, han recurrido reiteradamente al "no recuerdo" o "no me consta" en sus comparecencias judiciales y parlamentarias relacionadas con el caso Koldo y otras polémicas recientes.

Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López en Moncloa y actual número dos de los socialistas madrileños, declaró ante el Supremo, en el juicio que investiga al fiscal general del Estado, que no recuerda qué periodista le envió el pantallazo con el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Su afirmación causó sorpresa: ese era el documento del que, en aquel momento, hablaba toda España.

La dirigente socialista sólo señaló que recibió la información de un periodista de ámbito regional, que no pudo precisar, y que cambió de teléfono al abandonar Moncloa para incorporarse al Ministerio de Transformación Digital.

La amnesia de Sánchez Acera parece ser la misma que afecta a Moncloa: Pedro Sánchez parece haber contagiado a su equipo más cercano. Varios de sus colaboradores, tanto en declaraciones en los tribunales como en sede parlamentaria, han recurrido en múltiples ocasiones a expresiones como "no me acuerdo".

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado

El propio Sánchez repitió más de cuarenta veces "no me consta" o "no recuerdo" en su comparecencia en el Senado, la semana pasada, cuando fue interrogado por su relación con la trama Koldo.

El presidente no supo aclarar dónde está el despacho del gerente del PSOE. O sea, no supo decir dónde está el despacho del gerente del partido del que es secretario general. "No lo sé", respondió Sánchez a la senadora de UPN María Caballero, reflejando en su rostro no entender el porqué de esa pregunta.

Como si desconociera que la empresaria Carmen Pano declaró en sede judicial haber llevado 90.000 euros en efectivo a la segunda planta de Ferraz. "Desgraciadamente, ahora mismo tengo poco tiempo para ir al PSOE", se excusó el presidente.

De hecho, tampoco recordaba si Mariano Moreno, gerente del PSOE en la época de José Luis Ábalos como secretario de Organización, se desplazó a Moncloa para confiarle que el exministro y asesor se estaban pasando con los gastos. Un olvido llamativo.

Entre los "no me consta" y los "no lo sé": todas las preguntas que Sánchez eludió responder en el Senado

Tampoco recordaba que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no podía pisar suelo europeo.

Sánchez reconoció en el Senado que fue Ábalos quien le informó mediante un mensaje de la visita de la vicepresidenta venezolana a España, afirmando que en ese momento desconocía que tenía prohibido pisar España.

Sin embargo, en el primer Consejo Europeo al que acudió Sánchez como presidente del Gobierno en el año 2018, los dirigentes firmaron precisamente eso, la prohibición a la vicepresidenta venezolana de entrar en la UE, junto a otras sanciones a la cúpula de Maduro.

Sánchez tampoco tenía "constancia" sobre datos que cuestionaban la limpieza del crowdfunding que le permitió participar y ganar las primarias del PSOE del año 2017.

A la batería de preguntas que le lanzó el senador del PP Alejo Miranda sobre esta cuestión, Sánchez repitió una y otra vez la expresión "No me consta".

"No me consta" si participó alguna sociedad mercantil en Bancal de Rosas. "No me consta" si hubo donaciones de más de 50.000 euros. "No me consta" si hubo donantes de origen venezolano. "No me consta, señoría" si Servinabar, la empresa de Santos Cerdán investigada por el caso Koldo, participó en el crowdfunding.

Incluso cuando le preguntaron si desmentía que las saunas de su suegro financiaron la campaña de sus primarias, Sánchez evitó dar una respuesta clara: "Que mi suegro contribuyera o no... no tengo información sobre ello".

María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eduardo Parra Europa Press

En la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado el 26 de noviembre de 2024, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó varias lagunas de memoria sobre aspectos clave de la trama.

Admitió haber asistido al 60º cumpleaños de José Luis Ábalos, celebrado el 8 de diciembre de 2019 en un restaurante propiedad de Aldama, pero aseguró no recordar si éste estuvo presente: "Me invitó la familia, yo no lo vi, no lo reconozco".

Montero también declaró desconocer que el Gobierno compró mascarillas con IVA, cuando el material sanitario quedó exento tras un real decreto que ella misma firmó. Esta afirmación fue duramente criticada por el PP, que denunció "dejación e incompetencia del Gobierno".

Carlos Moreno

Carlos Moreno, a su llegada al Tribunal Supremo. Europa Press

La misma estrategia siguió su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, tampoco recordó haberse encontrado en un bar con Aldama y Koldo García, aunque este último reconoció ante el juez un encuentro casual cerca del Ministerio de Hacienda.

La mano derecha de Montero tampoco recuerda si Aldama le expresó "un ¿qué hay de lo mío?" para enterarse de si había conseguido un aplazamiento tributario tras pagar 25.000 euros.

Francina Armengol

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el Congreso de los Diputados. Europa Press.

La actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha cambiado su versión sobre su papel como presidenta de Baleares en la compra de mascarillas.

También sobre su relación con los protagonistas de la trama Koldo.

En mayo de 2024 negó ante la comisión de investigación haber hablado con Koldo García sobre contratos públicos: "No recuerdo todas las comunicaciones, pero niego con rotundidad haber tratado con él ninguna adjudicación".

Sin embargo, los informes de la UCO recogen mensajes directos entre ambos.

En uno de ellos, el asesor le escribe: "Vale cariño, te mantengo informada de todo", en referencia a las compras de material sanitario.

Armengol negó igualmente conocer a Víctor de Aldama, pero un año después reconoció una reunión con él.

También cambió su versión y admitió que el empresario formaba parte de una delegación de Globalia que se reunió con ella.​

La expresidente balear dijo asimismo que desconocía la gestión de las contrataciones y que estas dependían de los servicios técnicos. Pero los mensajes, en poder de la UCO muestran que estaba informada del proceso y que participaba en los intercambios sobre los proveedores.

El PP la acusa de mentir en sede parlamentaria y de haber rectificado solo ante la publicación de nuevas pruebas.

Ángel Víctor Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia tras conocerse el informe de la UCO. Europa Press

Una estrategia similar aplicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró: "Con la certidumbre que me da la memoria, yo no recuerdo haberme reunido" ni con Víctor de Aldama ni con su socio, Claudio Rivas.

Aunque el informe de la UCO lo sitúa en una reunión con él y Koldo García el 15 de julio de 2020 en Madrid para gestionar los pagos a Soluciones de Gestión.

Reyes Maroto

Reyes Maroto, en el Ayuntamiento de Madrid Gabriel Luengas / Europa Press

En diciembre de 2024 negó conocer a Aldama y tildó de "mentiras" las declaraciones del empresario. Sin embargo, dos días después, se publicó un mensaje del 5 de agosto de 2020 en el que la entonces ministra de Industria admitía haberle pasado el contacto del nuevo director de Turespaña.

Tras esa revelación, reconoció que existían mensajes, pero los redujo a un "proyecto turístico" que no prosperó.

Durante su comparecencia en el Senado el 29 de enero de 2025, volvió a recurrir al "no lo recuerdo" al ser preguntada si conoció personalmente a Aldama. Dijo que en 2020 mantuvo numerosos contactos con empresarios.

Sin embargo, mensajes publicados por EL ESPAÑOL el pasado 2 de febrero apuntan lo contrario.

En esas conversaciones, Aldama mencionaba una reunión junto a Javier Hidalgo, de Globalia, en la que debatieron un "borrador de acuerdo".

Maroto también aseguró haber intercambiado solo "un mensaje" con Aldama. Pero los documentos de la UCO revelados por este periódico desmienten esa versión: existieron 42 mensajes entre julio de 2020 y octubre de 2022, incluyendo correos con información remitida por la entonces ministra.

Tras la publicación, Maroto denunció sufrir una "caza de brujas", sin aclarar el contenido de los mensajes ni justificar sus contradicciones.

Isabel Pardo de Vera

Pardo de Vera, a su llegada a la Audiencia Nacional Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Isabel Pardo de Vera, expresidente de Adif, también ha empleado la fórmula "no recuerdo" o "no me consta" en sus declaraciones judiciales y parlamentarias sobre el caso Koldo.

En su comparecencia ante la Audiencia Nacional el pasado mes de julio, dijo "no lo recuerdo" cuando el fiscal le preguntó cómo se le planteó la contratación de Jésica Rodríguez.

"No lo recuerdo por mi actividad frenética en Adif. En la causa hay una evidencia que es un mensaje de Koldo García y que pude ser que hubiese una conversación previa", dijo a preguntas del fiscal.

En sede parlamentaria, en el Senado, Pardo de Vera también echó mano del "no me consta" al referirse a las reuniones de Víctor de Aldama con el entonces ministro José Luis Ábalos.

No obstante, más tarde, ante el Tribunal Supremo, admitió haber coincidido "regularmente" con Aldama en la tercera planta del Ministerio, en zonas de acceso restringido.

Mariano Moreno

Mariano Moreno a su llegada al Tribunal Supremo. EFE

También el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ha recurrido al "no lo sé" y "no lo recuerdo" hasta en 13 ocasiones durante su declaración ante el Supremo.

Moreno no recuerda cómo fue posible que en la Secretaría de Organización del PSOE se continuara cobrando en efectivo. Tampoco sabe cómo es posible que el partido siga necesitando 25.000 euros todos los meses de caja.

Koldo García

Koldo García durante su comparecencia en la comisión del Senado. Europa Press

En su comparecencia ante el Supremo del 15 de octubre de 2025, el mano derecha de Ábalos, Koldo García, explicó al juez por qué no podía declarar alegando que no tenía acceso a sus dispositivos electrónicos (teléfonos móviles y memorias) que le fueron incautados en el registro de su domicilio en febrero de 2024, y que "no recordaba muchas conversaciones" sin tener acceso a esos dispositivos.

Santos Cerdán

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. Europa Press

El que fue secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también recurrió al "no recuerdo" durante su comparecencia en la comisión de Investigación del Senado sobre la trama Koldo.

Ante preguntas sobre su implicación en la gestión de fondos del crowdfunding, Cerdán insistió en que no recordaba detalles clave.