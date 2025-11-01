La radicalización del PSOE acaba con Izquierda Socialista 45 años después, mientras surge una corriente socialdemócrata

Jordi Sevilla busca formar una nueva corriente dentro del PSOE que defienda los valores socialdemócratas, requiriendo el apoyo de 7.650 militantes.

Pedro Sánchez es criticado por radicalizar al PSOE y no reunirse con Izquierda Socialista, a pesar de que algunas de sus políticas actuales fueron defendidas por esta corriente.

La iniciativa del exministro Jordi Sevilla de explorar "si hay suficiente agua en la piscina" para crear en el PSOE una corriente interna que defienda los valores de la socialdemocracia ha sacudido al partido.

El paso dado por Sevilla somete a examen la magnitud del giro que Pedro Sánchez ha dado al PSOE, lo que los socialistas críticos llaman su "podemización".

Ese giro salta a la vista con un hecho: la única corriente del partido, la histórica Izquierda Socialista (IS), ha desaparecido del mapa, mientras que quienes defienden la socialdemocracia se ven hoy en la necesidad de organizarse para tener voz en el partido.

En su entrevista con EL ESPAÑOL, Jordi Sevilla ofrecía una clave: "El otro día me comentaba un compañero una anécdota de un acto de Izquierda Socialista en el que dijeron que ellos ahora se sentían parte de la mayoría del partido, y el compañero este me decía: Claro. Y yo pensé: ¿dónde está la antigua mayoría socialdemócrata del partido? Porque da la impresión de que nos hemos visto casi marginados".

Sin embargo se da una paradoja, a decir de los propios representantes de Izquierda Socialista: Sánchez copia medidas que han sido reivindicaciones suyas, pero desprecia a la corriente.

"Es el único secretario general que, desde que es secretario general, no se ha reunido con Izquierda Socialista", lamenta Vicent Garcés, miembro de la corriente y eurodiputado entre 2007 y 2014. "En los dos últimos Congresos ni nos dieron la posibilidad de hablar", denuncia.

Hoy, IS no cuenta ni con diputados, ni senadores ni eurodiputados. Solo conserva algún concejal o parlamentario autonómico. También languidece en redes: su perfil en X no tuitea desde 2021 y su web da error al acceder.

Izquierda Socialista se fundó hace justo ahora 45 años, el 16 de noviembre de 1980. Nació como reacción al viraje estratégico del partido: mientras un sector defendía mantener un socialismo marxista, autogestionario y obrerista, otro apostaba por moderar la ideología y alinearse con la socialdemocracia europea, adaptándose al nuevo ciclo político.

"Tras el Congreso de Suresnes, el viejo partido en el que yo militaba fue sufriendo una mutación genética a favor de la reforma política", recuerda Pablo Castellano, uno de los fundadores de IS, en conversación con EL ESPAÑOL.

Tras una serie de debates internos, Izquierda Socialista se estableció como corriente interna, con el objetivo de influir en la línea ideológica del partido

El objetivo era preservar un socialismo de izquierdas y anticapitalista, en contra de las posiciones más centradas de Felipe González.

"Nunca nos planteamos abandonar el partido. Esa corriente, lo que tenía por objeto era exigir garantías democráticas y que el cesarismo de González y su troupe lo estaban aniquilando", añade Castellano.

Auge y caída de IS

Izquierda Socialista se opuso desde el principio a la entrada de España en la OTAN y respaldó la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país.

"Respaldamos la huelga general de Nicolás Redondo y nos fueron deshojando hasta dejarnos en un simulacro de corriente", recuerda Castellano, que fue expulsado del PSOE en esa época. "Íbamos chocando hasta que se tenía que romper la cuerda por la parte más floja", sentencia.

No fue hasta la caída de González cuando Izquierda Socialista entró por primera vez en la Ejecutiva del PSOE, en tiempos de Joaquín Almunia, estrategia que continuó el siguiente secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero.

Izquierda Socialista empezó entonces a tener diputados, senadores y eurodiputados. Un regalo envenenado. "Ese proceso de reconocimiento fue debilitando la corriente", admite Vicent Garcés.

El socialista valenciano reconoce que con Zapatero hubo "mejor convivencia interna", pero que su secretario de Organización, José Blanco, fue "diluyendo la capacidad de expresión de Izquierda Socialista en los Congresos Federales".

En 2014, la corriente presentó como candidato a secretario general del PSOE al profesor universitario José Antonio Pérez Tapias. Fue en las primarias que enfrentaron a Eduardo Madina con Pedro Sánchez.

Pérez Tapias logró casi un 20% de los votos y fue integrado en la Ejecutiva, hasta que Sánchez fue defenestrado en el Comité federal del 1 de octubre de 2017.

Es cuando Sánchez coge el Peugeot y la corriente le respalda frente a Susana Díaz y no presenta candidato. "Sin los apoyos de Izquierda Socialista no hubiera ganado", asegura Garcés.

Pero si te he visto, no me acuerdo. Una vez en Ferraz, de nuevo, Sánchez se desentiende de la corriente y ya no quiere saber nada más de ella, tras asumir sus principales postulados.

"Sánchez ha ido aproximándose a posiciones de la corriente; es como si la fuese patrimonializando", asegura Garcés, que recuerda que ellos eran partidarios de la amnistía antes que Sánchez.

No es el único caso. También pone como ejemplos la política económica, el viraje anti atlantista o la postura a favor de Palestina. "Las adopta, pero sin reconocer que ya estaban antes", señala.

Sánchez ha ido escorando el PSOE hacia la izquierda y lo ha radicalizado ideológicamente.

¿Nueva corriente?

Una vez IS ha sido absorbida por el discurso de Sánchez, ¿se puede crear una corriente a favor de la socialdemocracia dentro del PSOE?

Se necesita un 5% de las firmas de los militantes y presencia en más de cinco federaciones. Ese es el reto que lanzó Jordi Sevilla, que las bases se empiecen a organizar "aprovechando que los estatutos permiten la existencia de corrientes".

Según los datos del PSOE, hay 153.000 militantes. Así que los socialistas críticos necesitarían 7.650 firmas de afiliados que estén al corriente del pago.

Para Garcés, "están en su derecho" de iniciar ese camino, pero cree que sus promotores defienden "posiciones socialdemócratas que asumen el conservadurismo".

Para Pablo Castellano, "obran de buena fe, pero acometen una tarea imposible".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abiertamente crítico con la dirección de Pedro Sánchez, agradeció la iniciativa de Jordi Sevilla, pero se desmarcó de ella.

"Están ejerciendo un derecho que tendría que ser absolutamente normal: el de poder opinar sin sentir miedo", aseguró, para añadir que, de momento, "no está en ningún movimiento".

Entre las medidas que defienden los partidarios de conformar una corriente socialdemócrata están la modernización de la Ley Electoral para incorporar las listas abiertas, la creación de un Estatuto del Político que incluya un código ético con normas básicas de conducta, cambiar el CIS para que no dependa del Gobierno o limitar por ley la capacidad de prorrogar indefinidamente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.