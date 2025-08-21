Vox cancela un rezo islámico que el PP autorizó en un polideportivo de Murcia, tras la polémica de Jumilla

El concejal de Seguridad Ciudadana de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz (Vox), ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal, según ha informado este jueves la formación en un comunicado.

El evento, según Vox, había sido autorizado por el PP "sin contar con los permisos correspondientes ni el abono de las tasas fijadas para el uso de instalaciones públicas".

"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que los actos en espacios municipales cumplan la normativa y respeten a todos los vecinos", ha señalado Ruiz.

El edil ha añadido que su partido mantiene un "compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia, eliminando imposiciones ideológicas o privilegios injustificados en espacios públicos".

"Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio", ha concluido el concejal de Vox.

En Las Torres de Cotillas, el gobierno municipal está encabezado por el popular Pedro José Noguera. El PP gobierna en coalición con Vox, que ostenta la concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad.

Polémica de Jumilla

La decisión de Vox en Las Torres de Cotillas llega tras la polémica de Jumilla. Allí, el PP aprobó una enmienda que limitaba el uso de polideportivos solo a actividades deportivas, dejando fuera actos culturales o religiosos como el rezo de Ramadán o la Fiesta del Cordero.

La medida salió adelante con la abstención de Vox, que después la celebró como un triunfo propio. Días más tarde, la alcaldesa popular, Seve González, trató de rebajar la tensión y negó que se tratara de un veto por motivos religiosos.

González aseguró que la decisión respondía a criterios "técnicos" y no ideológicos, pero después, en una suerte de rectificación, anunció que el Ayuntamiento pondría a disposición de la comunidad musulmana otros espacios públicos para la celebración de sus festividades.

El caso de Jumilla evidenció la división dentro del PP a nivel regional y nacional, después de que el partido rechazara en el Congreso una propuesta de Vox casi idéntica, que planteaba limitar los ritos musulmanes en espacios públicos.