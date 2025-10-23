Pedro J. en 'AR': "Sería gravísimo que la directora de la Guardia Civil hubiera conspirado con la 'fontanera' contra la UCO, el juez debe investigarlo"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez solicita investigar si Leire Díez conspiró con Mercedes González contra la UCO. El comandante Rubén Villalba documentó supuestos encuentros entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Pedro J. compara el caso con el Watergate por su complejidad y menciona posibles implicaciones de altos cargos del PSOE. Mariano Moreno, exgerente del PSOE, comparecerá en la comisión Koldo del Senado y como testigo en el Tribunal Supremo.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha pedido que se investiguen si la fontanera del PSOE, Leire Díez, conspiró con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, contra la Unidad Central Operativa (UCO).

Así lo ha exigido Pedro J. durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco y después de que este periódico haya publicado un documento elaborado por el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, en el que recogió que Leire Díez se jactaba de haber mantenido "diferentes encuentros" con la directora del Instituto Armado.

"Estamos a veces tan abrumados y narcotizados por las noticias que se van acumulando sobre corrupción que no nos damos cuenta de que hay un testigo directo que ha enviado un escrito al juzgado que investiga a la fontanera explicando que reiteradamente ella le dijo que informaba a la directora general de la Guardia Civil de las operaciones de intoxicación y de los ataques de desprestigio que estaban montando contra la UCO, un cuerpo de élite de la propia Guardia Civil", ha manifestado.

A juicio de Pedro J. Ramírez, "sería tremendo, gravísimo, que la directora general de la Guardia Civil hubiera sido parte de la conspiración contra la Guardia Civil". Y ha añadido que "es relativamente sencillo de investigar tanto en sede parlamentaria, en la comisión del Senado, como por parte de la Justicia".

El director de EL ESPAÑOL ha recordado que Leire Díez se presentó en esta redacción, a través de un intermediario, para tratar de colocar el vídeo sexual del fiscal José Grinda y ha instado al juez a preguntar ahora a la fontanera si llamó por teléfono a Mercedes González después de reunirse con este comandante de la Guardia Civil al que le había pedido información contra la UCO. También si es verdad o no que le había dicho al comandante Villalba que había mantenido varios encuentros con la directora general de la Benemérita.

"Me recuerda mucho a lo que viví en mi juventud en Estados Unidos con el caso Watergate: cada vez aparecen nuevos nombres y personajes, son como capas de una cebolla", ha relatado Pedro J. Ramírez, que ha mencionado que la Fiscalía de Madrid considera "determinante" que Leire Díez invocara a las "altas instancias": "Eran Santos Cerdán, y eso está más que acreditado, y luego ella se ha referido al propio presidente Sánchez".

"Fíjate la trascendencia que tendría que otra institución fundamental del Estado estuviera implicada en una trama de encubrimiento de los delitos que han rodeado al PSOE", ha insistido Pedro J. ante las preguntas de Ana Rosa Quintana. También ha señalado que la fontanera tenía entre sus objetivos al teniente coronel Antonio Balas. En una reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, expresó: "Si Balas está muerto, mejor".

Por último, el director de EL ESPAÑOL ha analizado las dos comparecencias que afronta Mariano Moreno, gerente del PSOE entre 2017 y 2021: la primera, esta misma tarde, en la comisión Koldo del Senado, y la semana que viene en el Tribunal Supremo. "Hoy va a decir muy poco, pero ojo, el martes próximo comparece como testigo con la obligación de decir la verdad".